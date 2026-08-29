От Су-24 и МиГ-29 до F-16 и Mirage-2000: как появился и воюет "зоопарк" самолетов ВСУ (видео)

29 августа отмечается День авиации Украины, которая в мирное время состояла из военных самолетов и гражданских авиалайнеров. С началом войны РФ в небе над Украиной летает только военная авиация. В условиях российских ударов пока не решаются возобновить гражданские полеты, что-либо модернизировать или покупать. Зато Воздушные силы освоили западные самолеты, которые наносят удары по российским целям. В День авиации Фокус рассказал, какой воздушный "зоопарк" (или "птичник") появился в Украине.

В течение первых десятилетий независимости Украина полагалась на старую советскую авиацию, параллельно отказавшись от стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, которые передали России. Когда в 2014 году началось гибридное вторжение РФ, Силы обороны провели модернизацию авиации, а в 2022 году — продолжили её. Ко всему прочему добавились западные истребители: образовался своеобразный "зоопарк" из самолетов различного происхождения и возраста. Как работает новый авиапарк ВСУ и какие самолеты находятся в этом "зоопарке"?

День авиации Украины — первое появление F-16 в 2024 году

День авиации Украины — как работает "зоопарк" самолетов ВСУ

Как менялась военная авиация. В большую войну 2022 года Украина вступила, имея в своём распоряжении сотню самолётов времён СССР. Авиация ВСУ отразила первые воздушные атаки ВС РФ и удержала превосходство в воздухе: сбивала российскую авиацию, охотилась на российские ракеты. При этом украинцы противостояли стране, у которой самолетов в 10 раз больше. Согласно данным CNN, шла речь о 132 самолетах ВСУ против 1391 самолета ВС РФ. Около двух лет продолжались дискуссии о том, следует ли поставлять Украине западные самолеты, какие именно поставлять и как отреагирует Кремль, который неизменно говорил об "эскалации".

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Среди возможных вариантов рассматривались F-16, F-35, Rafale, Mirage-2000, Gripen и др. В итоге Дания и Нидерланды согласились передать около 85 самолетов F-16. Затем выяснилось, что помимо обучения пилотов и подготовки инфраструктуры, необходимы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения: тогда украинской авиации передали два Saab 340 AEW&C / ASC 890. Поскольку до паритета с РФ было ещё далеко, к ним добавились французские Mirage-2000 (передали около трёх). Через год-два, и начнутся поставки Gripen (около 120 ед.) по соглашению со Швецией.

Как объединили в одну систему

4 августа 2024 года президент впервые официально продемонстрировал два самолета F-16, полученных Украиной. В СМИ были показаны кадры первого полета и итоги первой операции по перехвату российских ракет 26 августа 2024 года. Кроме того, стало известно о том, как западные самолеты интегрировали в украинскую систему ПВО. Выяснилось, что перед отправкой в Украину их адаптировали к единой цифровой сети Link 16, в которой совместно работают самолеты ДРЛВ ASC 890 и наземные установки ПВО Patriot, NASAMS и т. д. Благодаря этой сети Link 16 распознают "свой-чужой" во время воздушной атаки РФ, а об официальном подключении Украины стало известно в мае 2025 года.

"ВСУ разрешили подключиться к цифровой платформе интерфейса системы командования и управления НАТО [Integrated Air Defense System (IADS) — ред.]. Это позволяет самолетам F-16 и Mirage 2000, а также ЗРК Patriot напрямую обмениваться данными со странами альянса. Платформа важна для улучшения ситуационной осведомленности на тактическом и стратегическом уровнях и для обеспечения эффективной координации между совместными силами стран, воюющих вместе", — сказала тогдашняя заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

Как работает интегрированная система противовоздушной обороны (Integrated Air Defense System (IADS))

Saab 340 AEW&C / ASC 890 — самолёт ДРЛВ, который может до шести часов работать на высоте 6 тыс. м и обнаруживать цели на расстоянии 400 км (крылатые ракеты — на расстоянии около 120 км). ASC 890 (Saab 340) оснащён РЛС Erieye, имеет защищённую линию передачи данных Link 16, работает с украинской системой ПВО и западными самолётами, помогает сбивать крылатые ракеты "Калибр" и Х-101, дроны "Шахеды". Благодаря этой РЛС F-16 могут выслеживать цели, не включая собственные локаторы и оставаясь невидимыми для ПВО РФ.

Какие военные самолеты входят в состав авиации ВСУ

2022–2023 — советские самолёты

Су-24 Fencer — фронтовой бомбардировщик, который, помимо сброса ФАБ весом от 250 до 1500 кг, после модернизации может запускать ракеты Storm Shadow/SCALP. Наиболее известные операции этого бомбардировщика — удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, по ВДК "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону" (Севастополь), по ВДК "Новочеркасск" (Феодосия). Последние атаки ракетами Storm Shadow с Су-24 — попадания по российскому заводу электроники "Кремний-Эл".

День авиации Украины — взрыв после отработки Су-24 ВСУ по заводу "Кремний-Эл" Фото: Astra

Су-25 Frogfoot ("Грак") — это штурмовик, который прошел модернизацию и теперь, помимо традиционных авиабомб, запускает ракеты AASM Hammer. На портале National Institute рассказали о штурмовике Су-25, который использовался СССР ещё со времён Афганистана и приносит пользу на войне. В материале поясняется, что этот самолет за свою мощность и выносливость называли "летающим танком", который идеально приспособлен для противодействия асимметричным угрозам.

Су-27 "Фланкер" — истребитель, который благодаря модернизации может запускать AGM-88 HARM, JDAM-ER, а также ракеты Р-27, Р-73 и авиабомбы. В августе 2025 года Военно-воздушные силы продемонстрировали воздушную ловушку ADM-160 на украинском истребителе Су-27. Несколькими месяцами ранее самолёт сбросил авиабомбу, которая уничтожила командный пункт ВС РФ под Лисичанском.

День авиации Украины — работа Су-27 "Фланкер" ВС Украины

МиГ-29 Fulcrum после модернизации получил возможность запускать JDAM-ER, GBU-39, AASM Hammer, AGM-88 HARM. К тому же, он работает с советским вооружением — с ракетами Р-27, Х-29 и авиабомбами. Именно на этом истребителе украинский пилот Вадим Ворошилов Karaya сбил пять "Шахедов" и две ракеты в Винницкой области: самолет разбился, пилот катапультировался.

2024 год и по настоящее время — западная авиация

F-16 Fighting Falcon ("Боевой сокол") — американские истребители 4-го поколения, способные поражать цели на расстоянии до 500 км (в зависимости от модели и вооружения). Особенность этого самолёта — самое разнообразное вооружение для различных целей: ракеты AIM-120 AMRAAM (100–120 км), AIM-9 Sidewinder (до 9 км), управляемые авиабомбы GBU, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, ракеты с лазерным наведением APKWS, высокоточные планирующие авиабомбы JDAM-ER. Именно тогда, когда Украина ожидала поставки первых единичных "Фалконов", СМИ рассказали о том, что делает Пентагон со старыми истребителями F-16. Выяснилось, что в США полигоны завалены сотнями старых самолетов, которые в основном перерабатывают на металлолом, разбирают на запчасти или изредка продают партнерам. Между тем журналист Гаррисон Касс рассказал о разработке F-16 Fighting Falcon: конструкторы экспериментировали с формой крыла и остановились на дельтаобразной.

День авиации Украины — украинские пилоты о F-16 Fighting Falcon

Mirage 2000-5F — самолёт французского производства, модернизированный для Украины: обновили авионику и оснастили новым вооружением. Самолет может наносить удары "воздух"-"земля" ракетами Storm Shadow/SCALP, авиабомбами AASM Hammer, а также удары "воздух-воздух" ракетами MICA (на расстоянии 60–80 км). Основная задача — сбивание ракет и дронов РФ, удары по наземным целям. В марте 2026 года бойцы 107-го отдельного авиационного крыла продемонстрировали учения на Mirage 2000-5F по сбиванию "Шахедов". На фото из сети — самолёт с ракетами Magic-2, окрашенными в желто-голубой цвет.

День авиации Украины — Mirage-2000 с ракетами Magic-2 Фото: Fantom Aviation / Telegram

Отметим, что гражданская авиация Украины приостановлена до конца войны, но время от времени в СМИ появляется информация о возможности возобновления полетов гражданской авиации Украины. Одно из последних упоминаний — заявление народного депутата Владимира Крейденко, который сказал, что можно разработать отдельные маршруты по согласованию с военными.

Напоминаем, что в мае главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал о системе ПВО "Фрейя", которая, помимо прочего, будет подключена к сети Link 16.