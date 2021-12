Украина под руководством Зеленского стала "пороховой бочкой", — колумнист Washington Times

Автор публикации считает, что противостояние президента с Ахметовым и непоследовательность реформ может спровоцировать "региональный пожар".

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неудачное время для противостояния с бизнесменом Ринатом Ахметовым на фоне энергетического кризиса и угрозы вторжения России. При этом политика руководства страны по борьбе с олигархами имеет признаки непоследовательности, так как в отношении другого влиятельного бизнесмена, Игоря Коломойского, против которого ввели санкции США, не было принято никаких мер. Об этом в своей колонке "Пороховая бочка под названием Украина", опубликованной в консервативной газете The Washington Times, пишет профессор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора Айван Саша Шиэн.

Так, колумнист отметил, что недавние переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, возможно, позволили избежать немедленной эскалации конфликта в Украине. Однако в то время, как американская разведка предупреждает о возможности вторжения РФ, президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен возможным государственным переворотом в стране, пишет Шиэн.

"На фоне "глубокой обеспокоенности" тем, что россияне и украинцы сговариваются с целью свергнуть его, администрация Зеленского, как сообщается, нацелилась на самого богатого человека Украины, энергетического магната Рината Ахметова, одновременно сомневаясь по поводу олигарха, на которого за коррупцию наложили санкции США (речь идет об Игоре Коломойском — ред.)", — говорится в колонке.

Автор публикации также назвал бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова "лидером украинской оппозиции" и заявил о том, что политика поддерживает Ахметов. По этой причине, как считает Шиэн, Зеленский "фактически объявил войну" бизнесмену, "связав его с предполагаемым заговором, поддерживаемым российскими силами".

Колумнист выразил мнение, что украинские власти неудачно выбрали время для конфликта с Ахметовым, так как на электростанциях наблюдается дефицит угля и стране "грозит отключение электричества". Это противостояние Шиэн называет "фейковой войной" внутри страны, которая разворачивается на фоне угрозы "настоящей войны на границах" Украины.

В колонке также указывается, что Зеленский "нападает на бизнес-элиту страны, которая находится под атакой Кремля", чем вызвал "политические и социальные потрясения", а также отток иностранных инвестиций. Инициированная президентом война с олигархами "отдает субъективизмом" и представляет собой "ложный крестовый поход, порожденный обидой", уверен Шиэн.

Автор колонки заявил, что во время борьбы с Ахметовым Зеленский "поддерживает приятные отношения со своим самым видным сторонником", миллиардером Игорем Коломойским. В публикации утверждается, что именно бизнесмен был "ключевым инвестором президентской компании" действующего главы государства.

"Недавно принятый закон о налогообложении недр не коснулся марганца, которым владеет Коломойский, но увеличил налог на железную руду, контролируемую Ахметовым. (…) То, что правила меняются для всех, за исключением покровителей Зеленского, говорит о многом", — говорится в публикации.

Шиэн отметил, что Зеленский продвигает "лицемерные законы", что может помешать проведению необходимых реформ.

"Хуже того, он может ввергнуть страну в региональный пожар, что потребует вмешательства США и Европы. Официальным лицам США следует обратить на это внимание, пока не стало слишком поздно", — подытожил колумнист.

Иван Саша Шиэн — исполнительный директор Школы общественных и международных отношений Университета Балтимора. В сферу его интересов входят терроризм, внешняя политика США, нестабильные государства и постконфликтное восстановление. Как гласит информация на сайте Университета Балтимора, публикации Шиэна появлялись на страницах изданий The National Interest, Foreign Policy, Fox News, Al Jazeera, The Washington Times, The Hill, La Tribune и др.

The Washington Times позиционируется на американском медиарынке как консервативное издание с правым уклоном. Газета становилась платформой для колонок с отрицанием научных исследований касательно вопросов изменения климата, а также содержащих расистские высказывания публикаций. В одной из них 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама назван "первым мусульманским президентом" страны. Также в колонке главу американского государства сравнили с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Профильный портал Columbia Journalism Review назвал газету местом для "расистов и праворадикалов, включая белых националистов, неоконфедератов и разжигателей антииммигрантских страхов".

Напомним, ранее в этом году новостное агентство Reuters критиковало Зеленского за блокировку оппозиционных каналов.

В свою очередь в издании The European Post недавно появилась колонка о балансировании президента Украины между борьбой с олигархами и сдерживанием российской угрозы.