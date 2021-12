Україна під керівництвом Зеленського стала "пороховою бочкою", — колумніст Washington Times

Автор публікації вважає, що протистояння президента з Ахметовим і непослідовність реформ може спровокувати "регіональну пожежу".

Президент України Володимир Зеленський обрав невдалий час для протистояння з бізнесменом Рінатом Ахметовим на тлі енергетичної кризи та загрози вторгнення Росії. При цьому політика керівництва країни щодо боротьби з олігархами має ознаки непослідовності, оскільки щодо іншого впливового бізнесмена, Ігоря Коломойського, проти якого ввели санкції США, не було вжито жодних заходів. Про це у своїй колонці "Порохова бочка під назвою Україна", опублікованій у консервативній газеті The Washington Times, пише професор Школи громадських і міжнародних відносин Університету Балтімора Айван Саша Шиен.

Так, колумніст зазначив, що нещодавні переговори президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна, можливо, дозволили уникнути негайної ескалації конфлікту в Україні. Однак у той час, як американська розвідка попереджає про можливість вторгнення РФ, президент України Володимир Зеленський стурбований можливим державним переворотом у країні, пише Шиен.

"На тлі "глибокого занепокоєння" тим, що росіяни та українці змовляються з метою повалити його, адміністрація Зеленського, як повідомляється, націлилася на найбагатшу людину України, енергетичного магната Ріната Ахметова, одночасно сумніваючись щодо олігарха, на якого за корупцію наклали санкції США (йдеться про Ігоря Коломойського — ред.)", — йдеться в колонці.

Автор публікації також назвав колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова "лідером української опозиції" та заявив про те, що політика підтримує Ахметов. Із цієї причини, як вважає Шиен, Зеленський "фактично оголосив війну" бізнесмену, "пов'язавши його з передбачуваною змовою, яку підтримують російські сили".

Колумніст висловив думку, що українська влада невдало вибрала час для конфлікту з Ахметовим, оскільки на електростанціях спостерігається дефіцит вугілля, і країні "загрожує відключення електрики". Це протистояння Шиен називає "фейковою війною" всередині країни, яка розгортається на фоні загрози "справжньої війни на кордонах" України.

У колонці також зазначається, що Зеленський "нападає на бізнес-еліту країни, яка перебуває під атакою Кремля", чим викликав "політичні та соціальні потрясіння", а також відтік іноземних інвестицій. Ініційована президентом війна з олігархами "віддає суб'єктивізмом" і є "хибним хрестовим походом, породженим образою", упевнений Шиен.

Автор колонки заявив, що під час боротьби з Ахметовим Зеленський "підтримує приємні стосунки зі своїм найвизначнішим прихильником", мільярдером Ігорем Коломойським. У публікації стверджується, що саме бізнесмен був "ключовим інвестором президентської кампанії" чинного глави держави.

"Нещодавно ухвалений закон про оподаткування надр не торкнувся марганцю, яким володіє Коломойський, але збільшив податок на залізну руду, контрольовану Ахметовим. (…) Те, що правила змінюються для всіх, за винятком покровителів Зеленського, говорить багато про що", — йдеться в публікації.

Шиен зазначив, що Зеленський просуває "лицемірні закони", що може завадити проведенню необхідних реформ.

"Що найгірше, він може вкинути країну в регіональну пожежу, що вимагатиме втручання США та Європи. Офіційним особам США слід звернути на це увагу, поки не стало надто пізно", — підсумував колумніст.

Айван Саша Шиен — виконавчий директор Школи громадських і міжнародних відносин Університету Балтімора. До сфери його інтересів входять тероризм, зовнішня політика США, нестабільні держави та постконфліктне відновлення. Як повідомляє інформація на сайті Університету Балтімора, публікації Шиена з'являлися на сторінках видань The National Interest, Foreign Policy, Fox News, The Al Jazeera, The Washington Times, The Hill, La Tribune та ін.

The Washington Times позиціонується на американському медіаринку як консервативне видання з правим ухилом. Газета ставала платформою для колонок із запереченням наукових досліджень щодо питань зміни клімату, а також публікацій із расистськими висловлюваннями. В одній із них 44-го президента Сполучених Штатів Барака Обаму названо "першим мусульманським президентом" країни. Також у колонці главу американської держави порівняли з лідером нацистської Німеччини Адольфом Гітлером. Профільний портал Columbia Journalism Review назвав газету місцем для "расистів і праворадикалів, включаючи білих націоналістів, неоконфедератів і розпалювачів антиіммігрантських страхів".

Нагадаємо, раніше цього року агентство Reuters критикувало Зеленського за блокування опозиційних каналів.

У свою чергу, у виданні The European Post нещодавно з'явилася колонка про балансування президента України між боротьбою з олігархами та стримуванням російської загрози.