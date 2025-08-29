Удар по Трампу: с какой целью Кремль устроил массированный удар по Киеву

Владимир Зеленский заявляет, что удар РФ по Украине, в частности, Киеву в ночь на 28 августа, является также ударом по Европе и президенту США Дональду Трампу. Почему на самом деле Путин решился на массированную ракетно-дронную атаку на фоне миротворческих усилий Белого дома, выяснял Фокус.

Комментируя в традиционном видео обращении массированную ракетную атаку 28 августа, президент Зеленский отметил следующее: "Этот удар абсолютно четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать и бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, нашим общинам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру. Это удар по Европе, также это удар России по президенту Трампу и по другим глобальным субъектам".

Отдельно глава государства остановился на мирном треке. "В Вашингтоне мы слышали, что Путин вроде бы готов к окончанию войны — к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо любых реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", — подчеркнул Зеленский, указав при этом, что ряд государств, в частности, Китай и Индия, другие страны Азии и Латинской Америки, до сих пор торгуют с Россией. "Россия просто втягивает их в свои сообщники такими ударами, таким убийством людей", — резюмировал президент

Зато пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя массированный российский обстрел Украины в ночь на четверг, вспомнила об украинских ударах по нефтеперерабатывающим заводам в России и предположила, что "обе стороны", возможно, не хотят завершения войны.

По словам Левитт, она общалась с Трампом относительно крайней российской атаки, и "он не был доволен этой новостью, но и не был удивлен". Отдельно пресс-секретарь трамповской администрации подчеркнула, что президент США "продолжает пристально следить" за ситуацией и хочет завершить войну, чтобы прекратить убийства людей.

В то же время американское посольство в Киеве, комментируя массированный российский обстрел, напомнило призыв Трампа к "обеим сторонам" достичь решения о прекращении войны.

Действительно ли полномасштабная война переходит в очередную фазу

Ударами по украинской столице 28 августа Путин максимально открыто сказал, прежде всего Трампу, а также европейским лидерам, что никакие гарантии безопасности для Украины не будут поддержаны де-факто Кремлем. Такое мнение в разговоре с Фокусом озвучил политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Циничный обстрел Киева в очередной раз обнажил очевидное: если Путин хочет осуществлять террор, он будет его осуществлять. Если рассматривать ситуацию под политико-дипломатической призмой, то Путин, во-первых, показывает силу, а во-вторых, как бы странно это ни звучало, предоставляет дополнительную аргументацию Трампа о том, что нужно прекратить кровопролитие с обеих сторон. Мы же слышали от Трампа заявление о том, что Украина и Зеленский небезгрешны? Слышали. И хотя вроде бы Трамп снял нам ограничения несколько дней назад относительно ударов по объектам на территории РФ, но "сливы" в западные медиа свидетельствуют о том, что это на самом деле не так", — отмечает аналитик.

Таким образом, в нынешней ситуации, акцентирует Игорь Чаленко, Украину доводят до обстановки, когда новые жертвы российской агрессии должны как бы служить большей податливости украинской стороны: "Именно в этом заключается трагедия нынешней ситуации, когда мы защищаем западный мир, а западный мир своей беззубостью по сути только мотивирует агрессора. Единственная, кто был после обстрела в ночь на 28 августа на грани нецензурной лексики в своем комментарии — глава Представительства ЕС в Украине Катарина Матернова, которая прямо заявила, что это атака на Европейский Союз".

Моделируя дальнейшее развитие событий на мирно-дипломатическом треке, эксперт отметил: "Я не знаю, насколько соответствует действительности обнародованная Financial Times информация о создании демилитаризованной зоны с третьими странами, но это очень напоминает определенное компромиссное предложение, которое могут предложить Путину. Если Путин на это не пойдет, то понятно, что говорить о смысле и содержании дипломатического кейса ближайшие месяцы не приходится. Это означает, что война переходит в очередную фазу и соответственно необходимо будет переключать все дипломатические усилия для дальнейшей концентрации оборонной способности Украины".

При каких условиях Трамп изменит свою позицию в отношении России

Удар России по Украине 28 августа, по убеждению политолога Олега Лесного является наглядной демонстрацией того, что безнаказанность порождает вседозволенность. "Если мы посмотрим, куда именно летели ракеты и дроны, мы прочитаем между строк, что Путин, во-первых, не хочет переговоров в таком формате, как он обещал Трампу на Аляске, а во-вторых, он не рассматривает Европу в качестве участницы этого процесса. В общем, Путин таким образом показывает, что именно он, а не Трамп, будет диктовать повестку дня. И то, что мы сейчас видим на самом деле является плевком в лицо коллективного Запада, поскольку ненаказанное зло всегда наглеет", — констатирует политолог в разговоре с Фокусом.

Дональд Трамп, особо отмечает эксперт, должен стать прокурором для Путина вместо того, чтобы быть его адвокатом: "Сейчас же получается так, что не Путин объясняет свою не готовность к мирным переговорам своими атаками с неба, а президент США. Учитывая это, нужны решительные и жесткие действия господина Трампа. И пока этих шагов нет, Путин будет продолжать убивать украинцев, попутно плюя на все американские дедлайны и ультиматумы".

Нынешнее поведение Кремля, считает Олег Лесной, Путину навязал Дональд Трамп своей линией, что если идут мирные переговоры, то к России не применяют санкционные и другие меры.

"Проблема заключается в том, что Путин привык к такой позиции Белого дома и, зная ее, со спокойной душой делает свои черные дела. Впрочем, чтобы не рисовать все исключительно черными красками, отмечу, что позицию Трампа могут от коррелировать в нашу пользу промежуточные выборы в Конгресс. Именно тогда, когда электорат начнет, извините за выражение, делать "предъявления" конгрессменам-республиканцам относительно бездействия в украинском кейсе, Трамп, возможно, реально будет двигаться во вполне заслуженном антироссийском направлении, а не имитировать это движение. Думаю, именно электоральная компонента гипотетически может повлиять на ситуацию. Словом, я надеюсь на американский народ, который должен исправлять свои ошибки", — резюмирует Олег Лесной.

Почему Трамп закрывает глаза на российский террор

В то же время кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с Фокусом акцентирует: "Своими атаками на Украину Путин показывает всему цивилизованному миру, что он не готов садиться за стол переговоров для прекращения российско-украинской войны. По моему мнению, Путин надеясь, что американская администрация будет делать все возможное для мирного урегулирования, максимально затягивать время. Весьма и весьма показательно, что Трамп угрожает одновременно и Украине, и России. Таким образом, Путин понимает, что он в конце концов может попасть под какие-то санкции и ограничения, но одновременно он видит, что и Украина, как сторона, которая вроде бы не хочет садиться за стол переговоров, может лишиться западной поддержки".

47-й президент США, отмечает Станислав Желиховский, не хочет публично признавать фактически террористическую тактику Российской Федерации в ее войне против Украины. Зато, подчеркивает аналитик, Дональд Трамп продолжает сравнивать стороны. Впрочем, предполагает эксперт, вечно такая ситуация продолжаться не может и Вашингтон вынужден будет принимать меры давления на Кремль.

"Но здесь главное, чтобы Трамп сам не занял выжидательную позицию, потому что такие мысли, как по мне у американского руководителя действительно могут быть. Это не означает, что он находится в каком-то сговоре с российским диктатором. Вероятно, он просто надеется, что своим бездействием сделает Киев более сговорчивым относительно тех условий, которые выставляет Россия", — отмечает Станислав Желиховский. По его мнению, Дональд Трамп на самом деле притворяется, что находится в информационном тумане, надеясь, что это может каким-то образом положительно повлиять на ситуацию в контексте мирного урегулирования. "В парадигме таких подходов Трамп и принимал Путина на своей территории, будто бы не понимая, какой это кровавый тиран", — говорит эксперт.

В целом Станислав Желиховский прогнозирует, что в ближайшее время президент США не введет жесткие санкционные ограничения против России. В ближайшей перспективе глава Белого дома, считает политолог, будет оставлять поле для маневра Путину, чтобы тот "переварил ситуацию и все же решился на то, чтобы сесть за стол переговоров".

Ситуация, считает эксперт, может несколько проясниться в начале осени, когда с одной стороны страна-агрессор завершит свои наступательные маневры на поле боя, а с другой — на Трампа будут давить влиятельные республиканцы, которые, мягко говоря, не желают проиграть промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в 2026 году, но де-факто уже стартовали. Зато сейчас тактическое поведение Трампа, подчеркивает Станислав Желиховский, еще больше мобилизует ресурсы и возможности тех стран, которые выступают против гегемонии США в современной геополитике и поощряет к еще большей агрессии РФ, которая не видит готовности Вашингтона действовать решительно.

При этом у Дональда Трампа, по убеждению эксперта, нет целостного видения того, каким образом можно выйти из фактически тупика дипломатического угла.