Наступник Prado й Passat B9: головні автомобільні новинки 2023 року (фото)
У нинішньому році на ринок вийшли нові кросовери, седани та суперкари. Серед основних новинок року — преміальні BMW 5 Series і Mercedes E-Class, нове покоління VW Passat і рамний Toyota Land Cruiser 250.
2023 рік, що минає, виявився багатим на автомобільні новинки. Побачили світ десятки цікавих моделей найрізноманітніших класів, до того ж далеко не всі вони були трендовими електромобілями — вистачало й авто з двигунами внутрішнього згоряння. Фокус вибрав найважливіші нові авто 2023 року.
BMW
Седан BMW 5 Series став більшим і кардинально змінився зовні — у дизайні тепер переважають грані. У салоні на передній панелі з'явився широкий вигнутий дисплей. Поряд із бензиновими, дизельними та гібридними модифікаціями вперше з'явився електрокар i5.
Cadillac
Світ перевернувся — новий Cadillac Escalade став електрокаром. Величезний 5,7-метровий позашляховик зберігає масивний дизайн і три ряди сидінь усередині (будуть доступні версії на 7 і 8 місць). 760-сильна установка дасть змогу розганятися до сотні менш ніж за 5 с, а запас ходу становитиме 725 км.
Citroen
Новий Citroen e-C3 — бюджетний електромобіль вартістю від 20 000 євро. Компактний крос-хетчбек із високим кліренсом виконаний у новому фірмовому стилі. Він отримав мотор на 113 сил, а його запас ходу досягає 320 км. Citroen e-C3 стане основою для цілого сімейства доступних електрокарів концерну Stellantis.
Dacia
Бюджетний кросовер Dacia Duster змінився зовні та побудований на новій платформі. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрин. Об'єм багажника зріс до 472 л. Із лінійки зник дизель, але з'явилися нові турбомотори на 100 й 130 к. с., а також 140-сильний гібрид.
Hyundai
Кросовер Hyundai Santa Fe здивував абсолютно новим незграбним дизайном і став сучаснішим усередині. Серед опцій з'явилися сканер відбитків пальців і система дезінфекції салону. Модель вийде на ринок у бензинових і гібридних версіях потужністю до 280 к. с.
Kia
Новий флагманський Kia EV9 — великий сімейний електрокросовер. У нього рубаний дизайн і дуже просторий салон, а дзеркала заднього виду можна замінити камерами. На вибір запропонують модифікації на 6 і 7 місць потужністю до 380 сил із запасом ходу до 540 км.
Lamborghini
Суперкар Lamborghini Revuelto — гібридний наступник Aventador. Повнопривідне купе зберегло атмосферний V12, але його доповнили гібридною установкою. Результат — 1000 сил. Розгін до 100 км/год займає 2,5 с, а максимальна швидкість становить 350 км/год.
Mercedes-Benz
Новий Mercedes E-Class став більшим і виразнішим на вигляд, а всередині встановили одразу три дисплеї на передній панелі. У мультимедійну систему вшили Zoom, TikTok і навіть гру Angry Birds. Автомобіль може самостійно паркуватися без водія в салоні. Електричного варіанта в лінійці немає, але всі доступні версії (потужністю до 375 к. с.) є гібридами.
Mitsubishi
Новий Mitsubishi L200 залишається рамною моделлю старої школи, але з часом може отримати гібридні й навіть електричні версії. Поки що пікап запропоновано з турбодизелями потужністю 150-204 к. с. В основі авто лежить платформа Nissan Navara.
Peugeot
Новий Peugeot 3008 змінив імідж — став яскравим купе-кросовером із аркоподібним дахом. До того ж уперше в моделі з'явилися електричні версії e-3008 потужністю 210-320 к. с. із запасом ходу до 700 км. Бензинові двигуни будуть доступні тільки в складі гібридних установок.
Renault
Renault Scenic повернули на ринок, але тепер це не мінівен, а кросовер, до того ж електричний. 4,5-метрова модель простора всередині та має великий 545-літровий багажник. На вибір запропонують версії потужністю 170 і 220 к. с., а запас ходу досягне 610 км.
Renault Rafale — новий флагманський купе-кросовер, який змінить модель Koleos. 4,7-метрове авто стане доступнішою альтернативою BMW X4. Усі версії моделі будуть гібридними: спочатку дебютував 200-сильний передньопривідний кросовер, а пізніше з'явиться повнопривідна модифікація на 300 сил.
Skoda
Skoda у 2023 році оновила одразу дві свої флагманські моделі. Кросовер Kodiaq другого покоління має солідніший вигляд, він став більшим і просторішим, а об'єм його багажника зріс до 910 л у п'ятимісній конфігурації. Як і раніше, доступний і семимісний варіант. Модель доступна в бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю від 150 до 204 к. с.
Новий Skoda Superb, як і раніше, пропонують у кузовах ліфтюек і універсал. Він вийшов елегантнішим і став обтічнішим. Двигуни спільні з Kodiaq, хоча в Superb є й потужніша 265-сильна версія.
Subaru
Новий Subaru Forester змінився зовні, а в його салоні з'явився великий тачскрин. Збільшені розміри додали внутрішнього простору та збільшили багажник. Під капотом залишилася 2,5-літрова опозитна четвірка на 180 к. с.
Toyota
Toyota Land Cruiser 250 — довгоочікуваний наступник Prado. Його зовнішність виконана в ретростилі, а ось салон, навпаки, став сучаснішим — з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрин. Модель зберегла 2,8-літровий 204-сильний турбодизель, а ось на зміну бензиновому V6 прийшли 2,4-літровий турбомотор на 281 к. с. і 326-сильна гібридна установка.
Volkswagen
Новий Volkswagen Passat B9 запропонований виключно в кузові універсал із величезним 690-літровим багажником. У салоні з'явився величезний тачскрин, а базова комплектація тепер охоплює тризонний клімат-контроль і камеру. Палітра моделі охоплює бензинові, дизельні та гібридні версії потужністю від 150 до 272 к. с.
Volkswagen Tiguan також змінив покоління та став схожим на хетчбек Golf. Хоча за габаритами кросовер можна порівняти з попередником, салон став просторішим, а об'єм багажника зріс до 652 л. Як і Passat, автомобіль пропонують у модифікаціях потужністю до 272 сил.
Volvo
Новий Volvo EX30 — недорогий 4,2-метровий електрокросовер вартістю від 36 000 євро. Авто вирізняється стриманим дизайном і мінімалістичним інтер'єром. На вибір запропоновані задньопривідна 272-сильна та повнопривідна 428-сильна версії, а запас ходу може досягати 480 км.
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