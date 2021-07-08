Медведчук: "Подання прокуратури про продовження запобіжного заходу — незаконне"

Подання прокуратури про продовження запобіжного заходу незаконне. Про це заявив голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук перед Печерським райсудом Києва у четвер, 8 липня.

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"Ви знаєте, у цьому судовому засіданні розглядається питання про продовження запобіжного заходу, а не про зміну запобіжного заходу, тому сьогодні таких клопотань заявлятися не буде, оскільки розглядається те уявлення, яке подане органами прокуратури, необгрунтоване, незаконне, і тому в очікуванні справедливого рішення суду ми і захист робитиме все для того, щоб довести цю незаконність. А поруки і все інше — це не предмет сьогоднішнього судового розгляду", — підкреслив Медведчук.

Нагадаємо, народний депутат від "Опозиційною платформи — За життя" Ренат Кузьмін написав у своєму телеграм-каналі, що Печерський райсуд прийняв рішення про продовження термінів слідства у справі глави політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука. За його словами, самого Медведчука викликали до суду за 48 хвилин до початку засідання, а судді за 10 хвилин, без його присутності, розглянули 7 томів справи.

Раніше сторона Медведчука заявила, що перший заступник генерального прокурора Роман Говда порушив закон, не подавши вчасно клопотання про продовження запобіжного заходу у справі голови політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата Віктора Медведчука. Як заявив журналіст Володимир Бойко, згідно зі змінами до КПК України, прийнятим через поширення коронавірусної хвороби 13 квітня 2020 № 558-IX, встановлено, що "клопотання про продовження терміну тримання під вартою подається не пізніше ніж за десять днів до закінчення дії попередньої постанови про утримання під вартою".

Тобто, ОГП не подав клопотання ні за 10 днів, ні за 5 днів, таким чином повністю порушивши закон, заявляють у Медведчука.