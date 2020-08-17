ЕС окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси, – Telegram-канал

Глава Евросовета созывает внеочередное совещание лидеров по ситуации в Беларуси.

Евросоюз окажет помощь всем бастующим рабочим Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Отмечается, что помощь будет идти совместно с санкциями против окружения Александра Лукашенко.

Как уточняет Telegram-канал "Легитимный", заявления Запада направлены прежде всего на внутреннюю элиту, которая "должна массово слить Лукашенко".

"Многие начальники и директора предприятий уже перешли на сторону протестующих. Даже журналисты государственных каналов начали "сливать" Лукашенко", – говорится с вообщении.

Тем временем, внеочередной Европейский совет по ситуации в Беларуси состоится в среду, 19 августа, объявил его председатель Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси", – сообщил Мишель в Тwitter.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", – подчеркнул глава Евросовета.

Совещание пройдет в форме видеоконференции.

17 августа работники заводов в Беларуси объявили о забастовке и прекратили работу. Кроме того, перед зданиями телекомпаний бастуют работники телевидения и радио.

Отметим, председатель Европейского парламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси прекратить насилие, и пригрозил введением санкций Евросоюза.

По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, странам Евросоюза необходимо ввести санкции против ответственных за нарушение демократических основ в Беларуси.

13 августа депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что действия белорусских правоохранителей по силовому подавлению протестов могут оказаться в Гааге.