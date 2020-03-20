Эпидемия коронавируса: введение ЧП, помощь медикам и перенос Евро-2020. Неделя в Фокусе

Комендантский час и вторая волна эпидемии коронавируса

18 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 200 тыс. человек. На следующий день, 19 марта, был установлен рекорд по числу выявленных зараженных (27,8 тыс.). Всего по состоянию на 20 марта в мире диагноз Сovid-19 поставили 252 тыс. человек, умерли более 10 тыс. из них (на первом уровне по смертности сейчас находится Италия), выздоровели почти 90 тыс. (71 тыс. среди них – в Китае).

Украина пока занимает одно из последних мест в Европе по количеству зараженных. По состоянию на утро 20 марта в стране официально подтвердили 26 случаев. При этом умерли три женщины: 71-летняя в Радомышле, 56-летняя в Ивано-Франковске и 33-летняя в Черновцах.

Страх перед коронавирусом нарушил обычное течение городской жизни, заставил множество киевлян отказаться от прежде составленных планов и изменить своим привычкам. И все-таки улицы не опустели, нельзя сказать, что горожане носа не кажут из дому. В этом убедились корреспонденты Фокуса, пройдясь по разным районам Киева. В Минздраве же считают, что многие украинцы легкомысленно относятся к карантинным мероприятиям, призывают к самоизоляции и не исключают, что будет введен более жесткий карантинный режим. В МВД уже раздумывают над тем, чтобы ограничить право граждан на свободное перемещение и ввести комендантский час.

В соцсетях появляются группы, где украинцы с личными автомобилями предлагают бесплатно подвезти врачей на работу или домой. Мотивация этих людей проста. Как выразился один из волонтеров, "если сегодня они не доедут до своего рабочего места, то завтра могу не доехать я". Фокус узнавал, как работает эта инициатива и не боятся ли водители контактировать с медиками. Это не единственный пример гражданской взаимопомощи. Украинцам предложили позаботиться о пожилых людях, которые входят в группу риска.

В результате ограничения работы многих учреждений, от торговых центров до ресторанов и метро, множество людей отправляют в отпуска за свой счет. Фокус расспросил тех, кто уже лишилиcь работы, о том, что они предпринимают, чтобы не стать банкротами. В то же время потеря работы приводит к еще одной проблеме: тысячам семей теперь нечем оплачивать аренду квартир. Поэтому мы выяснили, как карантин отразится на рынке жилья.

На прошлой неделе интернет облетело символическое видео: медики в китайском Ухане — городе, откуда пошла гулять по свету пандемия COVID-19, — ритуально снимают маски. Подтекст церемонии соответствует событию: закрыт последний временный госпиталь, следовательно, враг побежден. Однако тезис о победе слишком оптимистичен. Специалисты в США полагают, что по мере того как Китай будет отменять карантин и возвращаться к нормальной жизни, в стране может возникнуть вторая волна эпидемии — первые сигналы уже есть. Пластинка способна закрутиться по новой еще и потому, что сам вирус, как обнаружили сингапурские ученые, мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека. Но даже если этого не случится, в глобальном смысле история с COVID-19 находится на своем пике, и все главные события, похоже, еще впереди.

Заболевший депутат и новый генпрокурор

В понедельник вечером, 16 марта, Кабмин принял ряд ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Правительство запретило регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров между городами, постановило закрыть метро в Киеве, Харькове и Днепре, ТРЦ, рестораны, а также проведение массовых мероприятий. Когда же мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что он против закрытия метро и не собирается выполнять распоряжение властей, лично Зеленский в эфире одного из телеканалов пригрозил ему уголовным делом. Кроме того, президент не исключил скорого введения режима чрезвычайного положения в стране.

17 марта депутаты собрались на внеочередное заседание парламента. Сначала проголосовали за антикоронавирусный пакет законопроектов. Они регулируют вопросы работы на дому, больничных и отпусков, декларирования доходов, госзакупок, ввоза медицинских изделий и медицинского оборудования. Кроме того, парламентарии согласились на ужесточение штрафов в случае нарушения правил карантина. «За» проголосовали 344 нардепа.

Позднее Рада позволила президенту назначить Ирину Венедиктову, и. о. директора ГБР, на должность Генерального прокурора Украины. Перед голосованием кандидат заявила с трибуны: «Я обещаю не продавать дела и не сливать их. Все, что можно быстро завершить, будет быстро завершено. У нас нет времени долго разбираться. Будут максимально быстро приняты законные решения».

Кресло Венедиктовой в ГБР занял Александр Соколов, ее заместитель.

Игорь Петрашко стал министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

После этого ВР ушла на карантин, отложив рассмотрение законопроекта о земле. Поговаривают, Зеленскому не удалось провести успешные переговоры с МВФ.

Депутаты принялись работать в комитетах.

К вечеру 18 марта стало известно, что Сергей Шахов, нардеп, член депутатской группы «Доверие», после поездки во Францию заболел коронавирусом. После возвращения он успел побывать на нескольких эфирах и на заседании экологического комитета. Ныне Шахов самоизолировался – болеет у себя дома, его состояние контролируют медики. На карантине все, с кем контактировал нардеп в парламенте, им сделаны тесты. В тот же день в Киевской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Стали много говорить о том, что скоро введут режим ЧП по всей Укрпаине. Фокус разбирался, в чем причина такого решения и только ли из соображний карантина хотят ввести ЧП в стране, или существует и политическая подоплека события.

19 марта президент Зеленский назначил нового руководителя Тернопольской области. Им стал Владимир Труш. Его предшественник Игорь Сопель написал заявление об отставке после протестов против прибытия эвакуированных украинцев из Китая в феврале 2019-го.

Дело Гандзюк и ударные беспилотники

16 марта Болгария экстрадировала в Украину подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 24 января Алексея Левина задержали правоохранители. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургасе. Украинский суд арестовал подозреваемого до 2 апреля без права внесения залога.

На днях состоялась первая летная смена беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2, которые недавно поступили на вооружение украинской армии. В командовании Воздушных сил отметили, что после событий в Сирии под другим углом посмотрели на возможности нового для нашей армии комплекса. "Именно таких ударных и разведывательных БПЛА теперь больше всего боится наш враг", – считают там.

До последнего времени в украинском интернет-пространстве практически не было профессиональных медицинских блогов, но постепенно эта ниша заполняется. Все чаще врачи и ученые отвечают в соцсетях на вопросы пациентов и развенчивают мифы, связанные со здоровьем. Фокус поговорил с медиками-блогерами и узнал, что еду на самом деле можно запивать водой, людям с кожными заболеваниями прием ванны не вредит, а варианты «прокапаться для профилактики» и «родишь — все пройдет» не работают.

Во Львовской области возле города Стебника в Дробычском районе образовался карстовый провал диаметром в 150 м и глубиной в 100 м. Грунт провалился на территории села Модричи в руднике №2 стебницкого предприятия "Полиминерал", которое занималось добычей калийных руд. Из-за возможности продолжения обвала перекрыли дорогу Трускавец — Дрогобыч.

Новые знания о коронавирусе и неприятности в Музее Библии

Пока Илон Маск обещает наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких на заводах Tesla, ученые всего мира стремятся побольше узнать о коронавирусе, чтобы бороться можно было не с последствиями, а с причиной нынешней пандемии. И за несколько минувших дней им удалось сделать ряд новых открытий.

Например, исследователи из Университета Эразма Роттердамского в Нидерландах обнаружили антитело, способное помочь в борьбе с коронавирусом, буквально у себя в холодильнике. Ученые хранили его в замороженном виде вместе с другими образцами антител, используемых в ходе прошлых исследований по изучению других вирусов, но оказавшихся неэффективными. Когда вспыхнул нынешний кризис, они решили изучить эти запасы. Так и было найдено антитело, которое в состоянии блокировать инфекцию, вызываемую коронавирусом SARS2. Авторы открытия хотят создать на его основе лекарство и экспресс-тест, который можно будет сделать даже дома, но также отмечают, что настоящим решением нынешней проблемы станет вакцина.

А между тем исследователи из Австралии выяснили, как именно иммунная система человека борется с инфекцией COVID-19, обнаружив, что механизм выздоровления работает так же, как в случае с гриппом. По словам ученых, знание того, как иммунитет отвечает на инфекцию, поможет в создании лекарств и вакцины от заболевания. В исследовании им помогло наблюдение за пациенткой, у которой болезнь протекала в легкой форме, а теперь австралийцы хотят узнать, чем отличаются люди, которые перенесли ее с трудом или не перенесли вовсе.

В США тем временем ученые решили выяснить, как долго коронавирус остается заразным в различных условиях. Оказалось, что в воздухе он живет несколько часов, а вот на пластике – несколько суток.

Впрочем, не все события в мире вращаются вокруг коронавируса. Например, Музей Библии в Вашингтоне угодил в неприятную и курьезную ситуацию, враз лишившись всей коллекции свитков Мертвого моря. Она состояла из 16 фрагментов. Музей заполучил их в 2002-м году, а теперь выяснилось, что все это просто очень искусные подделки.

Футбол закрыт до лета, Евро-2020 стало Евро-2021

Во вторник, 18 марта, объявили о том, к чему давно готовились. УЕФА официально перенесла чемпионат Европы по футболу с 2020-го на 2021 год. Соревнования состоятся в период с 11 июня по 11 июля.

Также на этой неделе были прерваны все футбольные чемпионаты в Европе. Украинская ассоциация тоже объявила об остановке первенства. С 18 марта приостанавливаются розыгрыши Украинской Премьер-лиги, Кубка Украины, Высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и других турниров. О сроках возобновления чемпионатов не говорится. В Италии рассчитывают вернуться к играм в мае, но в большинстве стран склоняются к июню – июлю.

Остановлены проведения соревнований и в большинстве других видов спорта. Например, чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко прервал подготовку к бою против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса и вернулся в Украину. Бой был назначен на 30 мая, но есть большие подозрения, что из-за пандемии коронавируса он не состоится.

Нет пока официальных данных по Олимпиаде в Токио, которая запланирована на август. Организаторы тянут с решением, видимо, надеясь, что к августу коронавирус может пойти на спад.