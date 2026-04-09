Ближневосточный рикошет: как перемирие в Иране повлияет на российско-украинскую войну

Официальный Киев, приветствовав на самом высоком — президентском уровне достижение перемирия на ближневосточном направлении, констатировал необходимость осуществления идентичных шагов в российско-украинской войне. Действительно ли хрупкое затишье в регионе открывает для Украины некое окно возможностей в процессе собственного мирного урегулирования, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский, отметив, что Украина всячески поддерживает деэскалацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, напомнил, что Киев последовательно призывает к прекращению огня и в войне с РФ.

"Украина всегда призывала к прекращению огня в войне, ведущейся Россией здесь, в Европе, против нашего государства и людей, и мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы. Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.

Различные страны были привлечены к процессу переговоров, и важно, что Соединенные Штаты сделали этот дипломатический шаг", — акцентировал глава государства.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что после достижения режима прекращения огня на Ближнем Востоке пришло время "проявить достаточную решимость для принуждения РФ сделать то же самое в войне в Украине". Глава украинского МИД также приветствовал достижения по прекращению огня между Ираном и США, добавив при этом, что "американская решимость работает".

Владимир Зеленский: "Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе, которая открывает путь для дипломатической работы" Фото: Скрин видео

Отреагировали на ближневосточные события под призмой российско-украинской войны и в РФ. В частности, о том, что достижение перемирия между США и Ираном "дало шанс на ощутимый прогресс" в переговорном процессе по установлению мира в Украине, заявил в четверг, 9 апреля известный коллаборационист из Луганщины, который сейчас занимает должность посла по особым поручениям росМВД Родион Мирошник. С аналогичным по смысловому содержанию заявлением несколько ранее выступил и кремлевский представитель Песков, которого цитируют российские пропагандистские медиа.

Напомним, Вашингтон и Тегеран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. Иран согласился открыть Ормузский пролив для судоходства на период, пока будет действовать режим прекращения огня, а Дональд Трамп заявил о "безоговорочной победе США". Впрочем, о своей победе заявили фактически все стороны ближневосточного конфликта.

Какую тактику в отношении Украины после установления ближневосточного затишья может избрать Трамп

Комментируя Фокусу промежуточные итоги ближневосточного конфликта в целом и его влияние на российско-украинскую войну в частности, доктор политических наук, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отмечает: "Неслыханную волну возмущения и хейта вызвали слова Трампа о "гибели целой цивилизации". Но следует понимать, что в данном случае речь шла на самом деле не о физическом уничтожении Ирана, а об ударе по иранскому теократическому государству в том виде, в котором оно существовало 47 лет. Кстати, сам Трамп четко артикулировал, что, мол, 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец завершатся. Но это фундаментальное уточнение осталось в информационной тени, тогда как "уничтожение целой цивилизации" стало мейнстримом".

Эксперт считает "абсолютно правильной" оценку ситуации со стороны президента Зеленского, так как "война на Ближнем Востоке играет нам больше в минус, а не в плюс".

Блокировка Ормузского пролива и история с ценами на нефть создала для Трампа проблему, которая может привести к проигрышу республиканцев на грядущих выборах в Конгресс Фото: Getty Images

"У нас было определенное окно возможностей, которым мы пытались воспользоваться, в том числе и во время недавнего ближневосточного турне президента. Однако при этом мы не должны забывать об энергетическом кризисе, ценах на топливо, отвлечении внимания от Украины, перераспределении ресурсов в пользу Ближнего Востока, вопросе дефицита ракет РАС-3 — это все и многое другое играет против нас. Собственно поэтому Украина устами президента и министра иностранных дел абсолютно правильно и справедливо поддерживает ближневосточный мир", — аргументирует Игорь Петренко.

Чем быстрее ближневосточная ситуация стабилизируется, отмечает эксперт, тем лучше для Украины, что вовсе не означает дальнейшую потерю определенных выгод для Киева: "Очевидно, что Ближний Восток, понимая хрупкость договоренностей между США и Ираном и осознавая, что Соединенные Штаты не могут предоставить им ту защиту, на которую они надеялись, в ближайшее время будет максимально милитаризироваться. В таких условиях Украина будет озвучивать свои предложения и организовывать сотрудничество".

Вместе с тем, констатирует аналитик, даже с завершением ближневосточного конфликта, риски будут оставаться.

"Понятно, что Трамп будет называть историю с Ираном своей победой, понимая, что она таковой на самом деле не является. А поскольку реальная победа ему нужна, не исключено, что он снова будет усиливать давление на Украину, побуждая ее к миру фактически на кремлевских условиях. То есть, Путин, понимая, что у США нет никакой победы на Ближнем Востоке, может через того же Дмитриева вкладывать в уши советников американского президента тезис о том, что именно путем усиления давления на Зеленского, Вашингтон может получить реальную, а не декоративную победу и тогда величественный Трамп станет величественным в квадрате, если не в кубе", — заключает Игорь Петренко.

Каким образом может измениться мирно-переговорная погода по Украине

В то же время политолог, глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Во-первых, мы сейчас не можем говорить о точке на Ближнем Востоке. Во-вторых, две недели на установление мира — это не 45 дней, о которых ранее шла речь и в первые же дни там уже происходили обстрелы, которые пока спускают на тормозах. Между тем, для Украины, прежде всего с экономической точки зрения, выгодно установление мира на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что крупные сети заправок запускают месседжи, что мол, у них лаг 20-30 дней и они не могут сразу спустить цены, но мы видим, что индикатив идет по "Укрнафте". Свириденко, кстати, уже пообщалась с главой "Нафтогаза" Корецким, то есть сигнал о необходимости снижения цен дается".

Подчеркнув, что "бензиновый" кейс является крайне важным позитивом для Украины во время посевной и при необходимости закачивать уже сейчас голубое топливо в газохранилища, эксперт добавил: "Однако с политической точки зрения я вижу больше рисков для нас, чем выгоды. Если действительно в ближневосточной истории за основу будет взят план из 10-ти пунктов Ирана, это никоим образом нельзя считать победой Соединенных Штатов и соответственно у американцев появится больше вдохновения давить на Украину для получения быстрого результата по теме российско-украинской войны. Кстати, недавнее выступление Джей Ди Венса в Будапеште наглядно демонстрирует соответствующие настроения американской стороны в целом. Поэтому, действительно может возникнуть серьезная проблема в том смысле, что давление на нас со стороны США ощутимо усилится".

Между тем, по убеждению Игоря Чаленко, ситуация прояснится после анонсированного руководителем президентского Офиса (ОП) Будановым визита американских эмиссаров в Украину. "В принципе, это восстановление классической челночной дипломатии, поэтому по крайней мере генерировать новые предложения будем мы здесь, в Киеве и это уже положительный момент. В то же время для российской стороны плюс заключается в том, что она может и дальше играть на запросе американцев относительно быстрых изменений и решений, побуждая их усиливать давление на Украину, в том числе в вопросах прекращения обстрелов российской нефтяной и газовой инфраструктуры. Соответствующие сигналы в Киев уже поступают и, как я понимаю, не только от Соединенных Штатов, но и от Бельгии, Франции, Испании, которым очень неприятно, что мы так сильно атакуем Новороссийск и т.д.", — подчеркивает политолог.

Резюмируя, эксперт отметил: "Учитывая то, что россияне пока не приставлены к стенке, имеем проблему, которая требует дальнейшего системного контакта с американцами для их движения по, скажем так, правильному треку".

Действительно ли Трамп вскоре возобновит войну против Ирана

В контексте ближневосточного конфликта, отмечает в разговоре с Фокусом политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, речь идет не буквально об уничтожении цивилизации, как многие считают — речь на самом деле идет о ликвидации исламского режима. Учитывая это, эксперт подчеркнул: "Исламский режим поддерживал терроризм, пытался построить ядерное оружие для того, чтобы дестабилизировать мир. Кроме того, Иран — это союзник России, который поставлял ей оружие, технологии, выступал транспортным хабом и инструментом манипуляций с ценами на нефть. Обратите внимание на то, кого уничтожает из руководства Ирана тот же Израиль. Он уничтожает исключительно теологическую верхушку и руководство КСИРа, тогда как армию Ирана фактически никто не трогает. Сейчас уничтожена ядерная программа Ирана и мосты, что очень опасно для Тегерана в контексте создания внутреннего хаоса с претензией на дефрагментацию. То есть, действительно, как говорит Трамп, определенные цели в Иране таки достигнуты".

Между тем, отмечает Тарас Загородний, блокирование Ормузского пролива и история с ценами на нефть создала для Трампа проблему, которая может привести к проигрышу республиканцев на грядущих выборах в Конгресс, "поэтому американцы решили сделать перерыв".

"Трамп сейчас на самом деле решил перевести дыхание, посмотреть, что в Иране уже решено, что нет, ну, а дальше, скорее всего, бомбардировки Ирана возобновятся. То есть, я думаю, что несмотря на нынешние "мирные" движения, американцы все равно под разными соусами готовят наземную операцию для того, чтобы, в том числе окончательно разблокировать Ормузский пролив", — прогнозирует эксперт.

Что же касается влияния ближневосточного кейса на Украину, то, по убеждению политолога, здесь есть как позитивы, так и негативы: "Негатив заключается в том, что существует опасность непоставки нам систем ПВО, потому что Ближний Восток для США все же является приоритетом. К негативу также можно отнести временный рост цен на нефть, что на руку россиянам. Но по большому счету, это им ничего не дает, поскольку Украина бомбит порты Балтийского моря и Новороссийска. Благодаря тому, что США продемонстрировали, что они не везде могут защитить своих союзников, Украина показала себя в качестве надежного донора безопасности, который может масштабировать свои технологии и военные решения даже на Ближний Восток и это неоспоримый и весомый позитив".

В данном контексте эксперт вспоминает недавнее ближневосточное турне президента Зеленского, называя его серьезной заявкой Киева на получение существенных ресурсов со стороны стран этого региона. Этот нюанс, отмечает Тарас Загородний, создает дополнительный фактор давления на администрацию Трампа со стороны Украины. Хотя США, уточняет эксперт, нас и не приглашали на Ближний Восток, но получается так, что де-факто Украина вместе с ними воюет с Ираном. В таких условиях, подытоживает политолог, алогичным представляется давление американцев на Киев относительно уступок Москве в вопросе урегулирования российско-украинской войны.