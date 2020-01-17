Отставка премьер-министра, компенсации жертвам "Боинга" и призыв с 18 лет. Неделя в Фокусе

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Кто хотел подставить премьера Гончарука

Премьер-министр подал в отставку. Случилось это на волне скандала с публикацией записей совещания, на котором члены правительства и НБУ обсуждали, как представлять Зеленскому некоторые экономические вопросы.

"Я полный профан в экономике – я юрист по образованию", – говорит мужской голос, похожий на голос премьер-министра Алексея Гончарука. Записи якобы прослушки встречи премьера с замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой попали в Сеть в среду вечером.

Вскоре появилась и вторая часть – на ней уже якобы присутствовали министр Тимофей Милованов, заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

Из аудиозаписей следует, что не только Гончарук плохо ориентируется в экономике, но и у президента Зеленского "примитивное понимание экономических процессов". Кроме того, стороны обсуждают курс доллара в Украине и другие экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским.

"Пленочный скандал" – это второй удар по Гончаруку за несколько дней. Сначала публичными стали данные о зарплатах и премиях министров и их заместителей – суммы оказались неожиданно большими. Например, самые крупные – у чиновников Минкульта: если министр Владимир Бородянский в декабре получил около 100 тыс. грн, то его первый заместитель – Анатолий Максимчук – более 400 тыс.

Состоится ли отставка, в течение всей пятницы решали в Офисе президента. Но в любом случае по закону голосовать за отставку правительства должна Верховная Рада. Корреспондент Фокуса Настя Рейн опросила депутатов, и выяснилось, что голосовать они готовы. Если президент прикажет.

А корреспондент Татьяна Катриченко тем временем выясняла, кому было выгодно поссорить президента и премьера.

Компенсации семьям жертв сбитого "Боинга"

8 января после взлёта из аэропорта столицы Ирана, Тегерана, был сбит украинский "Боинг" компании МАУ. Все 176 пассажиров, включая девять членов экипажа, погибли. Ответственность за инцидент взяла на себя местная организация КСИР.

Теперь перед украинской стороной стоит ряд серьезных вопросов: как и в каких объемах выплачивать компенсации родственникам жертв авиакатастрофы и кто это должен делать: Иран, сбивший украинский самолет, или Украина, которой принадлежал "Боинг"? Где должны проходить суды по этому делу и на сколько лет могут затянуться судебные иски?

Заслуженный юрист Украины Роман Марченко, старший партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры," рассказал Фокусу, что Кабинет министров Украины принял решение о выплате семьям погибших украинцев в размере 200 тыс. грн. Это добровольный платеж, не предусмотренный никакими документами.

Основной документ по вопросу выплат компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе — Монреальская конвенция, которая принята под эгидой ООН. В конвенции говорится, что страховая компания авиаперевозчика в течение трех месяцев должна выплатить родным стартовые платежи в размере примерно $22 тыс. за одного погибшего человека.

Что касается выплат от Ирана, то, согласно этой же конвенции, сумма компенсаций должна составлять не менее $130 тыс. за человека.

Горячий потоп, жертвы гриппа и казино в законе

12 января правоохранители отчитались о задержании подозреваемых в убийстве добровольца Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева. Об этом почти синхронно сообщили прокуратура Киевской области и министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook. Имя задержанного 12 января в полиции не назвали, но, по данным СМИ, это Игорь Редькин 1964 года рождения. Он и еще шесть человек были задержаны в сентябре 2019 года по подозрению в убийстве директора компании Caparol Павла Заможного, которое произошло в сентябре 2016 года. Осмаев предполагает, что вскоре следствие предоставит информацию о заказчиках. По его мнению, это представители российской власти.

В понедельник в Киеве прорвало трубу с горячей водой и затопило торговый центр Ocean Plaza. Пострадало девять человек: они получили легкие ожоги конечностей.

Верховная Рада приняла закон, который во многом по-новому определяет условия получения в Украине полного среднего образования. К примеру, в нем предусмотрено зачисление в начальную школу без конкурсов, право выбирать курсы, учебные предметы, три модели изучения украинского языка и многие другие новшества.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 409-IX, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего. На основе приговора суда в “реестр педофилов” будут вносить сведения об имени осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания, преступлении, за которое он был осужден, виде уголовного наказания, который к нему был применен, а также информацию о фактически отбытом им наказании и данные о нарушении правил административного надзора. Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре получат руководители органов местного самоуправления – в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя, его заместителя, учебного заведения, учреждения здравоохранения.

С начала эпидсезона от осложнений гриппа в стране скончались уже пять человек, сообщил Центр общественного здоровья Украины. Первый смертельный случай произошел 31 декабря прошлого года. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному – в Тернопльской и Запорожской областях. Никто из умерших не был привит от гриппа.

Правительство уже получило результаты электронной переписи населения и собирается их обнародовать на следующей неделе. Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. "Мы установили численность населения в Украине. Использовали несколько методик, все они дали примерно одинаковый результат, – сообщил министр. – Мое личное мнение, что традиционную перепись проводить не нужно. Это лишние расходы для бюджета, которые приносят очень спорный результат”.

Призыв на срочную службу в 2020 году будет проходить в апреле – июне и октябре – декабре. Призывать будут мужчин в возрасте 18–27 лет, а не 20–27 лет, как было пять предыдущих лет. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В то же время министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв нынешнего года. “На весенний призыв в апреле этого года мы не будем привлекать 18- и 19-летних юношей к срочной службе, исключая те случаи, когда они добровольно захотят пойти на службу в ВСУ”, – пообещал он.

Не оливье единым: курс гривны, налоговая реформа и успехи в агро

Несмотря на доминирование политической составляющей в скандале вокруг "прослушки" совещания Алексея Гончарука с руководством Нацбанка и министрами, публикация аудио вызвала новый виток дискуссии о курсе гривны и его влиянии на экономику.

В отличие от США, где публикация стенограмм комитета, управляющего кредитно-денежной политикой, происходит регулярно и в строго отведенное время, украинцы смогли лишь мельком подслушать рассуждения тех, кто фактически управляет экономикой страны. И с удивлением обнаружили, что лучшие умы государства, запланировавшего 40% рост экономики, пытаются найти объяснение ревальвации, которая уже случилась и которая не была спрогнозирована ни Нацбанком, ни депутатами, ни новым правительством, заложившим в госбюджет на следующий год курс 27 гривен за доллар.

Стоит отметить, что мнения среди экономистов, проигнорировавших ничего не значащие фразы о Зеленском, разделились. И пока одни говорили о том, что Нацбанк ошибся, или вовсе намекали на некие скрытые интересы, другие писали, что украинская промышленность падает не из-за курса, в возникшей дыре в бюджете виноваты авторы госбюджета-2019, а сокращение темпов инфляции произошло из-за снижения цен на энергоресурсы.

Тем временем, НБУ и Кабмин продолжили использовать мессиджи, обсуждавшиеся на встрече, обещая сохранение низкой инфляции и снижение ставок по ипотечному кредитованию, Милованов пообещал создать миллион рабочих мест за четыре года и рассказал об успехах в агросекторе, благодаря которым Украина вышла на третье место в списке крупнейших поставщиков агропродукции в ЕС.

А МВФ выразил поддержку правительству, отметив его успехи, вроде низкого бюджетного дефицита, снижения отношения госдолга к ВВП, низкой инфляции и накопления валютных резервов.

Из-за скандала менее заметным стало принятие Радой двух налоговых законопроектов №1209-1 и №1210, которые уже успели назвать "репрессивными", несмотря на то, что кроме ужесточения налогового законодательства власть предусмотрела незначительное увеличение нормы допустимых оборотов ФЛП. Кроме того, депутаты поддержали правительственный законопроект, позволяющий с 1 февраля запустить программу кредитования малого и среднего бизнеса под 5, 7 или 9%.

На эту цель планируется выделить 2 млрд гривен.

Некоторое послабление для ФЛП по принципу "купить козу – продать козу" сделал и НБУ, который ранее запретил ФЛП переводить деньги с бизнес-счета на личный счет. По словам главы Нацбанка Якова Смолия, за этим должна следить налоговая служба, а не банки, в которых открыты счета, а запрет на использование средств со счетов ФЛП для личных нужд и так действует в Украине с 2003 года.

Однако на этом шаги навстречу украинским "атлантам" закончились. В январе вступили в силу новые санкции за использование нерастаможенных авто, а НБУ вместе с Кабмином договорились снизить долю теневой экономики до 20% до 2025 года.

Новая стратегия развития финсекора также предусматривает предотвращение вывода прибыли за границу, сокращение доли неработающих кредитов, снижение доли валютных депозитов и уменьшение госдолга, в первую очередь – в иностранной валюте.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса. За проголосовали 260 нардепов.

"По нашим оценкам, в государственный бюджет от игорного бизнеса за первый год уйдет от 2,5 до 4 млрд грн. Эти средства будут направлены на поддержку медицины, культуры и спорта. Мы получим цивилизованный и урегулированный рынок игорного бизнеса", – отметил "слуга народа", глава подкомитета Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк, который представлял документ.

Живые роботы, борьба с вымиранием и австралийские пожары – окно в будущее

С самого начала года мир потрясли сообщения из объятой пожарами Австралии. Миллионы гектаров леса и тысячи зданий были уничтожены огнем. И это не говоря о многочисленных жертвах среди животных и даже людей. Но сколь бы пугающей ни была картина стихийного бедствия, куда хуже то, что в будущем такие катастрофы могут стать новой нормой.

Ученые утверждают, что в случае потепления планеты на 3°C масштабные пожары, подобные австралийскому, будут возникать по всему миру. "Так может выглядеть будущий мир", – говорит профессор географии Университета Эксетера Ричард Беттс.

Вид из космоса на пожары в Австралии – NASA

Перспектива весьма мрачная, учитывая, что если борьба с вредными выбросами и дальше будет столь неуверенной, как сейчас, то к концу века планета потеплеет на 3–4 градуса. На международной конференции по климату, которая в ноябре пройдет в Великобритании, правительства смогут объявить о новых целях по борьбе с выбросами, которые позволят не допустить столь ощутимого потепления на планете. Однако решатся ли они на этот шаг, еще предстоит увидеть.

А тем временем американские исследователи потрясли мир новой разработкой – живыми роботами. "Ксеноботы" представляют собой миниатюрные программируемые организмы, выращенные из стволовых клеток африканских лягушек. Продолжительность службы, или в данном случае уместнее будет сказать "жизни", ксеноботов составляет до 10 дней. После этого они разлагаются, как и подобает живым существам. Им можно поручать различные задания – от очистки океана от микропластика, до доставки лекарств в организм человека. Разработка, безусловно, потрясающая, хоть и вызывает некоторые вопросы этического характера, что, впрочем, ее авторы осознают и сами.

А пока в США создавали искусственную жизнь, в ООН ломали головы, как не дать исчезнуть жизни настоящей. Ведь сегодня около миллиона видов растений и животных находится под угрозой вымирания. Чтобы не допустить таких потерь, международные эксперты подготовили план, который, среди прочего, предусматривает увеличение охраняемых территорий, усиление борьбы с различными видами загрязнения и многое другое. План включает 20 пунктов. Впрочем, пока это скорее черновик, а рабочую версию его авторы собираются представить ближе к концу года.

Золотая сабля Украины

Ольга Харлан победила в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в женской сабле. Турнир проходил в США, в Солт-Лейк-Сити.

В финале Харлан одолела китаянку Цянь Цзяжуй (15:9). На пути к финалу украинская саблистка также была сильнее француженки Манон Брюне (15:9).

Еще одна украинка – Алина Комащук – лишь в четвертьфинале уступила финалистке соревнований Цянь Цзяжуй (11:15).

Другие украинки, пробившиеся в основную сетку, не преуспели. Елена Воронина в 1/32 финала проиграла итальянке Ребекке Гаргано (11:15), а Елена Кравацкая на этой же стадии проиграла россиянке Алине Михайловой (10:15).