Якщо завтра війна. Чи побачимо ми в окопах на передовій однодумців Остапа Дроздова

Толерантність закінчилася! Пишуть коментатори під заявою "4 каналу" на підтримку Остапа Дроздова, вимагаючи, щоб "іудеї" та "москалі» не хамили "українцям" на їх "власній землі" і все таке інше.

Знаючи історію Остапа, який саботував мобілізацію у найбільш небезпечний для держави момент, і здобув друге дихання незабаром після капітуляції України в Мінську, а потім перейшов до закликів створити УПА для боротьби з внутрішніми ворогами і повставати проти "неправильних" командирів "з пілоткою в і на голові", теж можу сказати, що толерантність справді закінчилася, але особисто я щодо цього нічого робити не буду. Тільки міркувати. І Дроздов тут просто привід.

А міркування будуть дуже прості.

По-перше, це питання все тієї ж мобілізації у випадку, якщо українська версія Пашиняна продовжить "газувати", не маючи для цього ні авторитету, ні ресурсів, ні компетенції.

Хто піде воювати? Наскільки я розумію, це повинні бути вигодонабувачі нинішнього курсу, обраного державою. Вигода — поняття гнучке, тому краще поговорити про права. Про те, заради чого французи готові були воювати з усією Європою, співаючи "Марсельєзу".

Французька революція поставила крапку в епосі найманства і стала початком епохи масової мобілізації. Армії стали більше і дешевше, а в газетах зачастили слова "патріотизм" і "націоналізм".

Я не знаю, як багато громадян у 2021 році відчувають, що держава гарантує їх права, а суспільство поважає ці гарантії. Як багато українців вірять у те, що ситуація зміниться в кращу сторону у найближчому майбутньому?

Чи стало більше тих, хто готовий померти заради тієї країни, яку ми маємо після 2014 року, а не просто використовувати питання мови чи історії для "внутрішньовидової" боротьби за ресурси, що скорочуються?

На мій погляд, за останні шість років соціальна база українського проекту стала в рази менше, і це видно навіть по Facebook. Відкрийте якийсь свій пост 2014 року і подивіться, хто його лайкнув. Багато залишилося в друзях?

У мене — відсотків 50, не більше. При тому, що я не вдарився у крайнощі, а залишився плюс/мінус на тих самих позиціях "свободи, рівності та братерства", що і раніше. В окопах зміна ситуації — і я у цьому впевнений — буде ще помітнішою.

По-справжньому розраховувати можна буде тільки на вчорашніх випускників шкіл, якщо вони, звичайно, проводили час у підручниках історії та пригодницьких романах, як це робив я, а не в телефоні і тік-току.

Благо, досвід відправлення жменьки студентів у бій проти професійних солдатів в українській історії є. Їх потім запишуть в герої, старанно обходячи питання: як столицю 20+ млн країни з сотнями тисяч ветеранів Першої світової зміг захопити загін з 7 тис багнетів? А ось так.

По-друге, толерантність справді закінчилася, і єдине, що може утримувати вільного людину, яка поважає себе, від необдуманих вчинків — це т.зв. інформаційна гігієна, що все частіше переходить у внутрішню еміграцію або положення страуса з головою у піску.

Тобто, повний ігнор того, що пише "активна меншість", яка вважає себе "елітою", зокрема за рахунок вкрай вибіркової і одночасно невибіркової західної підтримки.

І це ніякий не "план Маршала на мінімалках". Це стандартна колоніальна стратегія, наслідки якої можна бачити в Руанді, Сирії, Іраку та десятках інших країн, де старші білі брати робили своєю опорою на місцях вразливу меншість.

Чому ж вона вразлива? Та тому, що не здатна самостійно утримувати свої позиції в суспільстві. Без грантів, без потоку грошей ззовні, без "антикорупційного" тиску на "ілітку" та викручування рук.

Це очевидно навіть без урахування військової загрози, на яку ми самостійно відповісти не можемо — йдеться виключно про ідеологію, про гальмівне усіма силами усвідомлення того, що нас у 2013-2014 роках обдурили і продовжують обманювати у 2021-му. Не тому, що "погані", а тому, що можуть, тому, що ми дозволяємо, тому, що так простіше і дешевше.

По-третє, це сама спроба будувати цілком собі радянськими методами націю, приступивши до цієї складної та часто брудної справи зі столітньою затримкою. І хоча сам процес дуже цікавий (сарказм), але давайте запитаємо себе: а чи приносить він очікувані результати? І чи буде мобілізація у 2021-му успішнішою, ніж у 2014-му?

Або тилові патріоти сподіваються, що весь тягар на собі винесуть "ваньки" з депресивних регіонів? Які уклали контракт, тому що більше нікуди йти? Так це до будівництва "нації" ніякого відношення не має.

Це те саме найманство, яке було основою європейських армій до всього цього "націоналізму". І якщо в бюджеті закінчаться гроші, армію дотуватимуть безпосередньо ззовні. Привабливість служби від цього тільки зросте.

По-четверте, озирніться навколо. Епоха націй закінчується. Постправда і цифрове середньовіччя не уживаються з пошуком істини, з гуманізмом, з пафосом Просвітництва чи навіть романтизму. Правда незручна і нікому не потрібна.

Країнами управляють, як корпораціями, корпорації зневажають демократично обраними лідерами та міжнародними організаціями, ПВК воюють за ресурси в країнах третього світу, єдина інформаційна повістка проглядається лише в авторитарних державах, телевізор і навіть шкільну освіту втрачають свою об'єднувальну силу, ЗМІ в кризі, орденські організації фанатиків типу ІДІЛ — інтернаціональне явище, з ідеологічних, соціальних та регіональним лініях розколу тріщать навіть розвинені федеративні держави.

А тепер подивіться на нас. І скажіть мені: на підставі чого вам вдається дивитися в майбутнє з оптимізмом? І коли ми почнемо бити себе по потилиці замість того, щоб пісяти повз унітаз, співаючи "Суворі роки йдуть"?

Вони тільки починаються.