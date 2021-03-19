Оксана Марченко в фильме "Паломница" показала уникальные кадры венчания с Виктором Медведчуком

В третьем фильме Оксаны Марченко "Паломница" раскрывается тема любви и Таинства венчания. В этой серии телеведущая поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком в Крыму 17 лет назад.

Венчание уже известной на то время телеведущей и политика состоялось 17 лет назад в Форосской церкви в Крыму. Венчал Оксану Марченко и Виктора Медведчука тогдашний предстоятель УПЦ – Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

"Мы часто шутим: "Я молилась — и Бог послал мне тебя, ты не молился — и тебе досталась я". Вспоминая сегодня наше венчание, как будто путешествую во времени. Вот Блаженнейший Владимир, духовник нашей семьи. Светлейший человек, Царство ему небесное. Блаженнейший сам предложил нам обвенчаться в Форосской церкви. Это было очень трогательно", – рассказывает Оксана Марченко.Как вспоминает телеведущая, Таинство венчания началось с обручения.

"Мы встали лицом к алтарю, и священник дал нам зажженные свечи, символизирующие чистоту помысла. Звучит молитва, которой Блаженнейший просит Бога о даровании нам детей, любви и других житейских благ. Мне всегда было интересно, почему кольца надевает священник и трижды обменивает их между венчающимися", – интересуется в фильме Оксана Марченко.

Наместник Троицкого Ионинского мужского монастыря, архиепископ Обуховский Иона, принявший участие в съемках, поясняет:

"Перстень – это древнейший символ власти. То есть всегда кольцо означает власть над кем-то. Поэтому супругам — и мужу, и жене — дается перстень. Они взаимно друг над другом властвуют. Соответственно, один властвует, другой подчиняется, и наоборот", – говорит владыка.

Также Оксана Марченко напомнила, что в Таинстве венчания есть древние традиции. Например, вопросы, насколько взаимное решение вступить в брак является серьезным, обдуманным и искренним и не связаны ли брачующиеся какими-либо обещаниями перед другими людьми.

Или же использование венцов.

"Венец – это символ победы, в данном случае – символ победы над плотью. Потому что мы знаем, что исторически всегда люди вступали в брак в целомудренном состоянии. То есть они старались беречь девство. Когда на главу венчающихся возлагается венец – это венец победы. Победы над своей плотью, своими страстями. И вот они сейчас, как мученики, увенчиваются венцами, потому что они перетерпели, они победили плоть и получают достойную награду", – объясняет архиепископ Иона.

Также телеведущая поделилась воспоминаниями о том, как им с супругом во время венчания дали выпить вино из одной чаши.

"Вот нам дали испить одну чашу. Это значит, что отныне и радости, и горести мы будем делить пополам. Но самым удивительным для меня было сотворение одного целого из двух людей в этом Таинстве. Это происходит, когда священник трижды проводит пару вокруг аналоя", – говорит Оксана Марченко.

Владыка Иона поясняет, что круг – это символ вечности, и хождение трижды вокруг аналоя символизирует то, что супруги уже в вечности всегда будут супругами.

Напомним, что "Паломница" – это цикл фильмов о Боге. Проект – не художественный вымысел, а реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.

Третья серия снята в Ионинском и Ольшанском монастырях. Посмотреть ее вместе с первой и второй сериями о Киево-Печерской лавре можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.