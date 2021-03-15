Оксана Марченко во второй серии фильма "Паломница" приготовила борщ для лаврских монахов

Оксана Марченко отметила, что самый секретный ингредиент любого блюда на монастырской кухне – это молитва.

В эту пятницу, 12 марта, вышла вторая серия авторского проекта Оксаны Марченко "Паломница", которой завершается рассказ о Киево-Печерской лавре. Во время съемок этого фильма Оксана Марченко несла послушание на монастырской кухне, здесь телеведущей удалось узнать секрет приготовления знаменитого постного лаврского борща и рыбных котлет, передает Перший Незалежний.

Как сама Оксана призналась в фильме, она очень любит готовить и была рада получить послушание в Киево-Печерской лавре именно на кухне. Здесь телеведущая восхитилась тем, какие вкусные блюда готовят послушники, не имея дорогих кухонных комбайнов, сковородок с тефлоновым покрытием и стильной посуды.

Здесь же она познакомилась с заведующей производством трапезной Киево-Печерской лавры Галиной Филипповой, которая и раскрыла зрителям "Паломницы" все секреты приготовления лаврских блюд.

Галина Петровна поделилась, что каждый день послушникам на кухне приходится готовить в общей сложности на 800 человек (более 200 из которых – братия монастыря). И тем не менее здесь стараются не готовить "как в столовой", а каждому блюду придать особенный вкус.

Например, знаменитый постный лаврский борщ получается с таким кисло-сладким привкусом за счет яблок и готовится без приправ.

"Яблоки очень хорошо добавлять в борщ. Яблоки дают вкус и запах, особенно когда "Антоновка", то очень хорошо. И аромат, и вкус, дает кислинку и сладость. Приправы мы не добавляем. Вместо приправ используем сельдерей, морковь, укроп и немного грибов для аромата", — рассказала Галина Петровна.

Оксана Марченко отметила, что все ингредиенты в монастырском борще натуральные. И очень важно, что здесь его варят даже без томатной пасты, а вместо нее добавляют томатный сок и лечо с болгарским перцем.

Галина Петровна также открыла Оксане Марченко секрет приготовления рыбных котлет, которые готовят в Лавре и по вкусу напоминают куриные.

Секретным ингредиентом этого блюда является мед, который, по словам начальницы кухни, убивает запах рыбы.

Подытоживая, Оксана Марченко отметила, что самый секретный ингредиент любого блюда на монастырской кухне – это молитва.

Напомним, что вы можете прочитать интервью Оксаны Марченко с наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом по ссылке.

Второй эпизод "Паломницы" уже опубликован на YouTube-канале Оксаны Марченко в пятницу, 12 марта.

Первый фильм вышел на официальном YouTube-канале телеведущей 5 марта. Это первая часть истории о Киево-Печерской лавре – ее секретах, традициях и людях.