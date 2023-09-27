"Батальйон Лондон": журналісти знайшли відомих українських бізнесменів у Британії (фото, відео)

Розслідувачі показали, де під час війни живуть заможні громадяни України, зокрема ті, хто перебуває під санкціями РНБО або в розшуку НАБУ.

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Низка українських бізнесменів, зокрема підсанкційних, володіють нерухомістю і проживають на території Великої Британії. Про це йдеться в розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача "Батальйон Лондон" від 26 вересня.

Михайло Ткач звернув увагу на Land Rover з українським номером, стилізованим під британський, який їхав центром Лондона. З машини вийшов чоловік, у якому журналіст упізнав українського бізнесмена Павла Фукса. Оскільки авто вирушило на паркінг, Ткач припустив, що Фукс приїхав додому.

Land Rover, у якому пересувається Павло Фукс

Павло Фукс у Лондоні

Будинок у Лондоні, де проживає Павло Фукс

Автор розслідування зазначив, що за даними його джерел, Павло Фукс перетнув державний кордон 26 лютого 2023 року без перевірки паспорта.

"За базами він в Україні, а насправді він тут, у Лондоні", — сказав журналіст.

У розслідуванні також ідеться, що Фукс потрапив під санкції РНБО 2021 року. Кілька місяців потому журналісти зафіксували, як він, незважаючи на санкційні відмежування, відсвяткував свій ювілей у гольф-клубі "Козин" під Києвом.

Розслідування "Батальйон Лондон"

Як зазначає Михайло Ткач, навесні цього року СБУ повідомила Павлу Фуксу про підозру у фінансових махінаціях із державними стратегічними підприємствами та ухиленні від сплати податків. Держава забрала контроль над однією з найбільших приватних компаній з видобутку газу ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", до якої, за даними журналістів, мав стосунок Фукс.

Сам Павло Фукс у коментарі Михайлу Ткачу сказав, що планує повернутися в Україну, однак після завершення війни. Він також згадав про те, що має посвідку на проживання у Британії. За його словами, санкції РНБО не передбачали обмежень на виїзд із країни.

Павло Фукс заявив, що планує повернутися в Україну після завершення війни

Журналісти зазначили, що в Лондоні вони зустріли Фукса в компанії бізнесмена Іллі Хайкіна, який виїхав із Росії через кримінальні переслідування. За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, Хайкін планує інвестувати в бізнес у Києві, зокрема в будівельний.

Павло Фукс та Ілля Хайкін зустрілися в Лондоні

Журналісти також показали, як Mercedes забирає гостей із будинку за 20 хвилин від центру Лондона, де за інформацією джерел видання, проживає Андрій Довбенко. За словами автора розслідування, ЗМІ називали Довбенка "смотрящим за Міністерством юстиції" за президентства Петра Порошенка.

Mercedes викрав із будинку Андрія Довбенка в Лондоні

Будинок, у якому проживає Андрій Довбенко

Як зазначає Михайло Ткач, НАБУ повідомило про викриття організованої злочинної групи, яка займалася махінаціями з арештованим майном на майже пів мільярда гривень. У 2023 році організатора було оголошено в розшук. За даними УП, йдеться про Андрія Довбенка. При цьому сам Довбенко заявив, що проживає в Лондоні.

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Ткач також згадав про те, що 2019 року стався скандал через весілля Довбенка в Сен-Тропе, де були помічені тодішній керівник ОП Андрій Богдан і Павло Фукс. За два тижні до весілля наречена Довбенка придбала в Лондоні будинок за майже 4,5 мільйона євро, в якому зараз приживає Довбенко.

За даними джерел видання, Довбенко нібито намагається отримати політичний притулок у Великій Британії. Сам Довбенко сказав журналісту, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Що стосується підозри НАБУ, Довбенко заявив, що він не причетний до тих дій, у яких його звинувачують. За його словами, у відомстві "помиляються" з цього приводу.

Андрій Довбенко відкидає висунуті йому звинувачення

За інформацією УП, ще один підозрюваний НАБУ, Володимир Галантерник, також має нерухомість у Лондоні, за 10 хвилин від Довбенка. Журналісти, вважають, що наразі вдома у Галантерника може йти ремонт. За словами "співрозмовників УП у бізнес-колах", Галантерник переїхав до Відня.

Будинок Володимира Галантерника в Лондоні

Михайло Ткач також показав будинок на одній із центральних площ, по сусідству з російським олігархом Олегом Деприпаскою, який належить компанії українського олігарха Олександра Ярославського. За даними британського реєстру нерухомості, компанія Ярославського купила згаданий будинок майже за 55 мільйонів фунтів. При цьому в документах Ярославський значиться, як громадянин Британії.

За словами Ткача, на момент перебування журналістів УП у Лондоні, Ярославський перебуває на яхті біля Лазурного берега у Франції.

Будинок, що належить Олександру Ярославському

Ще один український олігарх, Костянтин Жеваго, за інформацією ЗМІ, закінчує ремонт пенхауса в одному з лондонських будинків.

Будинок Жеваго в Лондоні

Журналісти також показали особняк бізнесмена Олександра Дарути, який доводиться братом нардепу Сергію Даруті, і будинок у Лондоні, в якому розташована квартира дружини українського мільярдера Валерія Хорошковського.

Будинок, у якому придбала квартиру дружина Хорошковського

Особняк Дарути в Британії

Нагадаємо, 1 червня ми писали про розслідування УП "Батальйон Монако", яке засвідчило, що українські VIP-біженці воліють обирати для життя Лазурний берег, середземноморське узбережжя Франції.

Ми також повідомляли 22 червня, що сім'я начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євгена Борисова під час повномасштабної війни в Україні купила на іспанському узбережжі об'єкти нерухомості та автомобілі на кілька мільйонів доларів.