Коронавирус приведет к финансовому кризису, Тигипко – в премьеры и победа "Шахтера". Неделя в Фокусе

Актуальные материалы, ключевые события и авторская аналитика – в итогах недели от журнала Фокус

Коронавирус атакует Европу

По состоянию на 28 февраля во всем мире заразились более 83 тыс. человек, умерли более 2,8 тыс. Подавляющее большинство из них находится в Китае, однако в самой КНР ситуация постепенно улучшается – количество инфицированных с каждым днем растет все меньше, а вылечили уже более 36 тыс. человек.

В тоже время коронавирус продолжает стремительно распространяться по миру. В Южной Корее уже заболели 2337 человек. На втором месте – Италия. За минувшие выходные там число заразившихся стремительно выросло с 17 до 220 и уже достигло 650, 17 человек умерли. Власти запретили массовые мероприятия на севере страны и изолировали 12 муниципалитетов. Местные жители массово раскупают продукты в супермаркетах, но, как рассказали Фокусу украинцы в Италии, паники пока не наблюдается, а сами они на родину возвращаться не планируют.

Из Италии вирус проник во многие европейские страны. В частности, в Австрию, Испанию, Швейцарию, Румынию и даже в далекую Бразилию. Первый случай заражения также уже подтвержден в Беларуси.

Опасная ситуация наблюдается и в Иране. По официальным данным там уже умерли 26 человек, но реальное число заболевших и умерших может быть больше. Заразились уже замминистра здравоохранения, мэр Тегерана и вице-президент.

В Украине случаев коронавируса пока не зафиксировано (но заразилась 26-летняя украинка в Италии), хотя эксперты говорят, что его проникновение в страну неизбежно. Пока же власти принимают меры по оперативному выявлению зараженных. Во всех пунктах пропуска, в том числе на админгранице с ОРДЛО и в аэропортах, у въезжающих в Украину измеряют температуру. В каждой из областей подготовлены по две госпитальные базы и бригады скорой экстренной помощи на случай появления больных. МВД подготовило специальный вертолет для их транспортировки, а Минздрав решил проинформировать население о рисках коронавируса с помощью мультика.

Идеальный шторм

Украинскую экономику, судя по всему, ждут непростые времена. К продолжающемуся падению промышленности, ожидаемому неурожаю, хронически невыполняемому бюджету и потере интереса инвесторов к ОВГЗ, добавился внешний фактор в виде назревающего финансового кризиса.

К чему приведет обвал на фондовых рынках, продолжающийся уже седьмой день подряд, и чем в данном случае стала эпидемия коронавируса – причиной или спусковым крючком? В первом случае, по мнению аналитиков, экономические результаты этого года будут зависеть исключительно от борьбы с новой инфекцией. Во втором – кризис не закончится V-образным отскоком, а затянется на длительное время.

При этом уже сейчас аналитики отмечают, что распространение инфекции оказывает значительное влияние на рынки и правила игры. Например, провоцируя конкуренцию между членами ОПЕК+.

Падение рейтинга Зеленского, премьерство Тигипко и визит Трампа в Украину

За два последних месяца доля тех, кто не одобряет деятельность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, возросла до 40%. Такие результаты опроса, проведенного 21-25 февраля, обнародовал Киевский международный институт социологии.

"Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25 % до 40%)", – говорят социологи.

Тем временем в стране вновь заговорили о возможной отставке нынешнего премьер-министра Алексея Гончарука. Его преемником называют министра времен Виктора Януковича Сергея Тигипко. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко.

"Я, действительно, со многими людьми... И с господином Тигипко я тоже встречался. Это правда", – сказал президент.

Как возможная смена руководителя правительства может отразиться на украинской экономике, разбирался Фокус (https://focus.ua/economics/451026-kuda_vedet_tigipko_kak_vozmozhnaia_smena_premera_otrazitsia_na_ukrainskoi_ekonomike)

Страну лихорадит от очередных слухов не только в контексте внутренней политики, но и внешней. Так, иностранные СМИ написали о том, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут посетить Украину перед визитом в Россию. Главы государств рассматривают визит в Киев для того, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 75-летию завершения Второй мировой войны. Однако окончательного решения лидеры двух стран пока не приняли.

Лучшие школы и обыски у хакеров

Фокус составил традиционный рейтинг 100 лучших украинских школ. Как и в предыдущие годы, рейтинг строится на итогах Внешнего независимого оценивания (ВНО). Во многом результаты ВНО подтверждают недавнее исследование качества образования международной программы PISA. К примеру, среднестатистический украинский школьник плавает в математике, а разрыв в качестве образования между селом и городом катастрофический: в рейтинг не вошла ни одна сельская школа.

По состоянию на февраль 2020 года более 950 тыс. жителей оккупированных районов Донбасса получили биометрические паспорта для выезда за границу. Также "биометрию" оформляют и крымчане: по данным Государственной миграционной службы, загранпаспорта получили 150 тыс. человек.

25 февраля сотрудники Главного управления Нацполиции в Одесской области совместно с СБУ провели обыски у активистов общественной организации "Украинский киберальянс" Шона Таунсенда, Александра Галущенко и Андрея Перевезия. Поводом для обыска стал инцидент, случившийся 16 октября 2019 года: тогда на информационном табло международного аэропорта "Одесса" появилась оскорбительная надпись, адресованная Грете Тунберг. В администрации аэропорта уверяли, что это – "выходка хакеров, взломавших компьютерную систему предприятия". «Украинский киберальянс» планирует приостановить деятельность по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения во взломе информационной системы аэропорта.

В "ЛНР" сотрудника Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Антона Григорова приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинению «в измене Родине». В "суде ЛНР" утверждают, что по заданию украинской разведки педагог занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну.

Харьковский городской совет 26 февраля принял решение об очередном переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова. Городской голова Геннадий Кернес заявил, что маршал Жуков не подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому депутаты имеют право принимать такие решения. Напомним, за последний год это уже не первая попытка вернуть проспекту старое советское название.

Вторая Луна, бездыханный паразит и гробница основателя Рима

Сколько спутников у Земли? Любой человек ответит, что он всего один. И ошибется. Астрономы из Центра малых планет в Смитсоновской астрофизической обсерватории заявили, что у Земли появился еще один спутник. Впрочем, не спешите бежать к окнам, чтобы увидеть его. По космическим меркам, это сущая кроха диаметром от 1,9 до 3,5 метра. Даже астрономы заметили его спустя три года после того, как он обосновался на орбите нашей планеты.

Новый спутник – всего лишь астероид, пролетавший достаточно близко, чтобы быть захваченным гравитационным полем Земли. Он получил название 2020 CD3. Да, это отнюдь не так красиво, как "Луна", но и привыкать к новичку особо не стоит. Со временем он будет вновь выброшен в космос. Согласно некоторым оценкам, это произойдет уже в апреле.

Не менее впечатляющую находку сделали и биологи. Как известно, всем животным и растениям на нашей планете необходим кислород. Некоторые, конечно, могут обходиться без него длительное время, но так, чтобы не нуждаться в нем вовсе, – такого создания в природе нет. Точнее, не было до недавнего времени. Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили живой организм, которому не нужен кислород.

Это паразит Henneguya salminicola, поражающий лосося и вызывающий неприглядные белые пятна на теле рыбы. Ученые предполагают, что он потерял способность дышать в процессе эволюции, и необходимую энергию теперь получает у своего хозяина. Как это произошло, они ответить пока не готовы, но существо уже заняло особое место среди флоры и фауны нашей планеты.

На этом изображении указано местоположение гробницы Ромула (желтым цветом), которая скрыта под Курией Юлия в Риме – Parco Colosseo

А тем временем в Италии археологи вскрыли саркофаг в гробнице, которую древние римляне почитали, как место упокоения Ромула – легендарного основателя Рима. Вот только 1,4-метровый саркофаг из вулканической породы оказался пустым. Впрочем, сюрпризом это назвать сложно, ведь, по мнению ученых, Ромул и его брат-близнец Рем, с которым они основали Вечный город, были не более чем мифологическими персонажами. Тем не менее археологи не собираются останавливаться и вскоре возобновят раскопки на месте гробницы.

Весенний прорыв «Шахтера»

Впервые за последние три года украинский чемпион прошел первый весенний этап еврокубков. «Шахтер» свел валидольный матч с «Бенфикой» вничью 3:3, что позволило горнякам пройти в 1/8 финала Лиги Европы.

Допустив множество ошибок в обороне и проигрывая 3:1 к началу второго тайма, донецкие футболисты благодаря чудесным голам Тараса Степаненко и Алана Патрика сумели спасти лиссабонский матч. Общий счет противостояния с чемпионом Португалии 5:3 в пользу украинцев. В следующем этапе горняков ждет непростое противостояние с немецким Вольсбургом, матчи состоятся 12 и 19 марта.