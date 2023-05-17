Украинская армия получила кассетные артиллерийские боеприпасы из Турции (фото)

Турция стала единственной страной, согласившейся поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Их особенность состоит в суббоеприпасах, наносящих дополнительное поражение.

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На вооружении в украинской армии был замечен еще один тип боеприпасов — 155-мм снаряды от производителя MKE. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

В сети появилось первое визуальное подтверждение поставок Украине боеприпасов турецкого происхождения. ВСУ получили 155-мм снаряды M483A1. Их производит компания MKE. Количество боеприпасов, полученных Украиной, неизвестно.

Пример турецкого кассетного боеприпаса

М483А1 представляет собой боеприпас кассетного типа. Каждый снаряд имеет 64 суббоеприпаса М42 и 24 М46. При полете они выстреливаются и разлетаются, детонируя на местности вокруг удара. Это увеличивает радиус поражения.

О поставках Украине кассетных боеприпасов писали аналитики Foreign Policy еще в январе. По их данным, Турция стала единственной страной, согласившейся отправлять ВСУ кассетные боеприпасы. Законодательство Соединенных Штатов запрещает поставки кассетных снарядов другим странам.

Напомним, 17 мая в соцсетях показали применение ВСУ "Ноны-С" со 120-мм американскими минами.

15 мая в Польше заявили о намерениях увеличить производство боеприпасов в 5 раз до 200 000 в год.