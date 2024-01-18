Нова Skoda Kodiaq та електрокари Ford: які авто з'являться в Україні у 2024 році (фото)

У 2024 році на українському ринку з'являться десятки моделей різних класів і цінових категорій. У нашу країну привезуть нові кросовери, седани, хетчбеки і спорткари, причому частина з них будуть електричними.

Авторинок України поступово відновлює втрачені під час війни позиції. За 2023 рік зростання продажів склало рекордні 60,6%. У нашій країні з'являються нові моделі і в нинішньому році на українському ринку очікуються десятки новинок. Про багато з них вже відомо і Фокус розповість про нові авто 2024 року в Україні.

BMW

Офіційний дилер BMW в Україні анонсував кілька новинок. Найочікуваніша з них — кросовер BMW X3 четвертого покоління, який надійде у виробництво з серпня. Він зміниться зовні і буде запропонований у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

BMW M5 Фото: BMW

Гібридом стане і новий BMW M5, який почнуть випускати з липня. Його потужність становитиме щонайменше 700 к.с. Крім того, в нашій країні з'являться оновлені BMW 3 Series і 4 Series.

Changan

Changan Uni-K Фото: autohome.com.cn

У 2024 році на український ринок виходить новий бренд Changan. Зі старту буде запропоновано три кросовери різних класів із вельми багатим оснащенням. Компактний 4,3-метровий Changan CS35 Plus оснащений 1,4-літровим 150-сильним турбомотором, а 4,5-метровий CS55 Plus отримав 1,5-літрову 181-сильну турбочетвірку. Флагманом же буде 4,86-метровий Changan Uni-K з 2,0-літровим турбодвигуном на 232 к. с. і повним приводом.

Citroen

Citroen e-C3 Фото: Stellantis

В українському представництві концерну Stellantis Фокусу повідомили, що в 2024 році очікується новий Citroen C3. Модель В-класу дебютувала в електричному виконанні, але очікуються і її версії з 1,2-літровими турбомоторами. Дизайн чотириметрового авто виконаний у новому фірмовому стилі.

Крім того, на українському ринку з'являться оновлені Citroen Berlingo і SpaceTourer, а також Jumpy і Jumper.

Ford

Оновлений Ford Escape — заокеанський брат Kuga Фото: Ford

За даними офіційного дилера Ford, навесні на українському ринку з'являться оновлені кросовери Ford Kuga і Puma, а в липні представлять нові комерційні Ford Courier, Custom і Connect.

Ford Mustang Mach-E

На осінь же заплановано український дебют одразу двох електричних кросоверів. На нашому ринку з'явиться Ford Mustang Mach-E. Модель випускають у версіях потужністю до 487 к. с. і з запасом ходу до 483 км.

Ford Explorer EV Фото: Ford

Другим електрокаром стане новий Ford Explorer EV. Компактний 4,5-метровий кросовер запропонований у модифікаціях на 286 і 340 к. с., а його запас ходу перевищує 500 км.

Hyundai

Hyundai Kona Фото: Hyundai

У січні на український ринок виходить новий Hyundai Kona. Кросовер став більшим і просторішим. Першою з'явилася 141-сильна гібридна версія, а в другому кварталі 2024 року до неї приєднаються бензиновий і електричний варіанти.

Hyundai Sonata Фото: Hyundai

В українському представництві Hyundai повідомили, що в березні на наш ринок повернеться седан Sonata. Модель нещодавно пройшла оновлення і вирізняється футуристичною зовнішністю.

Hyundai Santa Fe Фото: Hyundai

На квітень заплановано дебют Hyundai Santa Fe п'ятого покоління. У нього абсолютно новий незграбний дизайн, а серед опцій з'явилися сканер відбитків пальців і функція доступу зі смартфона. Кросовер випускають у бензинових і гібридних версіях потужністю до 281 к. с.

Крім того, навесні будуть представлені оновлені Hyundai Tucson, i30 і Elantra, а в липні — освіжений електромобіль Ioniq 5.

Infiniti

Infiniti QX55 буде оновлено Фото: Тарас Брязгунов

У 2024 році пройдуть планове оновлення кросовер Infiniti QX50 і його купеподібний побратим QX55. За інформацією українського представництва бренду, обидві моделі з'являться в нашій країні в 2024 році.

Jeep

Jeep Avenger Фото: Stellantis

Jeep, який повернувся на український ринок, продовжить розширювати свою лінійку. В українському представництві Stellantis зазначають, що до Jeep Compass, Wrangler і Grand Cherokee приєднається компактний Avenger. 4,1-метрова модель дебютує в Україні в гібридній версії з 1,2-літровим турбомотором.

KG Mobility

KG Mobility Musso Фото: SsangYong

SsangYong повернувся в Україну під новою назвою KG Mobility. Першою моделлю став рамний пікап Musso. Його запропонували в модифікаціях завдовжки 5,1 і 5,4 м з 2,2-літровими турбодизелями на 181-187 к. с.

KG Mobility Torres Фото: SsangYong

А до літа в Україну український імпортер планує привезти і компактний кросовер KG Mobility Torres з брутальним дизайном, великим багажником і 170-сильним турбомотором.

Kia

Kia EV9 Фото: Kia

Kia привезе в Україну флагманський електрокросовер EV9. Велика семимісна модель із рубаним дизайном доступна у версіях потужністю до 380 сил, а її запас ходу сягає 540 км. Дзеркала заднього виду авто можна замінити камерами.

Lexus

Lexus LBX Фото: Lexus

У першому кварталі 2024 року в Україні з'явиться новий Lexus LBX — найкомпактніший кросовер марки. 4,2-метрова модель із виразним дизайном оснащена 136-сильною гібридною установкою.

Крім того, в нинішньому році в нашій країні очікується новий Lexus GX. Рамний позашляховик кардинально змінився і побудований на платформі Toyota Land Cruiser 300. Під капотом встановлено 354-сильний V6 твін-турбо.

Maserati

Maserati Grecale Фото: Maserati

За інформацією офіційного дистриб'ютора Maserati, на 2024 рік заплановано перезапуск бренду в Україні. У першому півріччі на нашому ринку з'являться дві моделі — купе GranTurismo нового покоління і кросовер Grecale. Новий Maserati GranTurismo оснащений 30-літровим 550-сильним V6 твін-турбо, а Grecale комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (300 і 330 к.с.) і 3,0 л (530 к.с.).

Mercedes-Benz

Мерседес E-Class Фото: Mercedes-Benz

Новинок від німецького бренду у 2024 році буде досить багато. За даними офіційного імпортера, навесні в Україну привезуть новий Mercedes E-Class, який буде доступний у бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 381 к. с. З'являться і споріднені купе та кабріолет Mercedes CLE.

Mercedes-AMG GT Фото: Mercedes-Benz

На весну заплановано і дебют спортивного купе Mercedes-AMG GT другого покоління (потужністю 585 сил), а також оновлених електрокросоверів EQA та EQB. А в травні-червні в Україну приїде і розкішний Mercedes-Maybach EQS680 SUV — перший електромобіль Maybach.

Mercedes-Maybach EQS680 SUV Фото: Mercedes-Benz

Восени в нашій країні з'явиться оновлений Mercedes G-Class, причому у нього теж буде електрична версія. Серед її особливостей — можливість розвертатися на місці.

Оновлене сімейство Mercedes V-Class/Vito Фото: Mercedes-Benz

У комерційній лінійці Mercedes-Benz також очікуються новинки — з'являться оновлені V-Class/Vito і Sprinter (з електричними версіями). Очікується інформація від виробника щодо нового Mercedes Citan/T-Class.

MG

MG 4 XPower Фото: MG

Електромобіль MG 4 незабаром отримає топову спортивну версію XPower. Повнопривідний хетчбек оснащений двома моторами загальною потужністю 435 к.с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с.

Крім того, український імпортер бренду повідомив Фокусу, що у 2024 році очікується новий кросовер MG HS.

Mini

Mini Cooper і Countryman Фото: MINI

В Україні з'являться нові Mini Cooper і Countryman. Хетчбек Cooper запропонують в електричних версіях на 184 і 218 к. с. Кросовер Mini Countryman також буде доступний в електричних модифікаціях (204 або 313 к. с.), але привезуть і бензинові варіанти потужністю 170-300 к. с.

Nissan

Оновлений Nissan X-Trail Фото: Nissan

В українському представництві Nissan зазначили, що 2024 року модельний ряд бренду в нашій країні буде оновлено. Очікуються модернізовані кросовери Nissan Juke, Qashqai і X-Trail з освіженим дизайном і поліпшеним інтер'єром.

Opel

Opel Combo Фото: Stellantis

Opel в нинішньому році представить в Україні оновлені мінівени Combo Life і Zafira Life, а також комерційні Combo Cargo і Vivaro.

Peugeot

Peugeot 3008 Фото: Stellantis

Головна новинка Peugeot в Україні у 2024 році — кросовер 3008 третього покоління. Його дизайн став більш купеподібним, а в салоні встановлено вигнутий дисплей. Модель випускають у гібридних і електричних версіях потужністю до 320 к. с.

Peugeot e-2008 Фото: Peugeot

Крім того, в представництві концерну Stellantis повідомили Фокусу, що оновлений кросовер Peugeot 2008 отримає електричну версію на 156 к. с. Також у нашій країні представлять модернізовані Peugeot Rifter (дизельний або електро) і Traveller.

Porsche

Porsche Panamera 2024 року Фото: Porsche

Навесні в Україні представлять оновлені Porsche Panamera і Taycan, а в липні — кросовер Porsche Cayenne GTS.

Електричний Porsche Macan Фото: Porsche

На жовтень, за даними імпортера Porsche, заплановані дебюти модернізованого 911, а також абсолютного нового Macan другого покоління. Кросовер стане електромобілем: його потужність сягне 612 к. с., а запас ходу становитиме близько 500 км.

Skoda

Skoda Superb Фото: Skoda

За інформацією офіційного дистриб'ютора Skoda, у 2024 році в Україні очікуються Kodiaq і Superb нового покоління. Обидві моделі мають солідніший вигляд, підросли в розмірах, стали просторішими і отримали нові опції. Skoda Kodiaq і Superb пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями і плагін-гібридними установками.

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Крім того, в Україні з'являться оновлені Skoda Octavia, Scala і Kamiq. Розглядається можливість привезти в нашу країну електрокросовер Skoda Enyaq iV, проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Toyota

Toyota C-HR Фото: Toyota

Навесні в Україні з'явиться нова Toyota C-HR другого покоління. Кросовер має яскравий дизайн із клиноподібним силуетом та більш просторий салон. Відтепер модель пропонують тільки в гібридних версіях потужністю 140-223 к. с.

Volkswagen

Volkswagen Tiguan Фото: Volkswagen

На українському ринку очікується новий Volkswagen Tiguan третього покоління. Кросовер кардинально змінився зовні і став просторішим всередині. Модель випускають у бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 272 к. с.

Volvo

Volvo EX30 Фото: Volvo

За даними офіційного імпортера Volvo, у першому кварталі на українському ринку з'явиться кросовер Volvo EX30 — найдоступніший електромобіль шведської марки. 4,2-метровий автомобіль запропонований у версіях потужністю 272 і 428 к. с., а його запас ходу досягає 480 км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні втричі зросли продажі електромобілів.

Також ми писали, що в нашій країні стали купувати більше преміальних авто.