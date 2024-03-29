Власник підприємства, яке росіяни вкрали в Мелітополі, запустив мінометний завод (фото)

У 2023-му році мелітополець запустив приватний мінометний завод. На сьогодні потужності підприємства — 20 000 корпусів для снарядів на місяць.

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Власник Мелітопольського заводу автотракторних запчастин Анатолій Кузьмін, який росіяни вкрали під час окупації міста, запустив приватне оборонне підприємство. Зараз воно виробляє по 20 тисяч корпусів для снарядів на місяць. Про це пише "РІА Мелітополь".

Пограбували завод і вилучили продукцію

Мелітопольський завод автотракторних запчастин до повномасштабного російського вторгнення працював у селі Рясне. Анатолій Кузьмін заснував його ще 1999 року. Підприємство стало одним із найбільших ливарних заводів півдня України. Тут вироблялися запчастини для автомобілів та сільськогосподарської техніки. Їх продавали як в Україні, так і за кордоном.

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З 2017 року завод почав виконувати і замовлення Укроборонпрому. На ньому також почали виробляли деталі для мінометів від 60-го до 120-го калібру та зенітної установки ЗУ-23. Крім цього тут на ремонт брали військову техніку.

Підприємство після приходу "визволителів"

Після окупації частини Запорізької області в квітні 2022 року на завод прибув особисто колаборант Євген Балицький з озброєними окупантами і влаштував "оглядини" підприємства.

Наступного дня на завод прийшли співробітники так званої "народної міліції" з обшуками. Проти власника заводу порушили кримінальну справу, а в цей час почали вивозити з території підприємства автомобілі, автобуси, навантажувачі, кран, комп'ютерну техніку. Через тиждень було оголошено постанову окупантів про вилучення всієї продукції вартістю щонайменше 2 млн євро.

Також окупанти обшукали і пограбували будинок Анатолія Кузьміна.

Підприємство після приходу "визволителів"

Мрія — створити завод з виробництва вибухівки

Анатолій Кузьмін виїхав з міста і зараз проживає на заході України. Там у 2023-му році він запустив приватний мінометний завод. На сьогодні потужності підприємства — 20 000 корпусів для снарядів на місяць.

Анатолій Кузьмін

Власник заводу має в планах збільшити виробництво до 100 000 снарядів на місяць і розробити двигуни і вибухові речовини для безпілотників.

"Наша мрія — створити завод з виробництва вибухівки", — каже мелітополець.

Заводу планує збільшити виробництво до 100 000 снарядів на місяць

Зараз підприємець шукає партнерів для реалізації своєї мрії.

Кожен щойно виготовлений снаряд загортається в крафт-папір і акуратно упаковується в дерев'яні ящики для відправки в Румунію або Болгарію, де його начиняють вибухівкою. Через кілька тижнів їх повертають назад і відправляють на фронт.

- Я відчуваю, що ми наближаємо нашу країну до перемоги, — каже Анатолій Кузьмін.

Кожен снаряд загортається і акуратно упаковується в дерев'яні ящики

Нагадаємо, що міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін заявив, що виробництво мінометних снарядів в Україні збільшилося приблизно в 40 разів, якщо порівнювати з минулим роком. А виробництво боєприпасів для артилерії зросло майже втричі.