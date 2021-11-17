Власник заправок "БРСМ-нафта" Андрій Біба потрапив до списку "Миротворця", його звинувачують у фінансуванні "антиукраїнських політичних сил"

Власник мережі заправок "БРСМ-нафта" Андрій Біба потрапив до бази даних сайту "Миротворець". Його звинувачують у "фінансуванні антиукраїнських політичних сил та діяльності Московського патріархату в Україні, а також пропагандистських заходів, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя, противник незалежності українського православ'я від підконтрольної росії (країна-агресор) РПЦ", — йдеться в описі профілю Андрія Біби на сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

У джерелах, на які посилається анкета, йдеться про спонсорування власником заправок "БРСМ-нафта" "партії Шарія". Раніше така інформація з'явилася у розслідуванні журналістів bihus.info – як доказ, у сюжеті було оприлюднено листування членів партії та топ-менеджменту мережі заправок, а також інші докази фінансування "партії Шарія" мережею "БРСМ-нафта". Цю інформацію "БРСМ-нафта" намагалася оскаржити у суді, проте програла.

Також джерела "Миротворця" звинувачують Андрія Біба у фінансуванні масової споруди церков Московського патріархату, що неодноразово підтверджував і сам Андрій Біба, а також спонсоруванні акцій протесту проти приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.