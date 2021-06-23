Отруєння в ресторанах "Якіторія" і "Мафія": у працівників знайшли сальмонелу і стафілокок

Бактерії сальмонели виявили у 42 отруєних харків'ян, яким тепер уточнять діагноз. Експерти також заявили про антисанітарні умови в ресторані.

Після масового отруєння в ресторанах "Якіторія" і "Mafia" в Харкові експерти виявили в ресторанній їжі сальмонелу, а у працівників — стафілокок. Про це "Суспільному" розповіла завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань центру контролю і профілактики хвороб Харківської області Тетяна Карлова.

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Епідеміологи звернули увагу на антисанітарні умови в одному із закладів, їх здогадки підтвердили результати лабораторних досліджень продуктів і змивів з кухні. Зокрема, у шести співробітників ресторану виявили бактерії Staphylococcus aureus, які викликають небезпечну інфекцію.

"Це також збудник, з яким неможливо працювати, треба проходити відповідну санацію. І один хворий серед працівників, який госпіталізований в лікарню, у нього також виділена культура роду сальмонели. Інші дослідження тривають", — розповіла Тетяна Карлова.

У змивах з устаткування експерти знайшли умовно патогенний мікроорганізм Klebsiella pneumoniae, який також може викликати інфекцію. Крім того, збудник сальмонели знайшли на обробній дошці. За словами Тетяни Карлової, такі збудники зʼявляються на кухні через недотримання санітарно-гігієнічних норм.

"Нам вдалося дослідити залишки харчових продуктів, саме ролів, які були замовлені додому. І всі пʼять проб цих продуктів дали позитивний результат на Salmonella enteritidis, це були переважно роли, які в своєму складі мали омлет, мʼякий сир, рибу, деякі огірок, деякі паштет", — відзвітувала представниця обласного центру.

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Вона додала, що хворі продовжують звертатися в лікарні з отруєннями, станом на 22 червня зареєстрували 87 пацієнтів, серед яких 19 дітей. У 42 осіб виявили культуру сальмонели, яку зараз ідентифікують, визначають біологічні властивості. Тетяна Карлова заявила, що діагноз таких пацієнтів буде змінений з гастроентероколіту на сальмонельоз.

Як повідомила прокуратура, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб та масових отруєнь. За такий злочин загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців, обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років.

17 червня стало відомо про масове отруєння їжею з харківських ресторанів. За попередньою інформацією, всі випадки повʼязані з вживанням суші в "Мафії" і "Якіторія". Глава служби безпеки мережі "Мафія" Віктор Ягудін заявив, що компанія проводить розслідування, передала продукти на перевірку і готується виплатити клієнтам компенсацію.

Потерпілих виявилося так багато, що в лікарнях Харкова не вистачило місць на всіх хворих, тому частину людей відправили в сусідні Валки. Як стверджують в харківській мерії, постраждалих госпіталізовано в стані середньої тяжкості, тих, хто видужали, регулярно виписують.

У 2017 році ресторан "Мафія" потрапив в скандал через отруєння в Києві, в результаті якого 43-річна Ольга Подкопаєва померла, а Юлія Поліщук потрапила в реанімацію. Її чоловік заявив, що жінка разом з подругою їли тільки суші, які замовили додому. Компанія Mafia на своєму сайті повідомила версію про те, що Подкопаєва отруїлася чадним газом, однак головний санлікар Києва Олег Рубан спростував цю інформацію в коментарі "КП в Україні". Водночас, Рубан заявив, що експерти не знайшли звʼязку між рестораном і людьми, які отруїлися .

Власниками ресторанів "Mafia" є Тарас та Оксана Середюк, зараз мережа нараховує 26 закладів. У 2006 році компанія купила франшизу "Якіторія". Подружжя Середюк також володіють закладами "Гра з вогнем", "Castа" і "Georgia" в Києві, а разом з відомим ресторатором Ектором Хіменесом Браво вклалися у відкриття ресторанів азіатської кухні BAO і NAM.