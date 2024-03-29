Владелец предприятия, которое россияне украли в Мелитополе, запустил минометный завод (фото)

В 2023-м году мелитополец запустил частный минометный завод. На сегодня мощности предприятия — 20 000 корпусов для снарядов в месяц.

Related video

Владелец Мелитопольского завода автотракторных запчастей Анатолий Кузьмин, который россияне украли во время оккупации города, запустил частное оборонное предприятие. Сейчас оно производит по 20 тысяч корпусов для снарядов в месяц. Об этом пишет "РИА Мелитополь".

Ограбили завод и изъяли продукцию

Мелитопольский завод автотракторных запчастей до полномасштабного российского вторжения работал в селе Рясное. Анатолий Кузьмин основал его еще в 1999 году. Предприятие стало одним из крупнейших литейных заводов юга Украины. Здесь производились запчасти для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Их продавали как в Украине, так и за рубежом.

Важно

Больше, чем планировали: Украина получит миллион снарядов по инициативе Чехии, — СМИ

С 2017 года завод начал выполнять и заказы Укроборонпрома. На нем также начали производили детали для минометов от 60-го до 120-го калибра и зенитной установки ЗУ-23. Кроме этого здесь на ремонт принимали военную технику.

Предприятие после прихода "освободителей"

После оккупации части Запорожской области в апреле 2022 года на завод прибыл лично коллаборант Евгений Балицкий с вооруженными оккупантами и устроил "смотрины" предприятия.

На следующий день на завод пришли сотрудники так называемой "народной милиции" с обысками. Против владельца завода возбудили уголовное дело, а в это время начали вывозить с территории предприятия автомобили, автобусы, погрузчики, кран, компьютерную технику. Через неделю было объявлено постановление оккупантов об изъятии всей продукции стоимостью не менее 2 млн евро.

Также оккупанты обыскали и ограбили дом Анатолия Кузьмина.

Предприятие после прихода "освободителей"

Мечта — создать завод по производству взрывчатки

Анатолий Кузьмин уехал из города и сейчас проживает на западе Украины. Там в 2023-м году он запустил частный минометный завод. На сегодня мощности предприятия — 20 000 корпусов для снарядов в месяц.

Анатолий Кузьмин

Владелец завода имеет в планах увеличить производство до 100 000 снарядов в месяц и разработать двигатели и взрывчатые вещества для беспилотников.

"Наша мечта — создать завод по производству взрывчатки", — говорит мелитополец.

Завода планирует увеличить производство до 100 000 снарядов в месяц

Сейчас предприниматель ищет партнеров для реализации своей мечты.

Каждый только что изготовленный снаряд заворачивается в крафт-бумагу и аккуратно упаковывается в деревянные ящики для отправки в Румынию или Болгарию, где его начиняют взрывчаткой. Через несколько недель их возвращают обратно и отправляют на фронт.

- Я чувствую, что мы приближаем нашу страну к победе, — говорит Анатолий Кузьмин.

Каждый снаряд заворачивается и аккуратно упаковывается в деревянные ящики

Напомним, что министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что производство минометных снарядов в Украине увеличилось примерно в 40 раз, если сравнивать с прошлым годом. А производство боеприпасов для артиллерии выросло почти втрое.