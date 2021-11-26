Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту": текстовая трансляция

На пресс-конференцию Владимира Зеленского пригласили представителей 30 СМИ. Журналисты, которых не аккредитировали на мероприятие, собрались возле "Creative State Arsenal" на пикет.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон с представителями 30 средств массовой информации. У каждого приглашенного журналиста будет возможность задать главе государства вопрос. Встреча проходит в коворкинге "Creative State Arsenal" возле метро "Арсенальная". Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

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Журналисты, которые остались без приглашения на пресс-конференцию, собрались на пикет возле коворкинга "Creative State Arsenal".

К месту проведения пресс-конференции уже приехал Владимир Зеленский. Выйдя из автомобиля он посмотрел в сторону протестующих журналистов и спросил "Почему вы их не пускаете?".

[ + – ] Зеленский приехал на пресс=

Фокус оказался среди 30 изданий, которые получили приглашения на пресс-марафон Зеленского.

Видеотрансляцию общения Зеленского с журналистами ведет Офис президента.

[ + – ] Пресс-конференция Зеленского "30 вопросов президенту Украины"

Пресс-марафон Зеленского начался в 12:00.

12:09 "Укрзализныця" в плюсе, дороги и посадки. Зеленский назвал реформы, которые удалось выполнить.

"Земельная и банковская реформы, реформа инфраструктуры, которая признана не только в Украине. Хотя меня интересует прежде всего мнение украинцев. Инфраструктурная реформа – самая большая и успешная за 50 лет. Я считаю это прогрессом. Аэропорты. Борисполь – прибыльный, "Укрзализныця" – тоже. Порты стали прибыльными. Это – деолигархизация. Мы понимаем, какие люди, не только представители олигархов, но и бывшие чиновники всюду были. Во всем, что принадлежит народу. Всюду их щупальца", – отметил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент, правоохранители докладывают о тысячах "мелких" посадок.

"Но люди этого не видят, как и каждодневную работу правоохранительных органов. Это – не медийные персоны. Но мы движемся вперед и посадки происходят", — заключил Зеленский.

12:17 Зеленский заявил о вероятном государственном перевороте 1 декабря с участием Ахметова.

"Мы получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого-второго числа. … Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — заявил Зеленский.

Также в ходе пресс-марафона президент оценил вероятность вторжения России в Украину.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день имеем разведданные, от нашей разведки, а также от стран-партнеров", — сказал Зеленский.

12:30 "Бурба управлял блокированием транспорта во время разгона Майдана, меня такой руководитель ГУР не устраивает", — Зеленский.

Зеленский заявил, что Бурба был бизнесменом, который зарабатывал деньги параллельно возглавляя Главное управление разведки Министерства обороны, и отремонтировал дом рядом с дачей президента за 11 млн гривен.

По словам Зеленского, Бурба говорил о том, о чем он не имел права говорить. При этом в операцию по "вагнеровцам" Украину втянули.

"Я считаю, что это не наша операция. Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули", — заявил Зеленский.

Президент Заявил, что Бурба пытался устроить международный скандал, который бы поссорил Украину с Турцией.

12:33 Оставшиеся без приглашений на пресс-марафон Зеленского журналисты стоят с плакатами "Привет Януковичу" и "Мы против запретов для журналистов".

12:50 "Мы — не ворье какое-то". Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с Коломойским.

"По поводу союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время. Я думаю, два года", — сказал он.

По словам Зеленского, Коломойский не является его медиасоюзником в противостоянии с другим бизнесменом – Ринатом Ахметовым.

"К сожалению, у меня таких нет. Мой главный союзник — народ Украины. Мы — не ворье какое-то, люди видят, что мы делаем", – отметил президент.

12:55 Зеленский заявил, что в Украине не будут вводить военное положение.

"Зачем? Какое военное положение? Он [экс-нардеп Олег Ляшко] понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю — война не со мной", — заявил Зеленский.

13:22 "Встречаюсь только со "слугами": Зеленский ответил на вопрос о давлении Офиса президента на нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о давлении Офиса президента на Раду ложью.

"Что касается многих фракций, сразу вам скажу — ложь. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме "Слуги народа". Раз в неделю у меня совещание. Говорим о вопросах, которые вынесут на обсуждения на заседаниях Верховной Рады. Показывается список наших обещаний. Есть наработка в "тройках" – это программа президента, партии "Слуга народа" и программа Кабмина. Все совпадает и разбивается на дни. Там все очень четко, есть отдельный менеджмент этой структуры. Дни, законы, сессионные недели, недели работы в комитетах. Подводятся итоги, мы говорим, где теряем время и где уже потеряли, — заявил президент.

13:38 "Дестабилизация, тарифы и сшивание страны": в ОП рассказали об основных вызовах для Украины.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, главная задача президента — не дать искусственно раскачать ситуацию в стране, несмотря на попытки сделать это многими силами.

"Конечно, есть много разных международных вызовов. Это одни из главных позиций, которыми занимается президент. К сожалению, более подробно рассказать вам о них не могу. Вызовов много, но главное не дать сделать это искусственно" — рассказал Тимошенко.

14:10 "Управление страной во время войны — это не квартал": журналист Юрий Бутусов устроил перепалку с Зеленским.

14:40 "Будут на нашей стороне": Зеленский рассказал, кто поддержит Украину в случае атаки РФ.

По словам Зеленского, сейчас ситуация у украинских границ не опаснее, чем весной, когда Россия стянула стотысячное войско. Но в то же время изменилась риторика у Кремля, который обвиняет НАТО в развертывании войск в Украине, а также невыполнение Киевом Минских соглашений.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от Соединенных штатов, от Великобритании, от Турции и ряда европейских стран о том, что в случае, если что-то начнется, то они будут на нашей стороне", — рассказал Зеленский.

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