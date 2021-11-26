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Политика Пресс-конференция Зеленского 26 ноября

Пресс-марафон Зеленского "30 вопросов президенту": текстовая трансляция

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Пресс конференция Зеленского 2021
Фото: Офис президента | Пресс-конференция Зеленского

На пресс-конференцию Владимира Зеленского пригласили представителей 30 СМИ. Журналисты, которых не аккредитировали на мероприятие, собрались возле "Creative State Arsenal" на пикет.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон с представителями 30 средств массовой информации. У каждого приглашенного журналиста будет возможность задать главе государства вопрос. Встреча проходит в коворкинге "Creative State Arsenal" возле метро "Арсенальная". Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Журналисты, которые остались без приглашения на пресс-конференцию, собрались на пикет возле коворкинга "Creative State Arsenal".

К месту проведения пресс-конференции уже приехал Владимир Зеленский. Выйдя из автомобиля он посмотрел в сторону протестующих журналистов и спросил "Почему вы их не пускаете?".

Зеленский приехал на пресс=

Фокус оказался среди 30 изданий, которые получили приглашения на пресс-марафон Зеленского.

Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021
Пресс конференция Зеленского 2021

Видеотрансляцию общения Зеленского с журналистами ведет Офис президента.

Пресс-конференция Зеленского "30 вопросов президенту Украины"

Пресс-марафон Зеленского начался в 12:00.

12:09 "Укрзализныця" в плюсе, дороги и посадки. Зеленский назвал реформы, которые удалось выполнить.

"Земельная и банковская реформы, реформа инфраструктуры, которая признана не только в Украине. Хотя меня интересует прежде всего мнение украинцев. Инфраструктурная реформа – самая большая и успешная за 50 лет. Я считаю это прогрессом. Аэропорты. Борисполь – прибыльный, "Укрзализныця" – тоже. Порты стали прибыльными. Это – деолигархизация. Мы понимаем, какие люди, не только представители олигархов, но и бывшие чиновники всюду были. Во всем, что принадлежит народу. Всюду их щупальца", – отметил Зеленский.

Кроме того, рассказал президент, правоохранители докладывают о тысячах "мелких" посадок.

"Но люди этого не видят, как и каждодневную работу правоохранительных органов. Это – не медийные персоны. Но мы движемся вперед и посадки происходят", — заключил Зеленский.

12:17 Зеленский заявил о вероятном государственном перевороте 1 декабря с участием Ахметова.

"Мы получили информацию, что 1 числа в нашей стране будет государственный переворот. Первого-второго числа. … Могу сказать, что у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте", — заявил Зеленский.

Также в ходе пресс-марафона президент оценил вероятность вторжения России в Украину.

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации. Мы каждый день имеем разведданные, от нашей разведки, а также от стран-партнеров", — сказал Зеленский.

12:30 "Бурба управлял блокированием транспорта во время разгона Майдана, меня такой руководитель ГУР не устраивает", — Зеленский.

Зеленский заявил, что Бурба был бизнесменом, который зарабатывал деньги параллельно возглавляя Главное управление разведки Министерства обороны, и отремонтировал дом рядом с дачей президента за 11 млн гривен.

По словам Зеленского, Бурба говорил о том, о чем он не имел права говорить. При этом в операцию по "вагнеровцам" Украину втянули.

"Я считаю, что это не наша операция. Мы не проводили эту операцию, нас в нее втянули", — заявил Зеленский.

Президент Заявил, что Бурба пытался устроить международный скандал, который бы поссорил Украину с Турцией.

12:33 Оставшиеся без приглашений на пресс-марафон Зеленского журналисты стоят с плакатами "Привет Януковичу" и "Мы против запретов для журналистов".

12:50 "Мы — не ворье какое-то". Зеленский рассказал, когда последний раз говорил с Коломойским.

"По поводу союзничества с Игорем Валерьевичем Коломойским, мы с ним не проводим никаких союзнических разговоров и не проводили очень долгое время. Я думаю, два года", — сказал он.

По словам Зеленского, Коломойский не является его медиасоюзником в противостоянии с другим бизнесменом – Ринатом Ахметовым.

"К сожалению, у меня таких нет. Мой главный союзник — народ Украины. Мы — не ворье какое-то, люди видят, что мы делаем", – отметил президент.

12:55 Зеленский заявил, что в Украине не будут вводить военное положение.

"Зачем? Какое военное положение? Он [экс-нардеп Олег Ляшко] понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю — война не со мной", — заявил Зеленский.

13:22 "Встречаюсь только со "слугами": Зеленский ответил на вопрос о давлении Офиса президента на нардепов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию о давлении Офиса президента на Раду ложью.

"Что касается многих фракций, сразу вам скажу — ложь. Я не встречаюсь ни с одной фракцией, кроме "Слуги народа". Раз в неделю у меня совещание. Говорим о вопросах, которые вынесут на обсуждения на заседаниях Верховной Рады. Показывается список наших обещаний. Есть наработка в "тройках" – это программа президента, партии "Слуга народа" и программа Кабмина. Все совпадает и разбивается на дни. Там все очень четко, есть отдельный менеджмент этой структуры. Дни, законы, сессионные недели, недели работы в комитетах. Подводятся итоги, мы говорим, где теряем время и где уже потеряли, — заявил президент.

13:38 "Дестабилизация, тарифы и сшивание страны": в ОП рассказали об основных вызовах для Украины.

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, главная задача президента — не дать искусственно раскачать ситуацию в стране, несмотря на попытки сделать это многими силами.

"Конечно, есть много разных международных вызовов. Это одни из главных позиций, которыми занимается президент. К сожалению, более подробно рассказать вам о них не могу. Вызовов много, но главное не дать сделать это искусственно" — рассказал Тимошенко.

14:10 "Управление страной во время войны — это не квартал": журналист Юрий Бутусов устроил перепалку с Зеленским.

14:40 "Будут на нашей стороне": Зеленский рассказал, кто поддержит Украину в случае атаки РФ.

По словам Зеленского, сейчас ситуация у украинских границ не опаснее, чем весной, когда Россия стянула стотысячное войско. Но в то же время изменилась риторика у Кремля, который обвиняет НАТО в развертывании войск в Украине, а также невыполнение Киевом Минских соглашений.

"Мы не только публично, но и не публично получили информацию от Соединенных штатов, от Великобритании, от Турции и ряда европейских стран о том, что в случае, если что-то начнется, то они будут на нашей стороне", — рассказал Зеленский.

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