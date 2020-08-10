Жыве Беларусь: второй день белорусского Майдана (обновляется)

В соседней Беларуси второй день продолжаются протесты против результатов президентских выборов. По официальной статистике, бессменный президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Данные независимых экзит-полов диаметрально противоположные. Фокус внимательно следит за событиями соседней страны.

Ночь после выборов 9 августа в Беларуси уже вошла в историю как самый громкий протест за всю историю независимости. Согласно последним официальным данным, Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, но последователи оппозиции не намерены сдаваться и анонсировали митинги на 19:00 и забастовки с завтрашнего дня.

17:00 Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов. Она настаивает на повторном подсчете голосов или даже переголосовании по причине многочисленных нарушений на выборах.

16:26 В соцсетях появляются многочисленные видео того, как в центр Минска начинают съезжаться автозаки и военные грузовики.

Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестов в стране. Действующий президент Александр Лукашенко заявляет, что никаких репрессий в адрес протестующих не предпринимал. В стране готовятся к забастовке, некоторые предприятия уже остановили работу. Больницы Минска оказались забиты ранеными, а всего по стране задержано более 3000 человек.

Все, что известно о выборах в Беларуси и начале протестов — в этом материале.