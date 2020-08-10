Жыве Беларусь: второй день белорусского Майдана (обновляется)

Ночь после выборов 9 августа в Беларуси уже вошла в историю как самый громкий протест за всю историю независимости. Согласно последним официальным данным, Александр Лукашенко лидирует с огромным отрывом, но последователи оппозиции не намерены сдаваться и анонсировали митинги на 19:00 и забастовки с завтрашнего дня.

23:10 Серьезно ранен водитель автобуса в Минске.

23:05 В Госдепе США выпустили заявление по поводу ситуации в Беларуси. Выборы назвали несправедливыми, а разгон протестующих резко осудили.

22:33 Около 20 автобусов с ОМОНом выехали в сторону площади Пушкинской, которую заблокировали автомобилисты, пишет Некста. По последней информации, там раздаются взрывы светошумовых гранат.

22:22 По всей стране продолжаются митинги, которым препятствуют правоохранительные органы. Телеграм-каналы пишут о Могилеве, Бресте, Светлогорске, Гродно. В Минске автомобилисты блокируют подъезды к метро Пушкинской пустыми машинами.

21:50 Серьезное противостояние между правоохранителями и митингующими происходит в Бресте. Как сообщают телеграм-каналы, в людей летят светошумовые гранаты, стреляют из пневматических дробовиков.

21:45 По информации белорусского "Радио Свобода", Светлана Тихановская находилась в ЦИК около трех часов с адвокатом Максимом Знаком. Она была с ним в разных комнатах, поэтому Максим Знак не знает, о чем они говорили. После этого она вышла из ЦИК, сказала: «Я приняла решение» и уехала в неизвестном направлении. Сейчас штаб поддерживает с ней связь. Соратники не знают, какое решение приняла Тихановская.

21:25 Светлану Тихановскую удерживают в ЦИК и не выпускают.

21:23 "Люди просто стояли, это видно. Подъехал ОМОН и начал жёстко избивать их дубинами", передает Facebook-страница "Чай с малинавым варэннем". По информации Телеграм-канала Onliner, это произошло в Минске на проспекте Дзержинского.

20:52 По демонстрантам в Минске открыт огонь. Ранена журналистка Нашей Нивы. На данный момент неизвестно, о каком виде оружия идет речь.

20:26 По информации телеграм-канала Nexta, против протестующих уже начали применять гранаты. Людям приходится убегать от силовиков.

20:05 Несмотря на все препятствия, митинги начинаются, народ организованно идет в центр, автомобилисты блокируют улицы. Начались и задержания.

19:45 Сотрудники ГАИ в Минске блокируют центральные улицы, также закрыты центральные станции метро. Очевидцы фотографируют водометы и многочисленные задержания - по предварительным данным, 40 человек, передает телеграм-канал Наша Нива.

19:40 На митинге в Киеве задержан крымчанин Александр Кольченко, пять лет отсидевший в России по статье "подготовка терактов". Кроме него были задержаны еще 6 человек, передает украинское "Радио Свобода".

19:15 Протесты перенесли на 20:00, но в Минске уже начались задержания.

19:00 Белорусские протесты продолжаются и в Киеве. Под посольство РБ пришли несколько десятков человек. Они скандируют: "Верим, можем, победим!" и "Стране свободу – долой Луку урода!"

18:00 По информации СМИ, Светлана Тихановская и ее команда не будет принимать участие в протестах во избежание провокаций.

17:50 Александр Лукашенко выделил госохрану для штаба Светланы Тихановской. По его словам, это делается во избежание сакральной жертвы. "Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами", – сказал Лукашенко.

17:00 Светлана Тихановская подала жалобу в ЦИК по итогам выборов. Она настаивает на повторном подсчете голосов или даже переголосовании по причине многочисленных нарушений на выборах.

16:26 В соцсетях появляются многочисленные видео того, как в центр Минска начинают съезжаться автозаки и военные грузовики, а центральные районы перекрывают.

Напомним, оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не признает официальных результатов выборов президента, поэтому будет их оспаривать, а также заявляет о готовности к долговременным протестов в стране. Действующий президент Александр Лукашенко заявляет, что никаких репрессий в адрес протестующих не предпринимал. В стране готовятся к забастовке, некоторые предприятия уже остановили работу. Больницы Минска оказались забиты ранеными, а всего по стране задержано более 3000 человек.

Все, что известно о выборах в Беларуси и начале протестов — в этом материале.