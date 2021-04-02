"У меня нет таких данных": Юрий Бойко отказался назвать Путина убийцей (видео)

Один из лидеров ОПЗЖ не смог ответить на прямой вопрос ведущей и заявил, что такие заявления могут помешать вести переговоры в нормандском формате.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что не располагает данными, чтобы называть президента России Владимира Путина "убийцей", как это недавно сделал президент США Джо Байден.

Свое мнение политик высказал в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Когда Бойко попросили прокомментировать слова американского президента о Путине, тот ответил, что Байдена просто "поймали журналисты", а украинские политики так делать не должны.

"А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?" – сказал Бойко.

Ведущая программы тогда заметила, что Байдену не мешает вести переговоры с Путиным его высказывание и попросила Бойко ответить прямо на вопрос: убийца Путин или нет?

"У меня нет таких данных, что он – убийца", – ответил Юрий Бойко.

Отметим, 17 марта было опубликовано интервью с президентом США Джо Байденом. Во время разговора американский лидер назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей", который "должен заплатить за вмешательство в выборы США".

После этого Российская Федерация вызвала своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для "консультаций, проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".