Перша у світі війна дронів іде в Україні: як БПЛА змінили бойові дії у 2022-2024 роках

Українські та російські військові зараз застосовують безліч різних видів дронів: від цивільних Mavic до ударних літаків із дальністю в сотні кілометрів. З початку вторгнення з'явилося багато нових технологій, і вони продовжують поліпшуватися.

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Одразу ж після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року безпілотні апарати стали ключовим інструментом ведення бойових дій. Квадрокоптери перетворилися з іграшок на машини для вбивства, непримітні катери позбавляють РФ флоту, великі автономні дрони б'ють по українських і по російських містах. Фокус вивчив, як за два роки війни застосовувалися і вдосконалювалися різні види літальних апаратів.

Рік перший: як дрони-розвідники змінили хід війни

Один із найбільш знакових випадків із застосуванням безпілотників стався в лютому, коли російські війська прорвалися з Білорусі та попрямували захоплювати Київ. Сили оборони України звернулися до 15-річного підлітка Андрія Покраси, який за допомогою свого квадрокоптера виявив колону техніки ЗС РФ, що рухалася Житомирською трасою, і передав її GPS-координати. Завдяки цьому українські артилеристи змогли точними ударами накрити окупантів і розбити їх біля села Березівка за 40 км від Києва.

Прикордонник на псевдонім Алекс Дрон після повномасштабного вторгнення вирушив у Харківську область, де виконував аеророзвідку. За його словами, безпілотна авіація переломила хід цієї війни. За допомогою дронів аеророзвідник і його команда надавали командирам докладні кадри позицій ЗС РФ, пізніше вони почали передавати свій досвід іншим підрозділам. Командуванню сподобалися результати роботи, тому воно почало розвивати безпілотну авіацію. Невдовзі аеророзвідці доручили також коригувати удари артилерії, і це теж виявилося дуже ефективно — разом оператори та артилеристи підбили багато російської техніки, включно з танком, БМП-3, БТР-82А.

"Наприклад, у штабі офіцери сидять, можна виводити картинку для того, щоб вони коригували так, як це потрібно, — не через проміжну ланку, а напряму", — поділився військовий фахівець.

Після успішної роботи в Харківській області Алекса Дрона перевели на Донецький напрямок, де він навчав інші групи операторів БПЛА.

Український прикордонник Алекс Дрон Фото: Цензор.net

Коптери — нові "очі" армії

Усі повітряні дрони можна грубо розділити на дві категорії: коптери та апарати з крилами літакового типу. До перших належать комерційні дрони, як-от Mavic 3 від DJI — у 2022 році це був чи не найпопулярніший БПЛА у Збройних силах України, бійці активно застосовували їх для розвідки безпосередньо на лінії фронту. Через кілька місяців такі ж цивільні дрони додумалися використовувати для атаки, але про це розповімо нижче.

Безпілотник DJI Mavic 3 на службі ЗСУ Фото: FreeAir UA

У липні 2020-го засновник Навчально-методичного центру аеророзвідки з підготовки та підвищення кваліфікації операторів квадрокоптерів Віктор Таран повідомив, що 95% усіх дронів, які використовують українські військові, припадає на моделі від виробників DJI та Autel. Вони досить легкі в управлінні, а тому бійці їх швидко освоїли.

Наприклад, DJI Mavic 3 дає змогу знімати відео у форматі 4К з висоти до 6 км, передавати його на пульт оператору в радіусі 5 км, розганятися до 72 км/год і працювати 31 хвилину на одному заряді батареї. Камера досить хороша, щоб з висоти 400 метрів побачити людину у всіх деталях, не кажучи вже про техніку. Є версія з тепловізором, яка дає змогу працювати навіть уночі. Трохи гірші характеристики у Mavic 2, Mavic 2 Pro, Mavic 2 ZOOM, Phantom, Inspire, але Сили оборони їх теж використовували, якщо вдавалося отримати від волонтерів.

Українські військові не обмежувалися продукцією DJI. Наприклад, іноді вони застосовували дрони від компаній Autel Robotics і Skydio, які коштують дорожче, але в деяких аспектах навіть кращі за "Мавіків".

Українці використовують дрон Autel EVO 2 Фото: 5 канал

Крила в небі

Здається, що в арсеналі військових багато типів коптерів, але безпілотних літаків ще більше. Росія зайнялася цим напрямком понад 10 років тому, і до початку повномасштабного вторгнення у них уже були різні моделі: "Орлани", "Элероны", "Форпости", "Мерлины", "Картографы", Supercam та інші. Усі вони допомагають росіянам вести розвідку і коригувати артилерію.

"Орлан-10" варто особливо виділити, оскільки це наймасовіша модель БПЛА літакового типу, зроблена в Росії. Вони не тільки розвідували позиції Сил оборони України, залітаючи в глибокий тил, а й також відстежували мобільні телефони українців і придушували стільниковий зв'язок, працюючи в складі комплексу радіоелектронної розвідки "Леєр-3".

Російські безпілотники літають високо, але все одно вразливі для засобів ППО. Захисники України за два роки повномасштабної війни довели це, збиваючи не тільки широко поширені "Орлани", а й такі рідкісні моделі, як "Мерлин".

Російський безпілотник Мерлін-ВР Фото: "Известия"

Росія при цьому не стояла на місці, а шукала, як поліпшити вже наявні БПЛА. У травні 2022 року окупанти повідомили, що почали застосовувати на війні в Україні ударну модифікацію "Орлан-10" із касетними боєприпасами, закріпленими в спеціальних контейнерах під крилами. Невідомо, наскільки масово такі БПЛА запускали, проте вони точно літали над полем бою, оскільки в січні 2023 року українські військові приземлили один із них за допомогою засобу РЕБ.

Крім модифікації старих, Росія працювала і над новими моделями. У серпні 2023 року компанія "Кронштадт" заявила, що свій перший політ здійснив військовий безпілотник "Сириус", здатний нести коректовані і фугасні авіабомби вагою до 450 кілограмів. Передбачається, що доробити модель допоміг дрон MQ-9 Reaper Військово-морських сил США, який того ж літа літаки армія РФ збила над Чорним морем, а потім підняла з дна уламки. Подальша доля "Сириуса" невідома.

Російський безпілотник "Сіріус" Фото: Кронштадт

А що ж в Україні? На момент повномасштабного вторгнення у ЗСУ не було такого великого парку розвідувальних літаків, як в окупантів, і довелося надолужувати в цьому напрямку. Як і росіянам, дрони літакового типу необхідні захисникам України, щоб вести розвідку з повітря, знаходити цілі і точніше їх уражати. Українці створили з нуля або допрацювали десятки різних моделей, хоча не всі з них прижилися в Силах оборони.

Деякі напрацювання до початку великої війни вже були. Ще у 2015 році "Укроборонпром" представив вітчизняний безпілотник "Фурія", відтоді модель активно застосовують у бойових діях. Досить невеликий літак, який може без особливих зусиль підняти людину, літає в радіусі 50 км від оператора і передає відео з камери як вдень, так і вночі.

Український розвідувальний безпілотник "Фурія" Фото: Скриншот

До 2022 року свої безпілотні літаки для військових виробляли ще кілька українських компаній. Так, DeViRo з Дніпра з 2015 по 2020 роки випустили понад 300 розвідувальних БПЛА "Лелека-100", їх офіційно прийнято на озброєння ЗСУ. З 2014 року дрони збирає також UkrSpecSystems, їхній PD-2 може пролетіти 1000 км без дозаправлення і підтримувати зв'язок у радіусі 180 км. Пізніше DeViRo об'єдналося з чеськими колегами і створили новий дрон Leleka LR, краще захищений від РЕБ.

Українські безпілотники "Лелека-100" допомагають артилеристам Фото: Скриншот

Після повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося ще більше команд, що розробляють розвідувальні БПЛА літакового типу, і багато хто з них домігся успіху. Інженери створили кілька моделей з нуля, враховуючи нові запити Сил оборони, а саме — непомітність у небі, надійність конструкції в бойових умовах, зручність запуску і захист від засобів РЕБ. Деякі підприємства вирішили переробити на військовий лад уже наявні дрони для картографії — їхні камери стали корисними для розвідки.

Одним із перших безпілотних літаків нового покоління став Shark від Ukrspecsystems, компанія розробила його за півроку і вперше презентувала в жовтні 2022-го. Через два місяці творці зібрали модернізовану версію, здатну літати вдвічі довше. Крім розвідки, БПЛА може коригувати удари американських артилерійських систем HIMARS, які західні партнери передали Україні.

Розвідувальний безпілотник Shark Фото: Фонд "Повернись живим"

Ще одним прикладом успішної розробки під час війни став БПЛА "Чаклун", створений майстрами з Федерації авіамодельного спорту в Дніпропетровській області. У грудні 2022 року вони розпочали серійне виробництво. Цей літак зроблено з легких матеріалів, його просто зібрати і полагодити в бойових умовах. Він не передає відео оператору, а просто записує його, тому для отримання розвідданих військовим потрібно не тільки запустити, а й приземлити його. Але завдяки такій особливості "Чаклун" майже непомітний для російських засобів радіорозвідки та стійкий до перешкод. Українські військові оцінили переваги апарату і використовують їх проти росіян.

Безпілотник "Чаклун" розробили в Дніпрі Фото: Скриншот

Під кінець року успіхи дронів-літаків помітили і в Міноборони. У грудні БПЛА D-80 Discovery і E-300 Enterprise від української компанії AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в Збройних силах України.

БПЛА D-80 Discovery від AeroDrone Фото: Скриншот БПЛА E-300 Enterprise від AeroDrone Фото: Facebook

Від розвідки до атаки

Українські воїни швидко зрозуміли, що дрони можуть не тільки дивитися на супротивника зверху, вказуючи цілі, а й самі знищувати їх, восени-взимку 2022 року явище стало масовим. Спочатку до DJI Mavic прилаштовували комерційні системи для скидання цукерок та інших дрібниць, ось тільки скидали невеликі гранати, такі як ВОГ-17. Пізніше інженери стали покращувати такі системи, щоб вони витримували більшу вагу і надійніше працювали в бойових умовах. Деталі друкували на 3D-принтерах, як і стабілізатори для боєприпасів, щоб вони точніше падали з великої висоти, а вітер не зносив їх убік від цілі.

Як правило, легкі гранати недостатньо потужні, щоб завдати значної шкоди, але влучними влучаннями оператори неодноразово знищували російських солдатів і навіть виводили з ладу техніку, зокрема танки. Український військовослужбовець із 10-ї гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" Андрій Скібін із позивним "Скіба" розповів, що за допомогою Mavic 3 влаштовував щоденні нальоти на позиції ЗС РФ, витрачаючи приблизно по ящику гранат на день, але інколи росіянам вдавалося збивати дрони. З початку року 23-річний оператор, за його словами, знищив таким чином понад 500 окупантів.

Оператор БПЛА Андрій Скібін із 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ Фото: Скриншот

Коли ж "Мавіків" було недостатньо для знищення цілей, українські військові застосовували більші дрони, здатні піднімати важкі міни. Наприклад, DJI Matrice 300 — цивільний дрон, спочатку призначений для промисловості. Якщо Mavic піднімає близько 1,5 кг, то його старший брат — 2,7 кг, майже вдвічі більше. Сільськогосподарські коптери Agras T30 від того ж виробника несуть уже 30 кг, з них потрібно лише зняти контейнери для добрив і замінити їх системою скидання боєприпасів.

Група українських інженерів під заступництвом громадської організації "Аеророзвідка" створили свій бойовий дрон R18, який військові почали застосовувати вже на початку 2022 року. Коптер із 8 двигунами вартістю близько $20 000 піднімає боєприпаси загальною вагою 5 кг — це можуть бути дві протитанкові гранати РКГ-3 або бомби РКГ-1600, вельми ефективні проти техніки. Дальність у R18 невелика, всього 4 км, зате тепловізор дає змогу влаштовувати бомбардування навіть уночі.

Український ударний безпілотник R-18 Фото: Facebook

У 2023 році R18 еволюціонував у безпілотник R34. Нова версія розрахована вже на шість боєприпасів загальною вагою до 30 кг. Дальність збільшилася до 10 км, при цьому дрон може автоматично летіти й атакувати цілі за заданими координатами, тому менш уразливий до засобів РЕБ.

Так виглядає більш досконалий бомбардувальник R-34 Фото: Скриншот

Влітку 2023 року російські військові вперше поскаржилися на напівміфічні важкі дрони, які вони назвали "Баба Яга". У чеченському підрозділі "Ахмат" їх описали як БПЛА "розміром з людину", які прилітають уночі, скидають до чотирьох 82-мм мін або дві великі 120-мм міни, невразливі для РЕБ і куль, але збиваються гранатометами. Модернізовані ж версії "Баби Яги", за словами росіян, оснащені "клешнями", щоб викрадати поранених окупантів.

Звичайно, це все казки. У листопаді Міноборони України розкрило, що дрони "Баба Яга", які так лякають ЗС РФ — це гексакпотери Vampire. Вони піднімають пристойну вагу — близько 20 кг, але людину забрати не здатні. Зате прекрасно знищують склади, живу силу і техніку противника. Особливо ефективними вони виявилися в районі Кринок у Херсонській області, допомагаючи ЗСУ утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра.

БПЛА літакового типу теж почали застосовувати для ударів. З лютого 2022 року Сили спеціальних операцій ЗСУ почали активно застосовувати комплекси Punisher, які компанія UA Dynamics виробляє з 2016 року. Досить дешевий і простий в обслуговуванні БПЛА може скидати на супротивника 75-мм бомби вагою 2 кг з великою точністю. Такий бомбардувальник хороший для ураження нерухомих цілей на відстані до 45 км.

Куди популярнішими за бомбардувальники в Україні виявилися літаки-камікадзе, до розробки яких кілька команд інженерів взялися вже після повномасштабного вторгнення. Команда з Кривого Рогу робить безпілотники під назвою Сobra ("Кобра"), призначені для ударів на відстані до 300 км. У грудні 2023 року керівник проєкту Віталій Бризгалов розповів Фокусу, що військові вже давно застосовують такі дрони, але їх серійне виробництво поки що не почалося.

Військові із 67-ї окремої механізованої бригади створили комплекс "Хрущ". Коптер-носій піднімає і скидає літак-камікадзе з дешевих матеріалів: пінопласт, фанера, спеціальна плівка, ПВХ-труби. Так ударний дрон може пролетіти до 20 км і уразити ціль. Незвичайний комплекс військові протестували на різних ділянках фронту.

З 2022 року в Україні проводили багато таких експериментів і робили ударні БПЛА різних видів і конструкцій, проте з різним успіхом. Деякі з них не пройшли випробування, інші виявилися ненадійними або невигідними у виробництві.

Застосовували Сили оборони і безпілотні системи зарубіжного виробництва, наприклад, Bayraktar TB2, що стали легендарними. Вони мали неабиякий вплив на перебіг бойових дій, проте самі мало змінилися, на відміну від українських моделей, що постійно поліпшуються, тому на них увагу не акцентуємо.

Ударні безпілотники Росії

"Шахеди" — винуватці блекаутів

У вересні 2022 року Росія почала атакувати Україну іранськими баражувальними боєприпасами Shahed-131 і Shahed-136, окупанти підписували їх "Герань-1" і "Герань-2" відповідно. Самі апарати відрізняються розмірами, більший Shahed-136 має планер трикутної форми з розмахом крила 3,5 метри і може пролетіти до 2000 км завдяки бензиновому двигуну. БПЛА рухається до цілі автономно, без участі оператора, керуючись супутниковою системою навігації GPS, а також інерціальною, що підтримує приблизний курс, якщо перша не працює.

Тієї осені за допомогою "Шахедів" і ракет росіяни завдали великої шкоди українській енергосистемі, атакувавши об'єкти інфраструктури. Якщо безпілотники не долітали самі, то щонайменше відволікали систему ППО. Згодом Сили оборони навчилися боротися з "Шахедами", збиваючи їх не стільки зенітними ракетами, скільки мобільними групами з важкими кулеметами і прожекторами.

Іранський ударний безпілотник Shahed-136, збитий в Україні Фото: Kyiv Media

Мінцифри повідомляла про постачання в Україну системи для перехоплення "Шахедів" на основі дронів-ловців Fortem DroneHunter F700, які стріляють сітками — на них українці пожертвували 152 млн грн. За словами міністра Михайла Федорова, їх встановили для захисту енергетичних об'єктів, проте інформацію про їхню ефективність тримають у секреті.

Безпілотник-перехоплювач Fortem DroneHunter F700 Фото: Скриншот

Росія почала не тільки купувати в Ірану, а й сама збирати "Шахеди" на своїх заводах, постійно намагалася зробити їх ще ефективнішими, збирала і застосовувала різні версії. У 2023 році ЗС РФ змушували БПЛА літати за складними маршрутами і кружляти на місці, щоб обійти або спровокувати засоби ППО, використовувалися також безпілотники чорного кольору, які важче помітити в нічному небі.

У листопаді 2023 року в Україні збили незвичайний ударний дрон — "Шахед" із SIM-картою та модемом стільникового зв'язку. На думку експертів, таку технологію окупанти можуть використовувати для зміни маршруту в небі або ж відстежування безпілотників: де вони безпечно пролетіли, а де їх збили сили ППО.

Безпілотник "Шахед" із модемом 4G збили в Україні Фото: Соцмережi

8 січня ЗСУ вперше збили реактивний "Шахед". Як припустив український військовослужбовець Сергій Бескрестнов, це була тестова модель із реактивним двигуном і такою ж бойовою частиною, як у Shahed-136. Переваги у такого БПЛА сумнівні, тому його навряд чи будуть виробляти в Росії серійно.

Реактивний дрон Shahed-238 в Ірані Фото: Twitter

Україна — полігон для "Ланцетів"

Росія на війні в Україні вперше застосувала свою новітню і, мабуть, найсучаснішу зброю — "Ланцет". Це не коптер і не літак, а окрема історія — баражуючий боєприпас з X-подібними крилами. ЗС РФ почали масово застосовувати "Ланцети" наприкінці 2022 року, атакуючи бойову техніку та артилерію за десятки кілометрів від лінії фронту. Спочатку російські БПЛА-розвідники, як-от "Орлан-10", Zala або SupеrCam, знаходять цілі та визначають їхні координати, потім окупанти запускають "Ланцет", який шукає потрібний об'єкт за допомогою камери, а потім за командою оператора наводиться і пікірує вниз зі швидкістю до 300 км/год. На останньому етапі його вже практично неможливо зупинити, хоча часом безпілотники заплутуються в сітках.

Безпілотник "Ланцет-3" застосовують ЗС РФ в Україні Фото: РИА Новости

Компанія-розробник ZALA Aero випускає "Ланцет-1" з бойовою частиною вагою 1 кг і "Ланцет-3" з боєголовкою вагою 3 кг, а також новіші версії зі збільшеною дальністю. Припускають, що саме вони уразили літаки МіГ-29 і Су-25 на авіабазі "Долгинцеве" біля Кривого Рогу — за 50 км від лінії фронту.

У липні 2023 року росіяни представили нову версію "Ланцета" з робочою назвою "Виріб-53", що має автономно бити по цілях за допомогою такого собі штучного інтелекту та об'єднуватися в рої. Однак нещодавно з'явилася інформація, що цю функцію відключили через помилки.

"Виріб-53" складається і запускається зі спеціального контейнера Фото: Скрін відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у журналі The Economist есе, в якому виділив БПЛА "Ланцет" як значну загрозу. За його словами, ЗС РФ почали активно застосовувати такі дрони для контрбатарейної боротьби, і протистояти їм на війні досить складно. Це допомогло РФ компенсувати брак далекобійних артилерійських систем, таких як HIMARS.

Нальоти на Росію

Поки ЗС РФ запускали "Шахеди", українці наприкінці 2022 року почали бити далекобійними дронами по території ворога. Резонансний випадок стався 5 грудня, коли невідомі БПЛА вдарили по військовому аеродрому в місті Енгельс у Саратовській області та пошкодили два літаки. Того ж дня вибухи прогриміли на аеродромі "Дягилево" в Рязанській області, пошкодження отримали два літаки Ту-95МС і Ту-22М3. Згідно з найпопулярнішою версією, ударів завдали радянські БПЛА Ту-141 "Стриж" з дальністю польоту до 1000 км і 150 кг корисного навантаження. Передбачається, що українські інженери витягли з безпілотників непотрібне обладнання для повітряної зйомки, а місце, що звільнилося, заповнили вибухівкою.

Опісля дрони ще неодноразово атакували територію Росії, деякі навіть поцілили по Кремлю в Москві, хоча державне та військове керівництво України не брало на себе відповідального за ці удари. Але час від часу вибухи продовжують гриміти на російських заводах і нафтобазах, прилітає і по об'єктах в окупованому Криму. Не було також офіційного підтвердження, які саме безпілотники для цього використовували, але експерти встановили кілька моделей за фото та відео, опублікованими очевидцями.

UJ-22 Airborne від компанії Ukrjet — це одномоторний безпілотник літакового типу, який може нести внутрішню боєголовку або кілька бомб, які скидаються з повітря. Радіус дії оцінюють приблизно у 800 км. Їм приписують кілька нальотів на Москву та удар по авіазаводу в Смоленську.

Український безпілотний літак UJ-22 Airborne Фото: З відкритих джерел

UJ-25 Skyline від тієї ж компанії став ударною версією безпілотника Ukrajet UJ-23 Topaz. Він має реактивний двигун і характерні стрілоподібні крила. Такі безпілотники росіяни виявили в Брянській області та Підмосков'ї.

Безпілотник UJ-25 Skyline засвітився під час інтерв'ю Михайла Федорова Фото: Cкриншот

Багато галасу наробив український БПЛА UJ-26 Beaver ("Бобер"), вперше показаний блогером Ігорем Лаченковим. Він має корпус, зроблений за аеродинамічною схемою "качка", за якої горизонтальне оперення розташоване попереду основного крила. Заявлений запас ходу становить близько 1000 км, а корисне навантаження — до 20 кг.

Блогер Сергій Стерненко показав дрони "Бобер" Фото: Сергій Притула/Facebook

У листопаді голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів історію дрона "Бобер". За його словами, представники ГУР звернулися до волонтерів і попросили придбати тестову партію БПЛА з дальністю до 600 км і бойовою частиною 25 кг. Розвідники хотіли отримати дрони, здатні бити по глибокому тилу Росії, уражаючи об'єкти в найнесподіваніших місцях. Перші бойові застосування виявилися успішними, нехай і не всі безпілотники досягли мети. На цей проєкт витратили 40 млн грн.

Тарас Чмут показав модель дрона "Бобер" Фото: Facebook

Після цього ГУР запропонувала ще одну програму — потрібно було зібрати 230 млн грн, але так, щоб не тільки ворог, а й навіть самі українці, які жертвують гроші, не знали, на що їх витратять. Так відбувся проєкт Black Box, у межах якого для воїнів купили 60 безпілотників дальнього радіусу дії, при цьому 45 із них — це були поліпшені версії БПЛА, названі "Бобрами".

За допомогою всіх 60 безпілотників Україна завдала Росії збитків у розмірі щонайменше 900 мільйонів доларів. Як запевняє Тарас Чмут, вони вдарили по заводах, де виготовляють компоненти для російських ракет — типів Х-59, Х-31 і Х-35, а також по місцю зберігання балістичних частин ракет "Іскандер".

Не всі дрони, які атакували територію РФ або були збиті росіянами вдалося впізнати. На початку лютого в Росії повідомили про нову знахідку — загадковий БПЛА з реактивним двигуном JetCat P400-PRO