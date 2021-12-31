Драки, ДТП, наркотики: самые громкие скандалы с нардепами в 2021 году

Фокус решил вспомнить о самых громких сандалах и курьезных ситуациях, в которые попадали народные депутаты Украины за последние 12 месяцев.

Ирина Геращенко и "ЕС" против "Слуг народа"

30 марта народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады Украины заявила, что представитель фракции "Слуга народа" Сергей Швец пришел в сессионный зал пьяным. После этого к ней пытались подойти ее коллеги по политсиле Петр Порошенко и Артур Герасимов, однако парламентарии от монобольшинства преградили им дорогу. Это в итоге переросло в потасовку.

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На следующий день после инцидента Швец, который стал причиной возмущений Геращенко, заявил, что сдал анализы на наличие алкоголя в крови.

[ + – ] Драка в Верховной Раде: Порошенко и ЕС против "слуг народа"

Никита Потураев "расстреливает" депутатов ОПЗЖ

17 июня, выступая с трибуны, нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев сказал, что в Украине "эпоха бедности закончится, когда расстреляют нардепов фракции ОПЗЖ". После этого представители оппозиционной политсилы обступили парламентария, не давая уйти с трибуны и отделив от монобольшинства. К ним подошли и представители "Слуги народа". Словесные перепалки между парламентариями вылились в потасовку представителей двух политсил. Сцепились, в частности, замглавы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой.

[ + – ] Драка в Верховной Раде: ОПЗЖ против "слуг" и Кива против Тищенко

[ + – ] Драка в Верховной Раде: ОПЗЖ против "слуг" и Кива против Тищенко

Позже Потураев извинился за то, что его слова восприняли как оскорбление и "призыв к насильственным действиям".

Гео Лерос обвиняет Зеленского и Ермака в "сливе" операции по вагнеровцам

9 сентября внефракционный народный депутат Гео Лерос, которого в 2020 году исключили из "Слуги народа", с трибуны Рады начал рассуждать о том, кто из "парочки" — президент Владимир Зеленский или "его секретарша Андрей Ермак" якобы "слили" операцию по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера". Закончить мысль парламентарию не удалось, к нему подошел Николай Тищенко и начал отталкивать от микрофона. Успокаивать нардепов принялись коллеги.

[ + – ] Драка в Верховной Раде: Тищенко против Лероса

[ + – ] Драка в Верховной Раде: Тищенко против Лероса

Позже Тищенко рассказал, что напал на Лероса из-за того, что тот оскорблял президента Украины. Исключенный из "Слуги народа" нардеп, в свою очередь, назвал набросившегося на него парламентария "филиалом СНБО в Раде".

Николай Тищенко в разгар локдауна устраивает вечеринку для жены

В ночь с 18 на 19 апреля заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко устроил вечеринку в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской. Мероприятие прошло в столичном отеле Fairmont на Подоле. На тот момент в Киеве действовал строгий карантин, разрешавший общепитам работать только в утреннее время. Соответственно, речь шла о нарушении карантинных ограничений.

[ + – ] Скандал с Тищенко: нардеп устроил вечеринку в честь его жены во время локдауна

В тот же день, 18 апреля, журналисты засняли возле отеля и другого народного депутата от "Слуги народа", Александра Трухина, с руководителем Черкасской ОГА Александром Скичко. По информации расследователей, празднование дня рождения Барановской прошло в зоне Gold Lounge, которую на сайте Fairmont подписали как "эксклюзивную клубную, цель которой — удовлетворять нужды самых требовательных".

Вечером журналистам удалось заснять праздничный салют и Тищенко с супругой, наблюдавших за световым шоу с балкона отеля.

[ + – ] Скандал с Тищенко: расследование о вечеринке во время локдауна

Впоследствии Тищенко извинился за устроенную им вечеринку, а столичная полиция оштрафовала за нарушение карантинных норм во время локдауна сам отель.

Илья Кива получает и теряет ученую степень

26 апреля народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива успешно защитил диссертацию на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)", что позволило ему стать кандидатом наук в сфере государственного управления.

В ходе выступления парламентарий не смог объяснить одно из понятий, которое использовалось в его работе, пообещав, что "даст ответ на этот вопрос в следующей научной работе".

[ + – ] Илья Кива во время защиты диссертации

В тот день Кива также повздорил с рядом журналистов, а одного из них нардеп пригласил с собой в уборную.

[ + – ] Кива пригласил журналиста в уборную

Позже журналисты опубликовали расследование, в котором утверждали, что нардеп Илья Кива сопроводил диссертационную работу поддельными справками и солгал о своем участии в научных конференциях.

[ + – ] Скандал с Кивой: расследование о диссертации нардепа

Уже 16 ноября Кива заявил, что некая "комиссия при Министерстве образования и науки" лишила его ученой степени. 23 ноября в ответ на запрос Фокуса в Минобразования сообщили, что нардепу не присвоена степень кандидата наук. А 30 ноября Аттестационная коллегия при Министерстве образования и науки проголосовала за отмену присуждения ученой степени Илье Киве.

Юрий Камельчук. В дебатах по COVID-паспортам в ПАСЕ Украину представляет антивакцинатор

21 июня "слуга" Юрий Камельчук стал спикером по тематике COVID-паспортов в дебатах на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

[ + – ] "Слуга народа" Юрий Камельчук стал спикером в ПАСЕ по COVID-паспортам Фото: скриншот

Примечательно, что ранее Камельчук неоднократно утверждал, что "коронавирус является выдуманной болезнью", а "вакцинам от него не стоит доверять", в том числе это звучало и в эфирах национальных телеканалов.

[ + – ] Камельчук заявил, что "коронавирус является выдуманной болезнью"

В начале ноября Камельчук заявлял, что не собирается вакцинироваться и готов платить за ПЦР-тесты, чтобы посещать заседания Рады.

[ + – ] Камельчук заявил, что не будет вакцинироваться и готов сдавать ПЦР-тесты

В середине ноября в соцсетях опубликовали разборок Камельчука с охранниками Рады из-за ПЦР-теста.

[ + – ] Камельчук устроил разборки с охранниками в Раде из-за ПЦР-тестов

Позже Камельчук заявил, что инцидент произошел из-за того, что сотрудники Управления государственной охраны 10 минут ждали своего руководителя, чтобы проверить достоверность отрицательного ПЦР-теста нардепа. Парламентарий, по его словам, старался ускорить процесс, поскольку опаздывал на заседание профильного комитета.

Евгений Брагар делает тест на наркотики и заявляет, что копы — взяточники

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар заявил, что 3 июля киевские патрульные остановили его автомобиль и, выключив боди-камеры, начали требовать от него взятку. После отказа парламентария платить, правоохранители начали утверждать, что тот находится в состоянии наркотического опьянения и отвезли его на экспертизу, результатов которой нужно было ждать неделю. После этого Брагар решил сдать параллельные тесты на наркотики в других медучреждениях, которые не показали наличия запрещенных веществ в его крови.

[ + – ] Брагар заявил, что сдал отрицательные тесты на наркотики после инцидента с задержанием

26 июля стало известно, что остановившим "слугу" полицейским объявили выговоры, а их непосредственного начальника понизили в должности. Админпротокол в отношении нардепа за "вождение в нетрезвом виде" был отменен.

14 декабря экс-глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью заявил, что именно инцидент с Брагаром стал "красной тряпкой", после которой Зеленский решил уволить Арсена Авакова с должности руководителя МВД. Бывший соратник главы государства утверждал, что мать парламентария "тесно связана с президентом". В комментарии Фокусу Брагар назвал это заявление Богдана "пьяным бредом" и подчеркнул, что решение об увольнении Авакова было принято задолго до инцидента с патрульными.

Бей и беги: Александр Юрченко устраивает ДТП

8 июля нардеп Александр Юрченко, которого в 2020 году исключили из фракции "Слуга народа", устроил во Львове ДТП: он выезжал с парковки и задел стоявший в пробке автомобиль. Виновник аварии пытался скрыться с места инцидента, однако другие транспортные средства преградили ему путь.

После этого водитель пострадавшего автомобиля начал снимать парламентария на видео, а тот бросился на него с кулаками и отобрал телефон. Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции заподозрили, что нардеп Юрченко находился в нетрезвом состоянии, а экспертиза показала наличие наркотиков в его организме.

[ + – ] Скандал с Юрченко: видео о ДТП во Львове

Позже Юрченко утверждал, что сдавал анализы в нескольких лабораториях Киева и ни один из них не показал наличия запрещенных веществ в его крови. А в конце ноября стало известно, что судья Галицкого райсуда Львова закрыла производство по ДТП из-за отсутствия состава административного правонарушения.

СМИ удаляют информацию о ДТП с участием Александра Трухина

23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло автомобильное ДТП. В нем пострадали шесть человек, в том числе — несовершеннолетние. Одним из пострадавших оказался глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) Лучано Лучи. По информации журналистов, виновником аварии был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

[ + – ] Скандал с Трухиным: видео с места ДТП

Ряд СМИ и новостных сайтов сперва сообщили об этом инциденте, однако позже эти новости или упоминания о парламентарии в них начали исчезать. Руководителя ряда изданий рассказали, что им поступали предложения удалить материалы с упоминанием Трухина в ДТП за денежное вознаграждение.

Изначально сообщалось, что новости убрали как минимум с 30 ресурсов, однако позже сам нардеп заявил, что речь как минимум о "60-70 СМИ".

31 августа полицейские передали производство касательно ДТП с участием Трухина в Государственное бюро расследований (ГБР). В октябре расследователи заявляли, что им так и не удалось найти видео момента аварии и они продолжают устанавливать кто находился за рулем автомобиля, в котором был "слуга".

Народный депутат Антон Поляков умирает при загадочных обстоятельствах

Ночью 8 октября в машине такси скончался нардеп Антон Поляков, которого в 2019 году исключили из фракции "Слуга народа". Автомобиль остановили патрульные из-за нарушения ПДД, парламентарий умер до прибытия "скорой помощи". По результатам вскрытия медики констатировали, что смерть наступила из-за острой коронарной недостаточности. В крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон.

Правоохранители рассматривали несколько версий смерти народного депутата, в том числе — умышленное убийство и отравление.

Вскоре выяснилось, что в ночь смерти Поляков не захотел ехать к своей сожительнице и коллеге по парламенту Анне Скороход, которую также исключили из "слуг" в 2019 году. Вечер накануне кончины политик провел в компании помощника нардепки Руслана Джамбулатова и неназванного мужчины.

[ + – ] Смерть Антона Полякова: видео последних минут жизни нардепа

До смерти Поляков систематически критиковал "слуг народа" и других представителей команды Зеленского. А за несколько дней до кончины парламентарий в эфире одного из телеканалов заявлял, что нардепам монобольшинства раздавали деньги в конвертах.

[ + – ] Поляков за несколько дней до смерти рассказал о деньгах в конвертах для "слуг"

Соратники покойного неоднократно говорили, что не верят в естественную смерть парламентария. 31 октября Анна Скороход заявила, что Полякова преднамеренно убили. Также нардеп рассказала, что они были помолвлены и вскоре собирались пожениться.

[ + – ] Анна Скороход заявила, что Антона Полякова преднамеренно убили

В ноябре глава МВД сообщил, что правоохранителям удалось получить доступ к телефону Полякова и они "полностью сложили пазл" произошедшего. Впрочем, эти детали общественности так и не сообщили.

Галина Третьякова рассказывает про физиологический уровень и "минус одного врага"

В середине июня глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и "слуга народа" Галина Третьякова заявила, что в Украине "на физиологическом уровне достаточно заработной платы в 5-5,5 тыс. грн". Впрочем, нардеп отметила, что ориентируется "не на физиологический, а на социальный и национальный прожиточный уровень".

"Считаю, что он сейчас должен составлять не меньше, чем 43-50% от средней зарплаты, что означает, что он должен быть на уровне 6-7 тыс. грн", — резюмировала "слуга".

8 октября, в день смерти внефракционного народного депутата Антона Полякова, Третьякова написала в партийном чате: "Минус один враг и это хорошо".

[ + – ] Галина Третьякова написала о смерти Полякова: "Минус один враг" Фото: УНИАН

Такие слова руководителя Комитета по вопросам социальной политики осудили главы всех фракций и групп парламента, а саму Третьякову решили отстранить от участия в пленарных заседаниях Рады на пять дней.

В начале ноября Галина Третьякова пожаловалась на то, что после слов о смерти Полякова ее начали "политически буллить", что отрицательно сказалось на ее здоровье.

"Мама любит Tesla": Андрей Клочко не знает, откуда взялись незадекларированные 14,5 млн грн

В сентябре журналисты сообщили, что Наталья Клочко — мать нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко — после получения мандата ее сыном стала владелицей недвижимости и автомобиля Тesla Model X на общую сумму в 14,5 млн грн. Женщину не удалось обнаружить в каких-либо бизнес-реестрах, а сам парламентарий на вопрос расследователей о приобретениях на имя его мамы посоветовал обратиться к ней самой.

При этом Андрей Клочко не декларировал собственного недвижимого имущества.

[ + – ] Скандалы с нардепами: расследование о Тищенко, Клочко и других

28 декабря стало известно, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) открыли уголовное производство в отношении Андрея Клочко из-за недвижимости с авто его матери. Его подозревают в незаконном обогащении.

Илья Кива записывает видео, адресованное Путину, и отмечает убийство Степана Бандеры

7 октября нардеп от ОПЗЖ Илья Кива опубликовал видео, в котором поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. В ролике парламентарий называл российского лидера "великим правителем", который пишет "новую историю славянского мира и славянского единства".

[ + – ] Скандал с Кивой: нардеп поздравил Путина с днем рождения

15 октября, в день гибели лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, Кива опубликовал ролик, в котором объявил себя "лидером антифашистов" в Украине и начал стрелять из автомата в воздух. Позади парламентария в это время начались залпы фейерверка.

[ + – ] Скандал с Кивой: нардеп стрелял из автомата в годовщину гибели Бандеры

В середине ноября в дом Кивы пришли с обыском сотрудники Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований. Нардеп ОПЗЖ утверждал, что следственные мероприятия в его жилище проводили по нескольким уголовным производствам, в том числе — "за поздравление Путину" и "за празднование ликвидации нацистского преступника".

16 ноября глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский опубликовал видео, в котором заявил, что лишил Киву наградного оружия из-за "недостойного поведения и действий".

[ + – ] Скандал с Кивой: нардепа лишили наградного оружия

В конце декабря Илья Кива в эфире российского телеканала заявил, что Украина должна стать частью "союзного государства с Россией", которая стремится создать "постсоветский союз".

"Мы говорим о славянских народах, которые должны объединиться и быть той силой, что противостоит Западу. Сегодня Украина действительно колонизирована", — сказал нардеп от ОПЗЖ.

[ + – ] Скандал с Кивой: нардеп в эфире российского ток-шоу заявил, что Украина должна стать частью "союзного государства с Россией"

Гео Лерос показывает палец Зеленскому

4 ноября внефракционный нардеп Гео Лерос во время выступления с трибуны Верховной Рады назвал присутствовавшего на заседании президента Украины Владимира Зеленского "главным предателем в стране" из-за провала операции по "вагнеровцам" и показал ему средний палец. После этого представители монобольшинства призвали регламентный комитет рассмотреть поступок их бывшего соратника.

[ + – ] Гео Лерос показал средний палец Владимиру Зеленскому в Раде

11 ноября Лерос сообщил, что ему вручили подозрение в совершении уголовного преступления по статье "хулиганство". Санкция по ней предусматривает штраф до или ограничение свободы до 5 лет.

18 ноября состоялось заседание Печерского районного суда Киева, Леросу избрали меру пресечения в виде личного обязательства, но вынудили сдать загранпаспорт до 10 января.

Чей "Голос"? Александра Устинова сменяет Ярослава Железняка

17 декабря, в последний пленарный день Верховной Рады в 2021 году, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что нардеп Александра Устинова стала новым руководителем фракции "Голос". Ранее эту должность занимал Ярослав Железняк. Нардеп сообщил, что произошло это благодаря тому, что Окружной административный суд Киева (ОАСК) "принял решение об остановку положения о фракции".

[ + – ] Главой фракции "Голос" стала Александра Устинова

Оба — и Устинова и Железняк — были избраны в Верховную Раду от партии "Голос". Однако внутри политсилы уже длительное не прекращаются конфликты и взаимные обвинения. В сентябре 11 несогласных с политикой руководства партии нардепов от "Голоса" во главе с Устиновой объявили о создании группы "Справедливость".

Позже Железняк обвинял отколовшихся в работе на Офис президента. Представители "Справедливости", в свою очередь, подчеркивали, что лояльные к главе партии "Голос" Кире Рудык нардепы стали частыми гостями телеканалов бизнесмена Рината Ахметова.

19 декабря Александр Корниенко подтвердил, что Александра Устинова является юридически признанной главой фракции, потому она будет посещать согласительный совет от имени объединения.

Николай Галушко называет полицейских "дебилами"

22 декабря в сети опубликовали видео, на котором нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общается с полицейскими, остановившими его автомобиль в центре Киева за нарушение ПДД. Парламентарий, в частности, называл правоохранителей "дебилами" и утверждал, что те являются "больными", раз начали осматривать его машину".

Сообщалось, что ролик был снят еще 18 декабря 2020 года.

[ + – ] Галушко оскорбил полицейских после нарушения его водителем ПДД в Киеве

Вскоре после появления видео в сети в "Слуге народа" опубликовали заявление, в котором осудили поведение нардепа и извинились перед полицейскими. В политсиле сообщили, что Галушко знал о существовании этого ролика, поскольку его обнародованием тогдашнее руководство МВД шантажировало парламентария для того, чтобы тот поддерживал их инициативы в Раде. В "Слуге народа" заверили, что инцидент вынесут на рассмотрение этического комитета партии.

В тот же день, 22 декабря, Галушко оказался в эфире телеканала, где еще раз назвал полицейских "дебилами".

[ + – ] Галушко не захотел извиняться перед правоохранителями и снова назвал их "дебилами"

Арсен Аваков, отвечая на заявление "Слуги народа", подчеркнул, что это был "не единственный инцидент" с участием Галушко. Также экс-глава МВД заявил, что разговаривал по поводу этого кейса с главой монобольшинства Давидом Арахамией и Денисом Монастырским, который на тот момент был главой правоохранительного комитета Рады, и те согласились, что случай является "безобразным". Находившийся за рулем водитель авто Галушко, по словам Арсена Авакова, был признан судом виновным и понес административное наказание.

Позже глава МВД сообщил, что из-за инцидента с полицейскими суд лишил водителя Галушко прав на год и наложил на него штраф в 10 200 гривен за отказ пройти освидетельствование.

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Не нардепы, но власть имущие

Замглавы МВД Александр Гогилашвили оскорбляет полицейских

В середине декабря в сеть попало видео, на котором заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, жена которого является внештатной помощницей Владимира Зеленского, устроил разборки с полицейскими на блокпосте по дороге в зону ООС. Чиновник оскорблял правоохранителей, заявлял, что "не должен тратить время, доказывая кто он" и что "замминистра с таким е*алом только один".

[ + – ] Скандал с Гогилашвили: замглавы МВД оскорбил полицейских на блокпосте

Позже в сети появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с правоохранителями, снятое уже в Киеве. Замминистра также оскорблял полицейских с использованием матерных слов.

[ + – ] Скандал с Гогилашвили: замглавы МВД оскорбил полицейских в Киеве

Вскоре Гогилашвили уволили с должности заместителя главы МВД.

СМИ сообщали, что у экс-чиновника может быть российский паспорт, его семья находилась под охраной "Альфы" СБУ, а сам он проживал в одном доме с главой Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. Сам Гогилашвили отрицал наличие у него гражданства РФ, однако руководитель ГУР подтвердил, что проживал с бывшим замминистра.

[ + – ] Глава ГУР Буданов подтвердил, что живет с Гогилашвили в одном доме

28 декабря стало известно, что ГБР открыло уголовные производства против Гогилашвили по статьям Уголовного кодекса "служебный подлог" и "превышение служебных полномочий работником правоохранительного органа".

Игорь Гарбарук и Кристина Тишкун: помощница замминистра образования демонстрирует маленькое черное платье

24 декабря в центре скандала оказался другой чиновник — заместитель главы Министерства образования и науки Игорь Гарбарук. Его помощница Кристина Тишкун опубликовала в соцсети снимок в откровенном наряде и с ярким макияжем, который был сделан во время рабочей поездки во Львов.

[ + – ] Пост Кристины Тишкун с Андреем Садовым и Игорь Гарбарук

Позже выяснилось, что девушка неоднократно участвовала в откровенных фотосессиях.

[ + – ] Кристина Тишкун [ + – ] Кристина Тишкун

26 декабря Гарбарук сделал в своем Facebook пост со стихотворением Редьярда Киплинга "Если", главный месседж которого — не нужно сдаваться даже во время самых тяжелых испытаний. Впрочем, вскоре эта публикация была удалена.

28 декабря стало известно, что Гарбарука уволили с должности заместителя министра образования по собственному желанию.