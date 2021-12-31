Бійки, ДТП, наркотики: найгучніші скандали з нардепами в 2021 році

Фокус вирішив згадати про найгучніші сандали та курйозні ситуації, в які потрапляли народні депутати України за останні 12 місяців.

Ірина Геращенко та "ЄС" проти "Слуг народу"

30 березня народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко з трибуни Верховної Ради України заявила, що представник фракції "Слуга народу" Сергій Швець прийшов до сесійної зали п'яним. Після цього до неї намагалися підійти її колеги з політсили Петро Порошенко й Артур Герасимов, проте парламентарі від монобільшості перегородили їм дорогу. Це зрештою переросло в бійку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Наступного дня після інциденту Швець, який спричинив обурення Геращенко, заявив, що здав аналізи на наявність алкоголю в крові.

[ + – ] Бійка у Верховній Раді: Порошенко та ЄС проти "слуг народу"

Микита Потураєв "розстрілює" депутатів ОПЗЖ

17 червня, виступаючи з трибуни, нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв сказав, що в Україні "епоха бідності закінчиться, коли розстріляють нардепів фракції ОПЗЖ". Після цього представники опозиційної політсили обступили парламентарія, не даючи піти з трибуни та відокремивши від монобільшості. До них підійшли і представники "Слуги народу". Словесні суперечки між парламентаріями вилилися в бійку представників двох політсил. Зчепилися, зокрема, заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко з нардепом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

[ + – ] Бійка у Верховній Раді: ОПЗЖ проти "слуг" і Кива проти Тищенка

[ + – ] Бійка у Верховній Раді: ОПЗЖ проти "слуг" і Кива проти Тищенка

Пізніше Потураєв вибачився за те, що його слова сприйняли як образу і заклик до насильницьких дій.

Гео Лерос звинувачує Зеленського та Єрмака у "зливі" операції з вагнерівцями

9 вересня позафракційний народний депутат Гео Лерос, якого в 2020 році виключили зі "Слуги народу", з трибуни Ради почав розмірковувати про те, хто з "парочки" — президент Володимир Зеленський чи "його секретарка Андрій Єрмак" нібито "злили" операцію із затримання бойовиків російської ПВК "Вагнера". Закінчити думку парламентарію не вдалося, до нього підійшов Микола Тищенко та почав відштовхувати від мікрофона. Заспокоювати нардепів взялися колеги.

[ + – ] Бійка у Верховній Раді: Тищенко проти Лероса

[ + – ] Бійка у Верховній Раді: Тищенко проти Лероса

Згодом Тищенко розповів, що напав на Лероса через те, що той ображав президента України. Виключений із "Слуги народу" нардеп, зі свого боку, назвав парламентарія, котрий накинувся на нього, "філією РНБО в Раді".

Микола Тищенко в розпал локдауну влаштовує вечірку для дружини

У ніч із 18 на 19 квітня заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської. Захід пройшов у столичному готелі Fairmont на Подолі. На той момент у Києві діяв суворий карантин, який дозволяв закладам громадського харчування працювати лише вранці. Відповідно, йшлося про порушення карантинних обмежень.

[ + – ] Скандал із Тищенком: нардеп влаштував вечірку на честь його дружини під час локдауну

Того ж дня, 18 квітня, журналісти зняли біля готелю й іншого народного депутата від "Слуги народу", Олександра Трухіна, з керівником Черкаської ОДА Олександром Скічком. За інформацією розслідувачів, святкування дня народження Барановської відбулося в зоні Gold Lounge, яку на сайті Fairmont підписали як "ексклюзивну клубну, мета якої — задовольняти потреби найвибагливіших".

Увечері журналістам вдалося зафільмувати святковий салют і Тищенка з дружиною, які спостерігали за світловим шоу з балкона готелю.

[ + – ] Скандал із Тищенком: розслідування про вечірку під час локдауну

Згодом Тищенко вибачився за влаштовану ним вечірку, а столична поліція оштрафувала за порушення карантинних норм під час локдауну сам готель.

Ілля Кива отримує і втрачає вчений ступінь

26 квітня народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива успішно захистив дисертацію на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)", що дозволило йому стати кандидатом наук у сфері державного управління.

Під час виступу парламентарій не зміг пояснити одне з понять, яке використовувалося у його роботі, пообіцявши, що "дасть відповідь на це питання в наступній науковій роботі".

[ + – ] Ілля Ківа під час захисту дисертації

Того дня Кива також посварився з низкою журналістів, а одного з них нардеп запросив із собою до вбиральні.

[ + – ] Кива запросив журналіста до вбиральні

Пізніше журналісти опублікували розслідування, в якому стверджували, що нардеп Ілля Кива супроводжував дисертаційну роботу підробленими довідками та збрехав про свою участь у наукових конференціях.

[ + – ] Скандал із Кивою: розслідування про дисертацію нардепа

Уже 16 листопада Кива заявив, що якась "комісія при Міністерстві освіти та науки" позбавила його наукового ступеня. 23 листопада у відповідь на запит Фокусу в Міносвіти повідомили, що нардепу не присвоєно ступінь кандидата наук. А 30 листопада Атестаційна колегія при Міністерстві освіти та науки проголосувала за скасування присудження наукового ступеня Іллі Киві.

Юрій Камельчук. У дебатах щодо COVID-паспортів у ПАРЄ Україну представляє антивакцинатор

21 червня "слуга" Юрій Камельчук став спікером на тематику COVID-паспортів у дебатах на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

[ + – ] "Слуга народу" Юрій Камельчук став спікером у ПАРЄ щодо COVID-паспортів Фото: скриншот

Варто зазначити, що раніше Камельчук неодноразово стверджував, що "коронавірус є вигаданою хворобою", а "вакцинам від нього не варто довіряти", зокрема, це звучало і в ефірах національних телеканалів.

[ + – ] Камельчук заявив, що "коронавірус є вигаданою хворобою"

На початку листопада Камельчук заявляв, що не збирається вакцинуватися та готовий платити за ПЛР-тести, щоб відвідувати засідання Ради.

[ + – ] Камельчук заявив, що не вакцинуватиметься і готовий робити ПЛР-тести

У середині листопада в соцмережах опублікували суперечку Камельчука з охоронцями Ради через ПЛР-тест.

[ + – ] Камельчук влаштував розбирання з охоронцями у Раді через ПЛР-тести

Пізніше Камельчук заявив, що інцидент стався через те, що співробітники Управління державної охорони 10 хвилин чекали свого керівника, щоб перевірити достовірність негативного ПЛР-тесту нардепа. Парламентарій, за його словами, намагався прискорити процес, оскільки запізнювався на засідання профільного комітету.

Євген Брагар робить тест на наркотики та заявляє, що копи — хабарники

Нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар заявив, що 3 липня київські патрульні зупинили його автомобіль і, вимкнувши боді-камери, почали вимагати від нього хабар. Після відмови парламентаря платити, правоохоронці почали стверджувати, що той перебуває у стані наркотичного сп'яніння та відвезли його на експертизу, результати якої треба було чекати тиждень. Після цього Брагар вирішив здати паралельні тести на наркотики в інших медзакладах, які не показали наявності заборонених речовин у його крові.

[ + – ] Брагар заявив, що отримав негативні тести на наркотики після інциденту із затриманням

26 липня стало відомо, що поліцейським, які зупинили "слугу", оголосили догани, а їхнього безпосереднього начальника понизили на посаді. Адмінпротокол щодо нардепа за "кермування в нетверезому вигляді" було скасовано.

14 грудня ексглава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю заявив, що саме інцидент із Брагаром став "червоною ганчіркою", після якої Зеленський вирішив звільнити Арсена Авакова з посади керівника МВС. Колишній соратник глави держави стверджував, що мати парламентаря "тісно пов'язана з президентом". У коментарі Фокусу Брагар назвав цю заяву Богдана "п'яним маренням" і підкреслив, що рішення про звільнення Авакова було ухвалено задовго до інциденту з патрульними.

Бий та біжи: Олександр Юрченко влаштовує ДТП

8 липня нардеп Олександр Юрченко, якого в 2020 році виключили з фракції "Слуга народу", влаштував у Львові ДТП: він виїжджав із паркування і зачепив автомобіль, що стояв у заторі. Винуватець аварії намагався втекти з місця інциденту, проте інші транспортні засоби перегородили шлях.

Після цього водій потерпілого автомобіля почав знімати парламентаря на відео, а той кинувся на нього з кулаками та забрав телефон. Співробітники поліції, які прибули на місце інциденту, запідозрили, що нардеп Юрченко перебував у нетверезому стані, а експертиза показала наявність наркотиків в його організмі.

[ + – ] Скандал з Юрченком: відео про ДТП у Львові

Пізніше Юрченко стверджував, що здавав аналізи в кількох лабораторіях Києва і жоден із них не показав наявності заборонених речовин у його крові. А наприкінці листопада стало відомо, що суддя Галицького райсуду Львова закрила провадження про ДТП через відсутність складу адміністративного правопорушення.

ЗМІ видаляють інформацію про ДТП за участю Олександра Трухіна

23 серпня на Бориспільській трасі під час в'їзду до Києва сталася автомобільна ДТП. У ній постраждали шестеро осіб, зокрема — неповнолітні. Одним із постраждалих виявився голова комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі. За інформацією журналістів, винуватцем аварії був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.

[ + – ] Скандал із Трухіним: відео з місця ДТП

Низка ЗМІ та новинних сайтів спочатку повідомили про цей інцидент, проте пізніше ці новини або згадки про парламентаря в них почали зникати. Керівники низки видань розповіли, що їм надходили пропозиції видалити матеріали зі згадкою Трухіна в ДТП за грошову винагороду.

Спочатку повідомлялося, що новини прибрали як мінімум із 30 ресурсів, проте пізніше сам нардеп заявив, що йдеться мінімум про "60-70 ЗМІ".

31 серпня поліцейські передали провадження щодо ДТП за участю Трухіна до Державного бюро розслідувань (ДБР). У жовтні розслідувачі заявляли, що їм так і не вдалося знайти відео моменту аварії і вони продовжують встановлювати, хто знаходився за кермом автомобіля, в якому був "слуга".

Народний депутат Антон Поляков помирає за загадкових обставин

Уночі 8 жовтня в машині таксі помер нардеп Антон Поляков, якого в 2019 році виключили з фракції "Слуга народу". Автомобіль зупинили патрульні через порушення правил дорожнього руху, парламентарій помер до прибуття "швидкої допомоги". За результатами розтину медики констатували, що смерть настала через гостру коронарну недостатність. У крові Полякова виявили алкоголь і метадон.

Правоохоронці розглядали кілька версій смерті народного депутата, зокрема — умисне вбивство й отруєння.

Незабаром з'ясувалося, що в ніч смерті Поляков не захотів їхати до своєї співмешканки та колеги по парламенту Анни Скороход, яку також виключили зі "слуг" у 2019 році. Вечір напередодні смерті політик провів у компанії помічника нардепки Руслана Джамбулатова та неназваного чоловіка.

[ + – ] Смерть Антона Полякова: відео останніх хвилин життя нардепа

До смерті Поляков систематично критикував "слуг народу" й інших представників команди Зеленського. А за кілька днів до смерті парламентарій в ефірі одного з телеканалів заявляв, що нардепам монобільшості роздавали гроші в конвертах.

[ + – ] Поляков за кілька днів до смерті розповів про гроші в конвертах для "слуг"

Соратники покійного неодноразово казали, що не вірять у природну смерть парламентаря. 31 жовтня Анна Скороход заявила, що Полякова навмисно вбили. Також нардепка розповіла, що вони були заручені та невдовзі збиралися одружитися.

[ + – ] Анна Скороход заявила, що Антона Полякова навмисно вбили

У листопаді глава МВС повідомив, що правоохоронцям вдалося отримати доступ до телефону Полякова і вони "повністю склали пазл". Проте ці деталі громадськості так і не повідомили.

Галина Третьякова розповідає про фізіологічний рівень і "мінус одного ворога"

У середині червня голова парламентського Комітету з питань соціальної політики та "слуга народу" Галина Третьякова заявила, що в Україні "на фізіологічному рівні достатньо заробітної плати у 5-5,5 тис. грн". Утім, нардеп зазначила, що орієнтується "не на фізіологічний, а на соціальний і національний прожитковий рівень".

"Вважаю, що він зараз має становити не менше ніж 43-50% від середньої зарплати, що означає, що він має бути на рівні 6-7 тис. грн", — резюмувала "слуга".

8 жовтня, у день смерті позафракційного народного депутата Антона Полякова, Третьякова написала у партійному чаті: "Мінус один ворог і це добре".

[ + – ] Галина Третьякова написала про смерть Полякова: "Мінус один ворог" Фото: УНИАН

Такі слова керівниці Комітету з питань соціальної політики засудили голови всіх фракцій і груп парламенту, а саму Третьякову вирішили усунути від участі у пленарних засіданнях Ради на п'ять днів.

На початку листопада Галина Третьякова поскаржилася на те, що після слів про смерть Полякова її почали "політично булити", що негативно позначилося на її здоров'ї.

"Мама любить Tesla": Андрій Клочко не знає, звідки взялися незадекларовані 14,5 млн грн

У вересні журналісти повідомили, що Наталія Клочко — мати нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка — після отримання мандата її сином стала власницею нерухомості й автомобіля Тesla Model X на загальну суму 14,5 млн грн. Жінку не вдалося знайти в будь-яких бізнес-реєстрах, а сам парламентарій на запитання розслідувачів про придбання на ім'я його мами порадив звернутися до неї самої.

При цьому Андрій Клочко не декларував власного нерухомого майна.

[ + – ] Скандали з нардепами: розслідування про Тищенка, Клочка й інших

28 грудня стало відомо, що в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) відкрили кримінальне провадження щодо Андрія Клочка через нерухомість та авто його матері. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Ілля Кива записує відео, адресоване Путіну, та "святкує" вбивство Степана Бандери

7 жовтня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива опублікував відео, в якому привітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження. У ролику парламентарій називав російського лідера "великим правителем", який пише "нову історію слов'янського світу та слов'янської єдності".

[ + – ] Скандал із Кивою: нардеп привітав Путіна з днем народження

15 жовтня, у день загибелі лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери, Кива опублікував ролик, у якому оголосив себе "лідером антифашистів" в Україні та почав стріляти з автомата в повітря. Позаду парламентаря у цей час почалися залпи феєрверку.

[ + – ] Скандал із Кивою: нардеп стріляв з автомата на річницю загибелі Бандери

У середині листопада до будинку Киви прийшли з обшуком співробітники Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань. Нардеп ОПЗЖ стверджував, що слідчі заходи в його житлі проводили за кількома кримінальними провадженнями, зокрема — "за привітання Путіна" та "за святкування ліквідації нацистського злочинця".

16 листопада глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський опублікував відео, в якому заявив, що позбавив Киву нагородної зброї через "негідну поведінку та дії".

[ + – ] Скандал із Кивою: нардепа позбавили нагородної зброї

Наприкінці грудня Ілля Кива в ефірі російського телеканалу заявив, що Україна має стати частиною "союзної держави з Росією", яка прагне створити "пострадянський союз".

"Ми говоримо про слов'янські народи, які мають об'єднатися і бути тією силою, що протистоїть Заходу. Сьогодні Україна справді колонізована", — сказав нардеп від ОПЗЖ.

[ + – ] Скандал із Кивою: нардеп в ефірі російського ток-шоу заявив, що Україна має стати частиною "союзної держави з Росією"

Гео Лерос показує палець Зеленському

4 листопада позафракційний нардеп Гео Лерос під час виступу з трибуни Верховної Ради назвав присутнього на засіданні президента України Володимира Зеленського "головним зрадником у країні" через провал операції щодо "вагнерівців" і показав йому середній палець. Після цього представники монобільшості закликали регламентний комітет розглянути вчинок їхнього колишнього соратника.

[ + – ] Гео Лерос показав середній палець Володимиру Зеленському в Раді

11 листопада Лерос повідомив, що йому вручили підозру в скоєнні кримінального злочину за статтею "хуліганство". Санкція за нею передбачає штраф або обмеження волі до 5 років.

18 листопада відбулося засідання Печерського районного суду Києва, Леросу обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, але змусили здати закордонний паспорт до 10 січня.

Чий "Голос"? Олександра Устінова змінює Ярослава Железняка

17 грудня, в останній пленарний день Верховної Ради в 2021 році, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко повідомив, що нардепка Олександра Устінова стала новим керівником фракції "Голос". Раніше цю посаду обіймав Ярослав Железняк. Нардеп повідомив, що це сталося завдяки тому, що Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) "ухвалив рішення про зупинення положення про фракцію".

[ + – ] Головою фракції "Голос" стала Олександра Устінова

Обидва — й Устінова й Железняк — були обрані до Верховної Ради від партії "Голос". Однак усередині політсили вже тривалий час не припиняються конфлікти та взаємні звинувачення. У вересні 11 незгодних із політикою керівництва партії нардепів від "Голосу" на чолі з Устіновою оголосили про створення групи "Справедливість".

Пізніше Железняк звинувачував тих, хто відколовся, в роботі на Офіс президента. Представники "Справедливості", зі свого боку, наголошували на тому, що лояльні до голови партії "Голос" Кіри Рудик нардепи стали частими гостями телеканалів бізнесмена Ріната Ахметова.

19 грудня Олександр Корнієнко підтвердив, що Олександра Устінова є юридично визнаною головою фракції, тому вона відвідуватиме погоджувальну раду від імені об'єднання.

Микола Галушко називає поліцейських "дебілами"

22 грудня в мережі опублікували відео, на якому нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкується з поліцейськими, які зупинили його автомобіль у центрі Києва за порушення правил дорожнього руху. Парламентарій, зокрема, називав правоохоронців "дебілами" і стверджував, що ті є "хворими", оскільки почали оглядати його машину".

Повідомлялося, що ролик було знято ще 18 грудня 2020 року.

[ + – ] Галушко образив поліцейських після порушення його водієм ПДР у Києві

Незабаром після появи відео в мережі в "Слузі народу" опублікували заяву, в якій засудили поведінку нардепа та вибачилися перед поліцейськими. У політсилі повідомили, що Галушко знав про існування цього ролика, оскільки його оприлюдненням тодішнє керівництво МВС шантажувало парламентаря для того, щоб той підтримував їхні ініціативи в Раді. У "Слузі народу" запевнили, що інцидент винесуть на розгляд етичного комітету партії.

Того ж дня, 22 грудня, Галушка опинився в ефірі телеканалу, де ще раз назвав поліцейських "дебілами".

[ + – ] Галушко не захотів вибачатися перед правоохоронцями і знову назвав їх "дебілами"

Арсен Аваков, відповідаючи на заяву "Слуги народу", наголосив, що це був "не єдиний інцидент" за участю Галушка. Також ексглава МВС заявив, що розмовляв із приводу цього кейсу з главою монобільшості Давидом Арахамією та Денисом Монастирським, який на той момент був головою правоохоронного комітету Ради, і ті погодилися, що випадок є "жахливим". Водій авто Галушко, який був за кермом, за словами Арсена Авакова, був визнаний судом винним і поніс адміністративне покарання.

Пізніше глава МВС повідомив, що через інцидент із поліцейськими суд позбавив водія Галушка прав на рік і наклав на нього штраф у 10 200 гривень за відмову пройти огляд.

Важливо

Зеленський vs Ахметов. 100 найвпливовіших українців за версією журналу "Фокус"

Не нардепи, але можновладці

Заступник голови МВС Олександр Гогілашвілі ображає поліцейських

У середині грудня в мережу потрапило відео, на якому заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, дружина якого є позаштатною помічницею Володимира Зеленського, влаштував розбирання з поліцейськими на блокпості по дорозі в зону ООС. Чиновник ображав правоохоронців, заявляв, що "не повинен витрачати час, доводячи хто він" і що "заступник міністра з таким є*алом тільки один".

[ + – ] Скандал із Гогілашвілі: заступник голови МВС образив поліцейських на блокпості

Пізніше в мережі з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з правоохоронцями, зняте вже в Києві. Заступник міністра також ображав поліцейських із використанням матюків.

[ + – ] Скандал із Гогілашвілі: заступник голови МВС образив поліцейських у Києві

Незабаром Гогілашвілі звільнили з посади заступника голови МВС.

ЗМІ повідомляли, що ексчиновник може мати російський паспорт, його сім'я перебувала під охороною "Альфи" СБУ, а сам він проживав в одному будинку з головою Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Сам Гогілашвілі заперечував наявність у нього громадянства РФ, проте керівник ГУР підтвердив, що проживав із колишнім заступником міністра.

[ + – ] Глава ГУР Буданов підтвердив, що мешкає з Гогілашвілі в одному будинку

28 грудня стало відомо, що ДБР відкрило кримінальні провадження проти Гогілашвілі за статтями Кримінального кодексу "службове підроблення" та "перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу".

Ігор Гарбарук і Христина Тишкун: помічниця заступника міністра освіти демонструє маленьку чорну сукню

24 грудня у центрі скандалу опинився інший чиновник — заступник голови Міністерства освіти та науки Ігор Гарбарук. Його помічниця Христина Тишкун опублікувала в соцмережі знімок у відвертому вбранні та з яскравим макіяжем, який було зроблено під час робочої поїздки до Львова.

[ + – ] Допис Христини Тишкун з Андрієм Садовим та Ігорем Гарбаруком

Пізніше з'ясувалося, що дівчина неодноразово брала участь у відвертих фотосесіях.

[ + – ] Христина Тишкун [ + – ] Христина Тишкун

26 грудня Гарбарук опублікував у своєму Facebook допис із віршем Редьярда Кіплінга "Якщо", головний меседж якого — не треба здаватися навіть під час найважчих випробувань. Утім, невдовзі ця публікація була вилучена.

28 грудня стало відомо, що Гарбарука було звільнено з посади заступника міністра освіти за власним бажанням.