Помогли навыки коррупционера: экс-нардеп стал крупнейшим поставщиком оружия в Украине, — NYT

Журналисты провели расследование и выяснили, что оружие для ВСУ проходит через сеть брокеров экс-нардепа. При этом с каждой сделкой цена растет, а конечному потребителю — военным Украины, — товар достается по самой высокой цене.

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В первые недели полномасштабного российского вторжения, когда войска РФ надвигались на Киев, ВСУ отчаянно нуждалось в оружии, и представители украинского правительства связались с Сергеем Пашинским, экс и.о. главы администрации президента и нардепом, который годами отвечал за военные расходы. Несмотря на то, что после кампании по борьбе с коррупцией президента Владимира Зеленского Пашинский оказался в политическом изгнании. Об этом сообщает The New York Times.

В 2019 году Зеленский заявил по телевидению, что если выйти на улицы и спросить людей, считают ли они Пашинского преступником, 100 из 100 гарантированного ответят: да.

Вместе с тем, отмечают авторы публикации, у Пашинского были связи в оружейном бизнесе и, возможно, что еще важнее, он знал, как работать под давлением и всю бюрократическую волокиту. Во время войны это умение оказалось бесценным.

За полтора года до начала войны расследование The New York Times показало, что связанная с Пашинским компания стала крупнейшим частным поставщиком оружия для Украины. Компания закупала и продавала гранаты, артиллерийские снаряды и ракеты через посредников в Европе. В прошлом году у Ukrainian Armored Technology был самый высокий оборот в истории ее существования. Продажи достигли 350 млн долларов, тогда как за год до войны они были на уровне 2,8 млн.

Вместе с тем в отношении Ukrainian Armored Technology вновь инициировали расследование. Изучаются установленные цены и финансовые связи с чиновниками, ответственными за госзакупки, и зарубежными компаниями, сообщили два представителя властей, знакомых с вопросом. В этом месяце в офисах государственной компании проводились обыски: искали доказательства против Ukrainian Armored Technology, по словам правительственных источников журналистов.

Украинские правительственные чиновники перестали заносить в черный список поставщиков, которые обворовывали военных, а также отказались от многих правил публичного раскрытия информации, благодаря которой можно установить корыстные интересы.

В ближайшей перспективе такой подход представлялся оправданным. Украина сдерживала агрессора до прибытия международной помощи. Но у Ukrainian Armored Technology есть действующие контракты на десятки миллионов долларов, и в долгосрочной перспективе есть риск того, что такие временные меры укоренятся, и люди подобные Пашинскому, обогатятся во время войны и станут влиятельными, как никогда прежде.

В украинском правительстве отдают отчет в таком риске. По словам заместителя министра обороны Владимира Гаврилова, в этом отношении иллюзий ни у кого нет.

Журналистское расследование показало, что сеть Пашинского покупает оружие, а затем продает, затем вновь покупает и снова продает, согласно информации из секретных контрактов и правительственных документов, полученных журналистами.

С каждой сделкой цены и, следовательно, прибыль людей Пашинского растут, а конечному потребителю — украинским военным — товар достается по самой высокой цене.

Представителя Запада избегают публичной критики, но в частных беседах говорят, что именно из-за появления в Украине таких личностей, как Пашинский, американское и британское правительства сами закупают боеприпасы для Украины, а не просто передают Киеву деньги.

Реакция Пашинского

Пашинский, как руководитель промышленной торговой группы, занимающейся оружием, отрицает, что у него есть какой-то финансовый интерес в оружейном бизнесе.

Он признает, что в отношении него проводится расследование, но объясняет, что это из-за ошибочного представления некоторых правительственных чиновников, которые считают, что продавцы оружия получают прибыль нечестным путем. Он называет себя ответственным гражданином своей страны, который никогда ее не предавал и не предаст.

Что касается прошлых заявлений Зеленского, Пашинский объяснил, что президент допустил ошибку, как обычный человек, который не застрахован от подобного.

На бумаге все выглядит корректно, но в Украине документы не всегда отражают реальность, резюмируют авторы.

Напомним, что командование может покрывать глав ТЦК за "хорошую" мобилизацию, отмечают юристы.

Также сообщалось, что ВСУ добились тактического прогресса на двух направлениях.