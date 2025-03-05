В ЦНС заявили, что еще одна страна может вести переговоры об участии своих бойцов в войне. Сообщается, что первых посланцев уже фиксировали на временно оккупированных территориях.

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Китай может вести переговоры с Россией об участии своих сил в боевых действиях на временно оккупированных территориях Украины. Об этом 4 марта сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, переговоры могут касаться возможности получения боевого опыта китайскими солдатами на захваченных землях.

"КНР желает получить боевой опыт на примере того, как это делает Северная Корея", — пояснили в подразделении при Командовании ССО ВСУ.

По информации источников центра, китайских посланцев уже неоднократно замечали на ВОТ. Отмечается, Китай и Россия продолжают совместно работать над углублением сотрудничества.

Ранее бизнес КНР помог стране-агрессору с созданием "с нуля" предприятия во временно оккупированной части Донецкой области. Оно специализируется на добыче и производстве стройматериалов.

Напомним, 4 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что российский истребитель совершил "преднамеренные, непрофессиональные и агрессивные действия", находясь в международном воздушном пространстве над Средиземноморьем.

5 марта аналитики DeepState проинформировали, что ВСУ смогли отбросить российских оккупантов в Донецкой и Харьковской областях. В Генштабе заявили, что ВС РФ пытаются продвигаться в районе Волчанска.