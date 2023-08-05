Минус 8 банков из 71. Какие банки стали банкротами с начала войны

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Сбербанк России (МР Банк) и Проминвестбанк — российские госбанки Мегабанк — "картотека" (потеря ликвидности, невозможность выполнять клиентские поручения и рассчитываться с вкладчиками. Но это и до начала вторжения было) Сич — потеря ликвидности (не отдали рефинанс НБУ, хотя, в принципе, деньги вкладчикам было чем отдавать) Форвард — потеря ликвидности (фактически — нежизнеспособная бизнес-модель, неспособность банка зарабатывать и работать без помощи акционера, который россиянин, и ничего не мог с этим сделать, да, кажется, и не хотел и не собирался) Айбокс — "финмон" (нарушение требований финмониторинга) Альфа банк / Сенс — санкции к акционерам (уточнение — здесь вывели с рынка без признания неплатежеспособным, интересный юридический ход) Конкорд — "финмон".

Плюс Пин банк, с которым неизвестно, что делать, классический чемодан без ручки, забрать забрали, потому что так закон требует, а что дальше — ниц не ясно (да выведите его уже и все, совет постороннего). Плюс Мотор банк, где на основного акционера, Богуслаева, санкции, продать не получится, закрыть тоже не за что, да и в принципе банку особо и заниматься нечем — но деньги там есть, поэтому формальных причин выводить нет (и, если выводить, то надо Богуслаеву отдавать его депозиты, которых там большинство, что не очень правильно). Тоже такая себе задачка.

Довольно нетипичная и неожиданная вещь. Несмотря на полномасштабную войну, банки не банкротятся из-за проблем с ликвидностью или капиталом, как об этом говорит теория, да и практика. Фактически только полтора случая банкротства из-за потери ликвидности на 71 "довоенный" банк; Мегабанк таки имел проблемы задолго до invasion. А из крупных/средних банков, которые имеют хоть какое-то определенное влияние на систему — ни одного: Альфу прогнозируемо национализировали, да и вывели из-за проблем не с ликвидностью или с капиталом, а из-за акционеров.

Это можно трактовать и подавать с разных абсолютно сторон. И как то, что у нас настолько устойчивая система, что даже во время полномасштабной войны банки не банкротятся. Или посмотреть на долю активов тех, кто ушел и не вернулся — у меня получилось 3.4%, и то на три пятерки за счет Сбера и Пиба. То есть, как победу (как известно, у победы много отцов).

Или как то, что банки выживают исключительно за счет заработка на государственных бумагах, то есть, нет никакой устойчивости, а есть квазигосударственная поддержка (это старая тема, которую довольно часто разгоняют). То есть, как зраду. Можно и нейтрально воспринимать — не банкротятся, вот и хорошо, смотрим дальше. Это только те трактовки, которые сразу пришли на ум, можно еще парочку-тройку придумать.

И ведь все это будет правдой)

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