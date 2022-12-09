Взяли под контроль жизнь всего города: трем заместителям мэра Одессы объявили подозрения

По информации следователей НАБУ, речь идет о Михаиле Кучуке, Олеге Брындаке и Светлане Бедреге. Чиновников подозревают в ряде экономических преступлений и участии в преступной организации.

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Антикоррупционные органы объявили подозрения трем заместителям мэра Одессы, которые фигурируют в уголовном производстве по делу о деятельности преступной организации Кауфмана-Боруховича. Информация об этом появилась в Официальном Телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины.

Речь идет о:

▪️ первом заместителе городского главы Одессы Михаиле Кучуке;

▪️ и.о. заместителя городского главы Одессы – руководителе аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета Олеге Брындаке;

▪️ заместительнице городского главы Одессы Светлане Бедреге.

В частности, по данным следствия, с ноября 2021 по август 2022 года Олег Бриндак получил почти 2,5 млн грн за то, что обеспечил принятие земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам.

Михаилу Кучуку с марта по июль 2022 года передали 900 тысяч грн. За эту оплату он, по версии следствия, контролировал деятельность подчиненных управлений — главных распорядителей средств и предоставлял их руководителям указания о приостановке расчетов за ремонт дорог в городе. Кроме того Кучук положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в городе.

Следствие также располагает информацией, что Светлане Бедреге передали неправомерное вознаграждение в сумме 300 тысяч грн.

"В обмен на взятки эти лица в интересах вышеупомянутой преступной организации взяли под контроль практически все вопросы экономической жизни города", — говорят представители следствия.

К слову, Михаила Кучука сейчас в Одессе нет. Его местонахождение правоохранителям неизвестно, поэтому и о подозрение в совершении преступлений его уведомили заочно.

По данным следствия, преступная организация, руководителями которой были бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович (Александр Грановский), установила в Одессе на все свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен. Фактически они создали "единственное окно" для местных предпринимателей и застройщиков и контролировали и влияли на решение депутатов и чиновников горсовета.

Преступная организация Кауфмана-Боруховича имела несколько задач, в том числе контроль и согласование расходов бюджета, получение взяток или квадратных метров от застройщиков за отвод земельных участков, согласование документации или высотности домов, а также получение 10% "отката" от предпринимателей, желающих предоставлять товары, работы или услуги горсовету.

Напомним, на днях суд арестовал партнера одесского бизнесмена Кауфмана. Александра Боруховича отправили в СИЗО, его хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф. Однако священнослужитель не приехал в суд.

Напомним, НАБУ задержало Кауфмана в Одессе 5 декабря вместе с Боруховичем. В ведомстве говорили, что под арестом находятся 3 человека, которые могли влиять на расходы бюджета Одессы.