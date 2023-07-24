Несмотря на доводы прокуроров: экс-главе Верховного суда Князеву вернут почти $130 тысяч

Согласно постановлению Апелляционной палаты ВАКС, Князев указал часть средств в декларации, поэтому они не относятся к делу о взяточничестве.

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Бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву который подозревается во взяточничестве, будут возвращены деньги, найденные в его квартире во время обыска, а именно почти 130 тыс. долларов и 10 тыс. евро. Об этом свидетельствуют материалы дела из Единого реестра судебных решений.

Стоит отметить, что в судебном реестре не указываются имена фигурантов, однако номер уголовного производства в Едином реестре досудебных расследований, который указан в постановлении, (52023000000000202) соответствует делу Князева.

Так, в результате обыска у Князева дома, детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) нашли сумму в 177 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Однако суд решил арестовать лишь 50 тыс. долларов, которые имеют прямое отношение к делу о взяточничестве.

Деньги, найденные у Князева

После того как прокуроры обжаловали решение Высшего антикоррупционного суда в апелляции, Апелляционная палата ВАКС также отказала прокурорам в аресте 127 тыс. долларов и 10 тыс. евро.

В своем постановлении суд подчеркнул, что прокуратура не предоставила достаточных доказательств, чтобы подтвердить, что эти деньги имеют отношение к делу Князева. Кроме того, отмечается, что бывший председатель Верховного суда декларировал наличие сбережений, что объясняет такие денежные суммы у него дома.

"Учитывая вышеизложенное в совокупности с обстоятельствами уголовного производства, коллегия судей объективно убеждена, что следственный судья, отказывая в удовлетворении ходатайства об аресте имущества в части ареста изъятых денежных средств в сумме 127 750 долларов США и 10 000 евро, действовал способом и в рамках действующего законодательства, а потому доводы апелляционной жалобы прокурора о необоснованности постановления следственного судьи следует признать неубедительными", — сказано в постановлении.

Согласно постановлению детектива НАБУ от 23 мая, все найденные денежные средства признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве, так как они содержат информацию, которая может быть использована в качестве доказательства фактов и обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства.

Тем не менее суд принял решение арестовать только 50 тыс. долларов, оставив остальные деньги без ареста.

Дело экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева

Напомним, что 31 мая состоялось заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда в отношении дела Всеволода Князева. Подозреваемый утверждал, что найденные во время обысков деньги принадлежат его друзьям.

Ранее, 28 мая, СМИ выяснили, что Всеволод Князев продолжал получать зарплату, находясь в СИЗО.

Напомним также, что на пост нового главы Верховного Суда назначили главу Кассационного уголовного суда Станислава Кравченко.

15 мая стало известно, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.