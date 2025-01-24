Пилот ВСУ хотел перевестись через "Армия+": ему отказали и перевели в пехоту, — военный

Военному командованию сообщило, что его переводят в пехоту, несмотря на то, что он является одним из лучших летчиков в своем подразделении.

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Несмотря на заявления командования Воздушных сил о том, что специалистов не переводят в пехоту в сетях бойцы рассказывают личные истории, которые свидетельствуют об обратном. Так, военный Никита Подгайный рассказал, что в пехоту перевели его знакомого пилота ВСУ.

"Побратим позавчера подал рапорт на перевод через приложение "Армия+". Сегодня получил отказ и вызов командира к себе. Ваши ставки, что будет говорить командир?" — спросил он своих подписчиков.

Впоследствии он добавил, что его собрату командование сообщило, что его переводят в пехоту, несмотря на то, что он, по словам Никиты Подгайного, является одним из лучших летчиков в своем подразделении.

Напомним, что 24 января в Воздушных силах заявили, что не переводят своих специалистов в пехоту, ссылаясь на соответствующее распоряжение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, которым запрещен перевод в пехотные подразделения высококвалифицированных специалистов Воздушных сил ВСУ.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что получил информацию о том, что военнослужащих, которые обслуживают западные установки системы ПВО IRIS-Т, переводят в пехоту. Он задался логичным вопросом по поводу того, что в случае перевода не останется специалистов, которые смогут работать на западном вооружении.