"Манипулятивная дезинформация": в Турции отреагировали на скандал с украинскими сиротами

1 декабря разразился скандал из-за расследования о насилии над детьми, которых эвакуировали в Турцию в рамках проекта "Детство без войны". В Турции заявили, что предлагали иначе разместить сирот из Украины, но получили отказ.

"Детей, эвакуированных в нашу страну из-за украинско-российской войны, размещали в гостиницах, определенных украинским фондом, с ведома и по указаниям украинских властей, под наблюдением их официального опекуна, учителей, приемных семей или членов семьи", — подчеркнули в Центре борьбы с дезинформацией Управления коммуникаций Турецкой Республики.

В процессе была налажена координация с учреждениями, чтобы обеспечить детям жилье, питание, здравоохранение, образование, гигиену и безопасность. Также была организована инфраструктура для психосоциальной поддержки. За ежедневный уход и надзор отвечала украинская сторона.

Відео дня

"Учитывая риски, которые могут возникнуть из-за общих условий проживания, украинским властям было предоставлено предложение по размещению детей в детских учреждениях, подчиняющихся Министерству семьи и социальных служб, как и других украинских детей, но это предложение не было принято", — заявили в Турции.

После того, как сирот уже вернули в Украину, в турецком министерстве узнали об обвинениях в жестоком обращении с двумя девочками. Чиновники срочно подали заявление об уголовном преступлении и начали судебное производство, несмотря на то, что официальный отчет или жалоба отсутствовали. Они руководствовались интересами детей и серьезностью обвинений.

"Представление о том, что Турция не выполняет своих обязательств по защите детей, которое пытаются создать в новостном репортаже, не отражает правды и является примером манипулятивной дезинформации, направленной на введение общественности в заблуждение", — заверили в турецком Центре борьбы с дезинформацией.

Сейчас местное министерство в сотрудничестве с Украиной продолжает принимать все необходимые меры для защиты детей, ставших жертвами войны. В то же время общество призвали "не полагаться на манипулятивный контент".

Напомним, в начале полномасштабной войны сирот из Украины вывезли в Турцию и временно разместили в отелях Анталии. Публично это подавалось как масштабная гуманитарная миссия, но, как выяснили расследователи, за красивой картинкой скрывалась реальность, которая со временем только ухудшалась. Детей шантажировали, требуя от них участия в съемках, выступлениях и видеообращениях о помощи, а один из воспитателей якобы даже избивал их. Мало того, двое несовершеннолетних девушек вернулись из-за границы беременными от работников отеля.

Ранее, 22 сентября, произошла трагедия во львовском Доме ребенка №1. В один день там умерли 4-летняя девочка и 11-месячный мальчик, правоохранители начали проверку и в результате возбудили сразу несколько дел.