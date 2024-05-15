Самый дешевый электрокроссовер Kia за $32 000 рассекретили до премьеры (фото)

Компактный электрокроссовер Kia EV3 отличается нестандартным дизайном и высокотехнологичным интерьером. Модель предложат в версиях с передним и полным приводом с запасом хода до 500 км.

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В интернет попали шпионские фото Kia EV3. Компактный электрокроссовер официально презентуют 23 мая, а его производство стартует во второй половине нынешнего года. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Kia EV3 отличается оригинальным дизайном Kia EV3 GT-Line выглядит агрессивнее

Новый Kia EV3 сохраняет оригинальный дизайн прошлогоднего предсерийного концепткара. У него рубленый дизайн с расширенными крыльями и тоненькими светодиодными фарами в духе старших Kia EV5 и EV9. Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Вариант GT-Line отличается более агрессивными бамперами.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши

В салоне на передней панели установили два дисплея. Сиденья первого ряда разделены двухуровневой центральной консолью.

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Электромобиль Kia EV3 2025 построят на платформе E-GMP с 400-вольтовой архитектурой. Стандартная модель будет иметь передний привод, а вариант GT-Line может быть полноприводным.

На передней панели установили два дисплея

Ожидается, что электрокроссовер Kia EV3 получит литий-железо-фосфатные батареи емкостью 64 и 82 кВт∙ч. Запас хода в самой "дальнобойной" версии достигнет 500 км. Стартовая цена Kia EV3 составит примерно 32 000 долларов.

Новый Kia EV3 будет не единственным доступным электромобилем марки. Южнокорейский электрокар готовит целое семейство доступных электрокаров.

Также Фокус рассказывал о новом Kia EV6. Электрокар освежили и увеличили его запас хода.