Стрімкий науково-технічний розвиток створює попит на професії, пов'язані з технологіями та природничими науками. Суто гуманітарні спеціальності в Україні, як і в усьому світі, стають другорядними, натомість зростає попит на технічні та інженерні навички, а також біологічний напрям.
У 2020 році Міністерство освіти та науки України опублікувало проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки
, в якому зазначило галузі, які стануть найбільш затребуваними у найближчому майбутньому. Це технології майбутнього, ІТ та дані, екологізація виробництва та життя, здоров'я людини. І першочергова задача освітян – підготувати відповідних спеціалістів. Тут на допомогу і приходить STEM-освіта.
STEM – це акронім, що включає в себе природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). У STEM-освіті в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент, який виступає в тандемі з інноваційними технологіями.
Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких та гуманітарних дисциплін, інтегруючи всі дисципліни в єдину схему освіти. Ба більше, у такий спосіб поєднується творче мислення та прикладне мистецтво у реальних ситуаціях. Так, наприклад, вчать використовувати комп'ютерні програми для створення музичних творів або створювати модель дому майбутнього, живлення якого відбувається з використанням відновлювальних джерел. У такому випадку STEM розширюється до STEAM – додається додатковий компонент "Мистецтво" (Art).
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет зазначає: розвиток STEM-освіти є пріоритетним і здійснюється через усі види освіти. У 2020 році була прийнята Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), яка буде реалізовуватися згідно з планом заходів до 2027 року.