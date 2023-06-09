Петиция о снятии санкций с Parimatch набрала 25 тысяч голосов. Озвучены версии, почему их наложили, — СМИ

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Петиция на сайте Президента Украины с просьбой разобраться в ситуации с наложением санкций на крупнейшую украинскую букмекерскую компанию Parimatch, набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Об этом сообщает издание "Факты".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский 10 марта этого года утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о внесении ряда российских компаний и физических лиц в санкционный список, среди которых, к удивлению большого количества людей, оказалась и украинская компания Parimatch.

"Вероятно, СНБО и Президента Украины ввели в заблуждение и дезинформировали заинтересованные лица. Компания одна из первых, кто выполнил все требования государства по легальной и честной работе на рынке. За два года в бюджет было уплачено более 950 млн грн налогов и сборов. С начала войны Parimatch прекратил деятельность на территории РФ, запретил там любое использование бренда. На сегодня так и непонятно, каким образом добропорядочный бизнес попал в санкционные списки", — говорится в петиции.

В ней Зеленского просят провести проверку фактов и причин, на основании которых на ООО "Париматч" были наложены санкции. Тем временем, "Факты" привели наиболее вероятные озвученные в публичной плоскости версии того, почему же Parimatch, как наибольший плательщик налогов среди операторов игорного рынка и компания, которая за год полномасштабной войны обеспечила украинскую армию снаряжением на полмиллиарда гривен, оказался в данном санкционном списке.

Среди них — версия о переделе рынка, так как Parimatch на нем в последние годы был безоговорочным лидером, занимавшим в сфере беттинга существенную долю в более 30%. Сразу же после исчезновения Parimatch никуда не исчезло огромное количество его клиентов, которые, "перетекли" другим операторам.

"Возникает подозрение в переделе рынка, что само по себе очень интересный прецедент ", — пишет журналист Денис Казанский своей публикации, а известный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа добавляет: "В Украине наступил военный большевизм".

Не менее правдоподобной выглядит версия, озвученная главным редактором украинского Forbes Борисом Давиденко, о том, что санкции Parimatch — это месть за борьбу украинского букмекера с российским 1xBet.

В апреле этого года, СБУ дала изданию "РБК" ответ на запрос, в котором объяснила, что крамольного в деятельности Parimatch нашла спецслужба. СБУ заявила, что "полученные доходы Parimatch выводятся в рф через счета подконтрольных компаний-нерезидентов, а часть этих денег направляется на поддержку вооруженной агрессии рф, проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории Украины", однако ни одного подтверждения этому не предоставила.

Единственное, что отыскали правоохранители — это кипрскую компанию "Intercorp Limited", которая оказывает на Кипре компании Parimatch секретарские услуги. Эта же компания оказывает секретарские услуги и ряду других фирм, среди которых есть и российские. В СБУ представили ситуацию так, что "Intercorp Limited" и ее российские клиенты являются структурной частью группы компаний Parimatch, отмечают "Факты".

Напомним, из-за наложенных санкций на старейшую украинскую букмекерскую компанию Parimatch оказались заблокированными 250 млн грн ее клиентов, а также были сокращены несколько тысяч ее сотрудников.